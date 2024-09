Diogo Sangre beim "TV total Turmspringen" 2024: Macht die "Rampensau" eine gute Figur?

Wenn Diogo Sangre bisher auf dem Sprung war, dann meist von einer Herzensdame zur anderen. Der Tätowierer wurde durch Dating-Formate wie "Temptation Island" zum Reality-Star und gewann 2023 bei "Forsthaus Rampensau Germany". Jetzt aber wird's ernst: Diogo tritt beim "TV total Turmspringen" 2024 an.

Diogo trainiert fürs "TV total Turmspringen" 2024

Kann Diogo Sangre nicht nur Frauenherzen brechen, sondern auch elegant das Wasser im Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin? Da findet am Samstag, 21. September, das "TV total Turmspringen 2024" statt - live gesendet bei ProSieben und auf Joyn. Sangre ist einer von sage und schreibe 21 Promis, die sich beherzt auf Sprungbrett und -turm begeben.

Auf seinem Instagram-Account (229.000 Follower) zeigte der Beau in zwei Instagram-Stories zwei Videos vom Training in der Hauptstadt - und einen fulminanten Bauchplatscher. Da ist noch deutlich Luft nach oben.

Bevor es am Samstag, 21. September, um 20:15 Uhr losgeht, trainiert Diogo fleißig auf dem Sprungbrett. © Instagram / diogosangre

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" staubte Diogo 25.000 Euro ab

Diogo, in Portugal geboren und in Köln im eigenen Tattoo-Studio tätig, wurde 2020 durch "Temptation Island" bekannt, vor allem weil er Kollege Calvin Kleinen die damalige Partnerin Pia Peukmann - vor laufenden Kameras - ausspannte. Es folgten Herzensbrecher-Auftritte bei "Ex on the Beach" und "Are You the One - Realitystars in Love". Dort verguckte er sich in Vanessa Mariposa, mit der er 2022 ins "Sommerhaus der Stars" einzog. Die beiden erreichten Platz drei, aber die Liebe überstand den Reality-Stress nicht. Kurz danach trennten sich die beiden.

2023 ging Diogo mit seinem Kumpel Kevin "Flocke" Platzer bei "Forsthaus Rampensau Germany" an den Start, das exklusiv bei Joyn zu sehen war und dort immer noch verfügbar ist. Am Ende siegten die beiden, durften sich die "ersten Rampensäue Deutschlands" nennen und verließen mit 25.000 Euro Siegprämie das Haus. Außerdem kam Diogo dort einer gewissen Gina-Lisa näher...

Diogo Sangre und Gina-Lisa: Aus der großen Liebe wurde nichts

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2023 bandelte Diogo Sangre mit Gina-Lisa Lohfink an. © Joyn

Doch auch wenn Diogo Gina-Lisa "großes Potenzial als Frau meines Lebens" bescheinigte: Die große Liebe wurde es nicht. Zuletzt zeigte sich Gina-Lisa mit einer Lebensgefährtin und betrauerte dann das Aus der Beziehung.

Doch das alles zählt nicht, wenn Diogo am Samstag seinen durch Boxtraining und "Fame Fighting" (im Oktober steigt er für die nächste Runde in den Ring) gestählten Astral-Körper zu Wasser lässt. Dann muss die Haltung stimmen. Damit es nicht wieder zum Bauchplatscher kommt.

Bauchplatscher oder eleganter Sprung: Wer sind die anderen Teilnehmer:innen beim "TV total Turmspringen"?

Für 22 Prominente heißt es am Samstag Körperspannung und möglichst elegant in die Tiefe springen. Wer traut sich den waghalsigen Sprung zu machen und gleitet dann auch stromlinienförmig ins Hallenbecken? Im Einzel- und im Synchronspringen treten insgesamt 22 Promis gegen die Anmut in Person an: Sebastian Pufpaff.

In der Kategorie Synchronspringen können am Samstag die waghalsigen Sprünge dieser Teams beim "TV total Turmspringen 2024" bestaunt werden:

Simon Gosejohann Sebastian Pufpaff und

Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick

Reality-Stars Maurice und Cecilia

Content Creator Paulomuc und Aditoro

Moderatorinnen Isabella Franke und Jeannie Wagner

Reality-Stars Yasin Mohamed und Tim Kühnel

Lea und Lucas GNTM-Models

"TV total Turmspringen 2024", am Samstag, 21. September 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.