In Folge 6 fliegen ernet die Fetzen zwischen Sam und Neuankömmling Elsa.

In Folge 6 geraten Gina-Lisa und Elsa erneut mit Sam aneinander. Die unschönen Unterstellungen, die dabei durch den Raum fliegen, gehen einer Bewohnerin so richtig gegen den Strich.

+++ Update, 22. Dezember 2023 +++

Die Gemüter erhitzen sich

Wen das Modelgespann beim erneuten Ansägen nominiert, ist kein Geheimnis. Sam und Nana stehen noch immer ganz oben auf ihrer Liste. "Diese Lästereien, dieses Hinterhältige und diese Provokationen. Wenn ihr ein Problem mit uns habt, dann sagt es doch einfach", geht Elsa in die Offensive.

Sam schlägt daraufhin direkt zurück: "Warum denn? Ihr wisst doch, dass wir ein Problem mit euch haben!" Ein Tiefschlag, der die tickende Zeitbombe von einer 18-Jährigen sofort wieder hochgehen lässt. Ehe Elsa sich erneut selbst vergisst, schreitet Bettpartner Flocke ein.

Elsa ist mir ans Herz gewachsen und ich will nicht, dass sie sich schon wieder im Ton vergreift. Flocke

Gina-Lisa platzt die Hutschnur

Doch zu spät, die Streithähne lassen sich nicht mehr bremsen. Dieses Mal ergreift Gina-Lisa das Wort. "Der Dreck muss raus aus dem Haus. Du bist einfach nur respektlos", schleudert sie Sam entgegen. Der wiederum lacht nur und schickt den Mädels ironische Luftküsse zu. "Wenigstens brauche ich keine Sugardaddys wie ihr."

Bei dieser Unterstellung geht Gina-Lisa der Hut hoch. "Ich habe mir alles selbst erarbeitet! Ich brauche niemanden. Pass auf wie du redest, du armseliges Würstchen." Nun versucht Diogo dazwischenzugehen und Sam von weiteren Provokationen abzuhalten.

Doch die Eskalation geht weiter. Bei der Nominierung durch Nana und Sam stellen sie noch mal klar, was sie von Elsa und Gina-Lisa halten. "Unser Sägeblatt ist eigentlich für ein bestimmtes Paar reserviert. Aber leider steht da schon 'angesägt'." Nana stellt klar: "Ich kann kein Wort mehr mit denen reden."

"Das ist so ein böser Mensch!"

Auch noch nach dem Ansägen hallt die hässliche Behauptung von Sam bei Gina-Lisa nach. "Das ist so ein böser Mensch!", regt sie sich auf. "Der weiß nichts über mich! So ein kleiner Hampelmann. Das sind wirklich so Lachfiguren. Die müssen dringend hier raus."

+++ Update, 16. Dezember 2023 +++

Recap in Folge 3

In Folge drei kam es zwischen Forsthaus-Diva Sam Dylan und Ex "GNTM"-Teilnehmerin Elsa Latifaj zum heftigen Streit. Zwar haben sich die beiden für die Beschimpfungen entschuldigt, doch hängt die Situation auch den anderen Bewohner:innen des Forsthauses nach. Beim zweiten Ansägen kassieren Sam und Elsa (plus ihre jeweiligen Partnerinnen) besonders von John und Florian und Cedric und Hanna Stimmen, aufgrund ihres damaligen Verhaltens.

Überraschung: Elsa wird nicht von Sam nominiert

Als Sam und Nana an der Reihe sind, ihre Stimme abzugeben, gibt es allerdings eine Überraschung. Sam richtet das Wort zunächst an Elsa und erklärt ihr, dass er es toll fand, dass sie sich mit ihm ausgesprochen habe. Deswegen gehe seine und Nanas Stimme diesmal nicht an Gina-Lisa und Elsa.

Da fällt Elsa glatt die Kinnlade herunter - demnach hat sie wohl felsenfest damit gerechnet, diese Stimme zu bekommen.

Falsch gedacht: Frieden ist noch lange nicht in Sicht

Doch der Frieden hält nicht lange an. Kaum beginnt Gina-Lisa zu erzählen "Keiner verletzt mein Baby" - damit ist ihre Teampartnerin Elsa gemeint -, unterbricht Sam Dylan sie und wirft ihr vor, Elsa gerade einmal fünf Minuten zu kennen und sie schon als "ihre beste Freundin" zu sehen.

Damit ist die Stimmung - mal wieder - den Bach runter. Sam regt sich weiter auf und wirft den beiden vor:

Das ist alles so fake, wieder. Sam Dylan

Diese Mal bekommt Gina-Lisa ihr Fett weg

Eine Diskussion entbrennt. Diesmal zwischen Sam und Gina-Lisa. Er hält ihr vor, dass sie schon so oft mit den falschen Menschen auf die Nase geflogen sei. Sie meint, sie stehe ja trotzdem noch hier, so falsch kann sie also nicht liegen.

Eins ist nach diesem Ansägen klar: Sam hält die beiden für absolut "fake" und glaubt zudem, dass alles vorher - die Entschuldigung als auch das Gespräch - gelogen gewesen sei. Es scheint, als würden diese drei nicht mehr auf einen Nenner kommen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

"Er beobachtet mit einem bösen Auge"

Schon kurz nach ihrer Ankunft bemerkt Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Elsa, dass ein Bewohner ein besonderes Auge auf sie geworfen hat. Die 18-Jährige fühlt sich beobachtet. Und das von niemand Geringerem als Reality-Diva Sam. "Er beobachtet einen. Aber mit so einem bösen Auge".

Von Anfang an scheint der schillernde Forsthaus-Bewohner eine eindeutige Meinung von seiner neuen Mitbewohnerin zu haben.

Also sympathisch finde ich sie jetzt nicht gerade. Sie ist einfach rotzfrech! Sam

In der Tat scheint Elsa die Aufmerksamkeit infolge ihrer verspäteten Ankunft zu genießen. Genüsslich lässt sie sich die Koffer vom Macho-Mann Diogo ins Haus tragen und sich auch immer wieder die eine oder andere Zigarette drehen. Aber hat sie deswegen schon Sams "böses Auge" verdient?

Das erste große Absägen: "Es herrscht dicke Luft"

Neun Promi-Paare kämpfen um den Titel "Forsthaus Rampensau Germany" und 25.000 Euro Preisgeld. Aber damit ein Team als Sieger hervorgehen kann, müssen die anderen Kandidat:innen abgesägt werden. Kurz vor der ersten großen Nominierung herrscht dicke Luft im Forsthaus.

Elsa und Gina-Lisa sind als Neuzugänge vor dem Rauswurf geschützt. Das gefällt Sam wohl weniger. Er hätte den vermeintlichen Störenfried Elsa sofort wieder in die Wüste geschickt. Doch es kommt anders: Stattdessen darf das Model-Duo wählen. Und ihre Nominierung gilt Nana und Sam.

"Du hast mich die ganze Zeit beobachtet. Mit einem schlechten Auge", wirft Elsa dem Reality-Star vor. "Ich hab schlechte Augen. Das weiß ich, tut mir leid", scherzt Sam, beginnt jedoch allmählich zu kochen.

"Und plötzlich ist die Bombe geplatzt"

"Das ist einfach link und falsch", unterstützt Gina-Lisa ihre neue Teampartnerin Elsa in ihrer Entscheidung. Die ist so gar nicht erfreut von Sams Sticheleien und schießt zurück: "Wenn ich hier stehe, solltest du den Mund halten."

Irritiert und - peinlich - berührt beobachten die anderen Bewohner:innen die Diskussion der beiden Rampensäue, die sich langsam aber sicher zu einer Schreierei aufbauscht.

Jetzt habe ich was gegen dich! Elsa

"Wenn man glaubt, man kann mich fertigmachen, werde ich zum Teufel!" Klare Ansage von Elsa, die nun kein Blatt mehr vor den Mund nimmt.

Die restliche Diskussion wird zur Peepshow. Beleidigungen, die lieber nicht wiederholt werden sollten, fliegen von der einen zur anderen Seite. In sicherer Deckung und dennoch erschrocken von dem blutrünstigen Duell bleiben die übrigen Forsthaus-Bewohner:innen zurück.

"Ich war schockiert. Und dachte: Wo bin ich hier gelandet? Das war wirklich unterste Schublade", gibt Hanna im Interview zu. Auch Mangiapane-Mutter Dagmar ist so viel Stress nicht gewohnt: "Ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Wie man aus dem Nichts so aufeinander losgehen kann."

"Willst du mir drohen?"

Die Schreierei findet kein Ende. Keine der beiden Parteien lässt sich einfach so die Butter vom Brot nehmen: "So brauchst du nicht mit mir reden", ist eine der wenigen Erwiderungen, die man zwischen den verpiepten Kommentaren versteht. Nach einer weiteren unangebrachten Bemerkung von Elsa, reagiert Sam entrüstet: "Willst du mir jetzt hier drohen? Pass ganz gut auf!"

"Heul lieber nicht wie ein Baby", ist das Einzige, was Elsa noch zu erwidern hat. "Wir werden schon sehen, wer am Ende heult wie ein Baby".

Damit findet der Schlagabtausch vorerst ein Ende. Doch eine solche Grenzüberschreitung bleibt nicht ohne Konsequenzen. Diskriminierende Äußerungen unter der Gürtellinie werden im "Forsthaus Rampensau Germany" nicht toleriert.

Die Konsequenzen

"Das war das Schockierendste überhaupt. Die Wortwahl von beiden", schließt Dagmar. Joelina sucht nach der Entscheidung das Gespräch mit Sam. "Geht es dir gut?"

Aber es gibt auch Sympathisant:innen für Elsa. John und Florian sind von Sams Aussagen schockiert. "Ein 18-jähriges Mädchen von null auf hundert so anzugehen. Das geht unter die Gürtellinie."

Doch Sympathie hin oder her. Derartige verbale Diskriminierung der beiden ist sogar für das Reality-TV zu heftig. Das Forstamt greift ein. Es wird ernst. Die beiden Streithähne werden zur Aussprache zitiert.

Die Ansage: Entweder die beiden Streithähne sprechen sich aus und entschuldigen sich ehrlich, oder es steht ihnen frei, das Forsthaus sofort zu verlassen.

Die Entschuldigung

Die klaren Worte des Forstamts zeigen Wirkung: "Wir sind einfach ganz verschiedene Charaktere", lenkt Sam ein. Die Gefahr, das Forsthaus vorzeitig verlassen zu müssen, lässt auch Elsa ein wenig herunterfahren. "Ich bin sehr temperamentvoll und sage schnell Dinge, die ich dann bereue."

Beide entschuldigen sich für das Gesagte. Damit kriegen sie gerade noch einmal die Kurve. Die gelbe Karte wurde aber hoffentlich verstanden. Als sie nach dem Gespräch zur Gruppe zurückkehren, ist Elsa sogar schon wieder Scherzen aufgelegt: Sie kommt mit der Ankündigung zurück, dass sie ausziehen müsse.

Ob das Kriegsbeil damit wirklich begraben ist? Matthias sieht noch immer eine Bedrohung in Küken Elsa: "Dieses Monster an Gina-Lisas Seite ist einfach Gift". Er sucht sogar Gina-Lisas Gespräch, um ihr ins Gewissen zu reden.

Wird es zu weiteren Eskalationen kommen? Oder werden sich die beiden themperamentvollen Promis wieder zusammenraufen?

Das erfährst du bei "Forsthaus Rampensau Germany". Nur bei Joyn PLUS+.