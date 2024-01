"Forsthaus Rampensau Germany" - Flocke und Diogo: "Kein Rückzugsort wäre der größte Albtraum"

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Für Partys, Tattoos und ihre Verführungskünste sind die beiden Rampensäue Flocke und Diogo bekannt. Im Interview verraten sie, was noch in ihnen steckt und womit sie bei "Forsthaus Rampensau Germany" punkten wollen.

"Forsthaus Rampensau Germany" - das Interview mit Flocke und Diogo

Was macht für euch eine richtige Rampensau aus?

Diogo: Eine Rampensau ist jemand, der auf der einen Seite unbedingt ins Rampenlicht will und dafür jede Situation gerne annimmt. Der aber auf der anderen Seite dann auch mega unterhalten kann. Jemand, der immer abliefert, wenn er on air ist. Einer, der auch zur Not ein Alleinunterhalter sein kann. Und jemand, den man nicht vergisst, der immer im Gedächtnis bleibt.

Flocke: Eine Rampensau ist sympathisch, ehrlich und eventuell auch manchmal ein wenig drüber.

Warum wollt ihr unbedingt ins "Forsthaus Rampensau" einziehen?

Diogo: Flocke und ich sind ein super Team. Das haben wir schon bei unseren Partynächten in Köln und Berlin erlebt. Wir sind eine mega gute Mischung aus Spaß, Flirten, Kämpfen und auch Gefühl. Wir haben das Herz am rechten Fleck und sind einfach auch eine wilde Kombi. Und wir wollten unbedingt dabei sein, um zu schauen, ob wir auch in so einer Show unsere PS auf die Straße betiehungsweise den roten Teppich von Forsthaus Rampensau bringen können.

Flocke: Außerdem ist das unsere Chance, mit Vorurteilen gegenüber Tätowierten mit Face-Tattoos aufzuräumen und jedem zu zeigen, dass man mit einer harten Vergangenheit etwas im Leben erreichen kann, wenn man durchzieht und sich immer treu bleibt.

Fahrt ihr auch privat in die Berge? Oder seid ihr eher Team Strandurlaub? Warum?

Diogo: Wir könnten auch in den Bergen Spaß haben. Das muss richtig erholsam sein. Aber als gebürtiger Portugiese, der aus Lissabon stammt, liebe ich natürlich Sommer, Sonne und das Wasser. Wir wären eher das Team Strandurlaub, weil es da heiß hergeht und man am Abend mit der tollen Atmosphäre auch emotionalen Deep Talk führen kann. Auf der Alm wird's schnell kalt. Aber zum Glück soll ja in unserem Forsthaus ein Whirlpool stehen, oder (zwinkert)?

Flocke: Genau! Das Blödelduo "Flogo" ist eher so Strandurlaub (lacht).

Wie werdet ihr damit zurechtkommen, mit vielen anderen Menschen im Forsthaus auf sehr engem Raum leben zu müssen?

Diogo: Wir sind schon freiheitsliebende Jungs, kommen aber mit den meisten Menschen immer gut aus. Und es ist ja nicht für immer. Wir haben beide aufgrund unserer teilweise schwierigen Jugend eine sehr hohe Sozialkompetenz. Aber mit uns sollte man den Bogen auch nicht überspannen. Aber wir wissen, was sich gehört. Ich hoffe, dass ich das auch so allgemein für meinen Kollegen behaupten darf - vor allem, wenn er trinkt (lacht).

Flocke: Die Frage ist nicht, wie werden wir mit den anderen "Psychos" im Forsthaus zurechtkommen, sondern die mit uns … (lacht)

Welche Strategie habt ihr, um euch gegen die anderen Paare durchzusetzen?

Diogo: Wir sehen die anderen erst mal nicht als Konkurrenten, sondern als Mitbewohner. In erster Linie schauen wir auf uns und dass wir in den Spielen performen. Wenn wir da abliefern, kann uns ja eh keiner was. Wir wollen nicht auf die anderen angewiesen sein. Aber andererseits gehen wir auch davon aus, dass wir eine gute Community im Haus gewinnen können, die hinter uns steht. Wir wissen aber auch, dass wir bestimmt nicht "Everyone‘s Darling" sein werden und dass die anderen in uns auch eine große Konkurrenz sehen könnten.

Flocke: Unsere Strategie im Forsthaus wird es sein: lieber ehrlich rausfliegen, anstatt hinterlistig und mit Intrigen zu gewinnen.

Habt ihr vorher schon mal so viel Zeit rund um die Uhr miteinander verbracht? Ging das gut?

Diogo: Naja, wir besuchen uns schon öfter und ziehen dann für ein Wochenende miteinander los. Meistens verliert man den Flocke nach einer Zeit, weil der einfach jeden und alles an- und totquatscht. Von daher ist man nie die ganze Zeit mit dem unterwegs. Die Pausen, wenn er dann verschütt gegangen ist, tun aber auch ganz gut. Denn irgendwann bekommt der Typ seine nervigen 30 Minuten und dann kann man schon mal in Streit geraten.

Flocke: Das Duo "Flogo" verbringt außerhalb des Forsthauses so viel Zeit zusammen, wie es die Entfernung Köln-Berlin zulässt.

Was sagt ihr zu euren Mitbewohner:innen? Was glaubt ihr, mit wem ihr gut klarkommen werdet und mit wem ihr aneinandergeraten könntet?

Diogo: Wir geraten mit Leuten aneinander, die denken, sie könnten uns in eine Schublade stecken, ohne uns zu kennen. Da sind bestimmt ein paar dabei, die denken, wir würden nur feiern, Sport machen und Weiber abchecken. Wenn Leute uns gegenüber offen sind, ist das gut. Wer voreingenommen ist und uns blöd kommt, dem zeigen wir gerne auch mal, was eine Harke ist.

Flocke: Es könnte richtig krachen mit Sam Dylan, da er uns im Privaten nicht immer mit Höflichkeit und Respekt begegnete.

Das "Forsthaus Rampensau" hält für euch auch absurde Spiele bereit - wie habt ihr euch darauf vorbereitet?

Diogo: Absurdität ist doch Flockes eigentlicher Vorname. Der Typ ist mir manchmal ein komplettes Rätsel. Da müssten ihm verrückte Spiele gut liegen. Flocke sagt ja, er sei das Brain im Team. Naja, darauf verlasse ich mich mal. Ich habe in der Vergangenheit in anderen Shows gezeigt, dass ich ein Player bin - in jeglicher Hinsicht.

Flocke: Wir haben uns mit "Wer Wird Millionär" auf die absurden Spiele im "Forsthaus Rampensau" vorbereitet, jedoch flogen wir immer in der ersten Runde raus. Mal schauen was wird, was wird!

Bezeichnet ihr euch selbst eher als Alphatiere oder als Mitläufer:innen? Woran merkt man das?

Diogo: Wir denken nicht in solchen Schubladen. Alphatiere sind Anführer auf Teufel komm raus. Wenn ich merke, dass einer im Team mehr Ahnung von etwas hat, lasse ich ihn gerne ran. Aber ich weiß auch, was ich kann, und bin immer gerne selbst für mein Schicksal verantwortlich. Als Mitläufer sehe ich uns nie, da wir immer sagen, was wir denken und unseren eigenen Kopf haben.

Flocke: Stimmt. Wir sind definitiv keine Mitläufer, ein gesundes Mittelmaß zwischen netten Mitbewohnern und Alphatieren.

In den Bergen weit weg von allem - worauf freut ihr euch am meisten und was ist euer größter Albtraum?

Diogo: Wir freuen uns auf gute Stimmung, geile Partys, lustige Spiele und emotionale Momente. Das Schlimmste wäre, wenn wir in einer Gruppe voller Miesepeter wären. Man ist ja immer abhängig von der Truppe. Wir mögen interessante Menschen, die auch was zur Show beitragen.

Flocke: Am meisten freuen wir uns auf die verdammt schönen Abende, die Reality-TV ausmachen. Wir sind mehr als gespannt auf die Größe des Forsthauses, kein Rückzugsort wäre der größte Albtraum.

Warum seid ihr die perfekten "Rampensäue"?

Diogo: Wir sind eine perfekte Mischung und jeder von uns wäre auch eine geile One-Man-Show - jetzt vereint bringts doppelten Spaß.

Welchen Hashtag würdet ihr für euer Team nutzen?

Flocke: #Flogo #BlödelDuo

