"Forsthaus Rampensau Germany": Flocke voll in Fahrt! Flirt mit Elsa und Streit mit Joelina

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" ist am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+ gestartet.





Partytier Flocke lässt in Folge 5 nichts anbrennen. Er bandelt überraschend mit Elsa an und legt sich gleich darauf mit Lästerschwester Joelina an.

Noch ein Pärchen im "Forsthaus Rampensau Germany"? Die Bewohner:innen trauen ihren Augen nicht, als Flocke aus Elsas Bett steigt. Insbesondere eine Lästerschwester muss ihren Senf dazugeben.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen

"Der kleine Flocke stand"

Überraschung am Morgen in Folge 5 von "Forsthaus Rampensau Germany"! Dass Gina-Lisa und Diogo miteinander turteln, haben Zuschauer:innen und Bewohner:innen schon längst mitbekommen. Doch noch ein zweites Pärchen scheint sich im Haus gefunden zu haben.

Ganz nach dem Motto: "Wir ziehen alles zusammen durch" hat sich auch Diogos Teampartner Flocke die andere Hälfte des Modelgespanns geschnappt. Noch in der Nacht macht Flocke mehr oder weniger romantische Eingeständnisse gegenüber der 18-Jährigen Elsa:

Du kannst ja auch ganz anders! Du bist eine liebe Maus, die man haben will. Flocke

Bereits kurz darauf landen Elsa und Flocke gemeinsam in den Federn. "Wir brauchen jetzt einfach diese Liebe", stellt die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin im Interview klar.

Gestern Nacht wurde auf jeden Fall der ein oder andere Kuss ausgetauscht. Flocke

Überrascht realisieren am nächsten Morgen Cedric und Hanna als erste, was sich vergangene Nacht abgespielt haben muss. "Natürlich wollten am nächsten Tag alle wissen, was abging", analysiert Diogo resigniert die Situation.

Gossip-Alarm!

Doch ehe sich die Nachricht über die jüngste Turtelei wie ein Lauffeuer verbreiten kann, nimmt Flocke das lieber gleich selbst in die Hand. Er sucht Nana auf und berichtet:

Wir haben mehr rumgemacht als geredet. Flocke

Ein Geständnis, welches nur wenige Minuten später auch die Lästerschwestern des Hauses erreicht. Jada und Joelina trauen ihren Ohren nicht. "Wir sind doch hier nicht bei einer Paarungszeremonie", stellt die ältere Karabas-Schwester klar.

Aber was ist denn da nun überhaupt zwischen Elsa und Flocke? Ist es Liebe, Anziehung, Spaß? Die beiden Forsthaus-Kandidat:innen lassen sich zu nichts drängen. Elsa bringt es schließlich auf den Punkt: "Gefühle sind da nicht. Aber es macht Spaß mit Flocke."

Zoff mit den Läster-Schwestern: Flocke platzt der Kragen

Ob sich nun Gefühle zwischen den beiden Partymäusen entwickeln, scheint niemanden so wirklich zu tangieren. Doch dass da etwas im Bett abging, muss bis ins Detail analysiert werden - darüber sind sich Joelina und Sam einig.

Flocke sorgt für den nötigen Zündstoff, indem er die letzte Nacht erneut Revue passieren lässt.

Ich hoffe nur, dass ich nicht gev**elt habe! Flocke

Doch obwohl er selbst darüber redet, scheint es Flocke extrem zu stören, wenn andere reden. Er geht in die Offensive: "Dieses Lästern macht alles kaputt! Denkt einer von euch hier, dass ich gestern übertrieben habe?"

Joelina meldet sich brav wie in der Schule. Sie beschwert sich über das nächtliche Feiern von Flocke. Der fühlt sich wiederum völlig zu Unrecht verurteilt. "Das Format heißt 'Forsthaus Rampensau'! Dazu gehört es, zu feiern", erklärt er Joelina. "Ich habe von dir noch nichts Positives gehört! Du bist nur am Lästern!"

Und weil Flocke Lästereien so sehr hasst, geht er vernünftigerweise erst mal zu Philipp, um über die Karabas-Schwestern zu lästern.

Ich hasse diese Küchen-Trash-Gossip-Konstellation da drinnen! Ich kann deren Stimmen nicht mehr hören. Flocke

Damit der Gossip-Fluss nicht abreißt, erfüllt Philipp gewissenhaft seine Pflicht und berichtet der Gruppe sogleich, was ihm zu Ohren gekommen ist. "Jetzt wird es hässlich", schließt Jada daraus. Sie wissen: Das wird sich auf das nächste Ansägen auswirken.

Norminieren Flocke und Diogo tatsächlich ihre Lieblings-Läster-Schwestern Jada und Joelina? Wer muss in Folge 5 das Haus verlassen?

Das und mehr erfährst du bei "Forsthaus Rampensau Germany" exklusiv bei Joyn PLUS+.