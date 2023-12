"Forsthaus Rampensau Germany" - Nach heißer Nacht: Diogo unter Tränen! Er vertraut sich Gina-Lisa an

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" ist am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+ gestartet. Lies hier alle aktuellen News zur Sendung.

Alle Infos und Sendezeiten zur Show findest du hier.

Erfahre hier, welche Promis bei der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" dabei sind.

Neue Liebe bei "Forsthaus Rampensau Germany"? Zwischen Diogo und Gina-Lisa knistert es gewaltig.

Diogo und Gina-Lisa kommen sich im Forsthaus nicht nur körperlich immer näher. Diogo schüttet seiner Angebeteten sein Herz aus und bricht dabei sogar in Tränen aus.

Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+. Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

+++ Update, 22. Dezember 2023 +++

"Diogo ist endlich angekommen"

Nach einer weiteren Partynacht finden sich die beiden Turteltauben Gina-Lisa und Diogo beim Deep Talk auf der Terrasse wieder. Der sonst so harte Kerl öffnet sich der Blondine und erzählt von seinem Elternhaus. "Ich habe gesehen, was mein Vater für Fehler gemacht hat. Das möchte ich nicht wiederholen."

Voller Liebe gedenkt der Trash-TV-Star seiner Mutter und gibt zu: "Sie ist einfach krass!" Gina-Lisa beginnt zu schwärmen:

Diogo ist einfach herzlich. Wenn ich ein Mann wäre, dann wäre ich wie er. Gina-Lisa Lohfink

Im Interview kann Diogo dann seine Gefühle nicht mehr zurückhalten: "Ich weiß es sehr zu schätzen, was meine Mutter alles getan hat."

Dass Diogo seine weiche Seite zeigt, kann für Flocke nur eines bedeuten: "Gina-Lisa tut ihm sehr gut! Er ist endlich angekommen."

Diogo wird sentimental

Bei diesen Worten fließen bei Diogo die Tränen. Sein Kumpel nimmt ihn in den Arm und verlässt das Interview. Als das Licht ausgeht, genießt Diogo die Zweisamkeit mit seiner Herzensdame.

Zärtlichkeiten, vielsagende Blicke und Kuscheleinheiten. Wird es jetzt richtig ernst zwischen den beiden? Das erfährst du bei "Forsthaus Rampensau Germany" exklusiv bei Joyn PLUS+.

+++ Update, 22. Dezember 2023 +++

Lap-Dance für Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisa genießt sichtlich die Aufmerksamkeit von Diogo. © Joyn

Es ist ein lauer Abend im "Forsthaus Rampensau Germany". Ein Tag voller Ereignisse neigt sich dem Ende zu und man möchte meinen, es kehre langsam Ruhe ein. Falsch gedacht! Die Rampensäue sind in Feierlaune - und zwar so richtig.

Während es sich die anderen Bewohner:innen gutgehen lassen, schnappt sich Diogo seine Gina-Lisa, setzt sie auf einen Hocker auf der Terrasse und gibt ihr - vor den Augen aller Anwesenden - einen waschechten Lap-Dance - mit Sahne auf dem Bauch, Ablecken und allem Drum und Dran.

Das war richtig heiß - sexy! Gina-Lisa Lohfink

Da vergisst sie fast, dass Cedric neben ihr genau das Gleiche mit seiner Freundin Hanna und - wer hätte es gedacht - Forsthaus-Diva Sam Dylan macht.

Zusammen im Bett und - schlafen?

Um dem Ganzen die (Sahne-)Krone aufzusetzen, nutzt Diogo die Gelegenheit, als Cedric Gina-Lisa Sahne in den Mund sprüht: Er küsst sie, vor den Augen aller. Da ist der Funke auf jeden Fall übergesprungen.

Kein Wunder, dass die Turteltauben sich so nah sein wollen, dass sie sogar gemeinsam in einem der engen Betten schlafen.

Mehr als ein wenig Geknutsche und Austauschen von Zärtlichkeiten sei aber nicht passiert. Wer hätte noch vor ein paar Tagen gedacht, dass Frauenheld Diogo es im "Forsthaus Rampensau Germany" langsam angehen will.

Wir lernen uns halt einfach jetzt gerade kennen. Gina-Lisa Lohfink

"Das ist unser letzter Abend": Diogo und Gina-Lisa gehen aufs Ganze

Nach dem Absägen ist die Stimmung verhalten. Gina-Lisa und Elsa bekommen satte fünf Stimmen und stehen damit auf der Abschussliste ganz weit oben. Gina meint sogar schon zu wissen, dass dies ihr letzter Abend sei und möchte den so schön wie möglich verbringen.

Zeit darüber nachzudenken, wie es mit den beiden weitergeht, wenn "Forsthaus Rampensau Germany" zu Ende ist. Laut Diogo werden sie sich auf jeden Fall wiedersehen: "Natürlich haben wir noch ein Date." Er ist überzeugt, dass sie sich noch weiter kennenlernen und treffen werden.

Gina-Lisa und Diogo im Bett: Der letzte Abend will genutzt sein

Kennenlernen hin oder her - am vermutlich letzten gemeinsamen Abend wird es dann doch noch mal heiß. Eigentlich wollen Diogo und Gina-Lisa zuerst nur ins Bett und schlafen gehen, doch dann habe es Diogo nicht mehr ausgehalten und "die Bombe platzen lassen". Auf einmal sieht man nur noch einen Berg an Bettdecken, der verdächtig wackelt. Da hat wohl jemand seinen Keuschheitsgürtel beiseitegelegt.

Wie die Liebelei des womöglich ersten "Forsthaus-Paares" weitergeht und ob Gina-Lisa und Elsa wirklich als Nächstes ausziehen müssen, siehst du bei "Forsthaus Rampensau Germany" exklusiv bei Joyn PLUS+.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

"Gina ist auf jeden Fall hot"

"Forsthaus Rampensau Germany": Erster Kuss zwischen Gina-Lisa und Diogo. © JOYN PLUS

Verführer Diogo hat seit Tagen nur noch Augen für eine Dame im Haus. Die "Queen of plastic", Gina-Lisa regiert ab sofort das Haus und verdreht dem Macho-Mann ordentlich den Kopf. Schneller als gedacht, hat Diogo seinen Flirt mit Single-Dame Beverly vergessen, die zusammen mit Partnerin Natascha das "Forsthaus Rampensau Germany" als Erste verlassen musste.

Wie verliebte Teenager tauschen Gina-Lisa und Diogo vielsagende Blicke und kleine Schmeicheleien aus. Das bleibt auch dem Rest des Hauses nicht verborgen. "Du magst den Diogo schon, oder?", will Matthias von Freundin Gina-Lisa wissen.

Das kann die Blondine definitiv nicht verneinen und dennoch hat sie ihre Bedenken:

Ich hab einfach Angst, verarscht zu werden, weißt du? Gina-Lisa Lohfink

Erstes Date für Gina-Lisa und Diogo

Doch beim Flirten soll es nicht bleiben. In Folge 4 bekommen die Bewohner:innen die Chance, einem der Pärchen im Haus eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen. Sie sollen darüber abstimmen, welche zwei auf ein gemeinsames Date gehen dürfen.

Sofort entscheidet sich die Gruppe für Diogo und Gina-Lisa, die sich abseits vom Forsthaus-Trubel etwas besser kennenlernen sollen. Lediglich Jasmin Herren findet die Turtelei alles andere als süß: "Ich glaube das nicht", gibt sie zu. Eine fiese Unterstellung, gerade wenn man bedenkt, dass auch ihre neue Liebe kritisch beäugt wird:

Bei einem romantischen Picknick in malerischer Kulisse kommen Diogo und Gina-Lisa ins Gespräch. Er hat einiges über die Vergangenheit der Blondine gehört und forscht nach.

Stimmt es, dass du oft verletzt wurdest? Diogo Sangre

Gina-Lisa legt die Karten auf den Tisch und schüttet dem Reality-Verführer ihr Herz aus. Doch die beiden führen nicht nur Deep Talk, sondern haben auch ordentlich was zu lachen. Die Ex-GNTM-Kandidatin strahlt über beide Ohren und kurz darauf gehen sie bereits einen Schritt weiter ...

Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so gelacht habe! Gina-Lisa Lohfink

Der erste Kuss! Ist es was Ernstes?

Nach dem gemeinsamen Picknick wird nicht lange gefackelt: Die beiden küssen sich leidenschaftlich und freuen sich: "Der Kuss war auf jeden Fall gut!"

Im Forsthaus wartet natürlich eine Gossip-hungrige Menge an Rampensäuen, die sofort jedes Detail erfahren will. Doch die Turteltauben geben sich unnahbar und genießen schweigend. Das scheint einige der Bewohner:innen jedoch noch viel mehr auf die Palme zu bringen:

Ich weiß nicht, ob das jetzt alles Show ist, weil sie unsere Aufmerksamkeit genießen. Jada Karabas

Bahnt sich da wirklich eine echte Liebe an im Forsthaus? Geht es den beiden nur um mehr Sendezeit? Und wie weit werden sie vor laufenden Kameras gehen? Das erfährst du nur bei "Forsthaus Rampensau Germany". Nur auf Joyn PLUS+.