Als Töchter von Reality-Star Danni Büchner wagen nun auch Jada und Joelina Karabas den Schritt in das Genre. Wie sie sich das vorstellen, liest du hier.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du hier.

"Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Was ist ihre Strategie? Wie werden sie mit den anderen klarkommen? Und was verstehen sie unter einer waschechten Rampensau? Jada und Joelina Karabas stehen uns Rede und Antwort.

Alle Folgen der Erfolgs-Reality-Show findest du hier an einem Ort.

Was macht für euch eine richtige Rampensau aus?

Jada und Joelina: Eine "Rampensau" ist für uns jemand, der einfach die Sau rauslässt und gleichzeitig stets an das Team denkt, anstatt nur an sich selbst.

Jada und Joelina: Wir möchten unbedingt einziehen, um uns als Geschwister zu präsentieren und zu zeigen, wer Joelina und Jada sind. Wir sind ein starkes Team und eine enge Familie.

Fahrt ihr auch privat in die Berge? Oder seid ihr eher Team Strandurlaub? Warum?

Jada und Joelina: Wir sind totale Strandurlauberinnen - Berge sind nichts für uns (lachen).

Jada und Joelina: Zu Hause sind wir bereits zu sechst, aber dennoch wird es eine Herausforderung sein, da hier viele verschiedene Charaktere aufeinandertreffen werden.

Jada und Joelina: Mit unserer großen Klappe und Dickköpfigkeit werden wir uns sicherlich gut durchsetzen können. Und da wir Geschwister sind, verstehen wir uns auch blind, was definitiv ein großer Vorteil ist.

Habt ihr vorher schon mal so viel Zeit rund um die Uhr miteinander verbracht? Ging das gut?

Jada und Joelina: Zu Hause läuft es oft nicht reibungslos, aber wir verbringen auch nicht rund um die Uhr Zeit miteinander. Daher wird dies definitiv eine Herausforderung für uns sein, aber gleichzeitig ein aufregendes Abenteuer. Wir werden unser Bestes geben, um uns zu benehmen (schmunzeln).

Was sagt ihr zu euren Mitbewohner:innen? Was glaubt ihr, mit wem ihr gut klarkommen werdet und mit wem ihr aneinandergeraten könntet?

Jada und Joelina: Wir werden uns gut mit Matthias, seiner Mama, Nana und Sam verstehen, da wir sie bereits privat kennen. Auf die anderen sind wir schon sehr gespannt, daher können wir uns darüber noch kein Urteil bilden.

Nach ihrem Riesenzoff in Folge 4 sucht Jada die Aussprache mit ihrer Schwester Joelina. Können sie ihren Streit niederlegen oder ziehen sie wirklich freiwillig aus?

Jada und Joelina: Wir haben uns noch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wir lassen einfach alles auf uns zukommen.

Jada und Joelina: Wir sind definitiv Alphatiere und mögen es überhaupt nicht, einfach mitzulaufen. Wir ziehen immer unser eigenes Ding durch.

In den Bergen, weit weg von allem - worauf freut ihr euch am meisten und was ist euer größter Albtraum?