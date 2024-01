"Forsthaus Rampensau Germany": Gina-Lisa bekommt eigenes Dating-Format auf Joyn!

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Gina-Lisa Lohfink ist eine der Kandidat:innen bei "Forsthaus Rampensau Germany".

Nach ihrer Zeit in den Kärntner Bergen dreht sich in einem Spin-off alles um ihren abenteuerlichen Heiratsplan.

Anzeige

Findet Gina-Lisa Lohfink in diesem Spin-off ihre große Liebe? Nach "Forsthaus Rampensau Germany" geht es für die 37-Jährige direkt weiter.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn. Alle Folgen der Erfolgs-Reality-Show findest du hier an einem Ort.

Anzeige

Anzeige

Läuten nach "Forsthaus Rampensau Germany" bei Gina-Lisa die Hochzeitsglocken?

"Single Like a Pringle”? Nicht mehr mit Gina-Lisa! Denn mit ihrem Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" verabschiedet sich die Reality-Queen ebenfalls von ihrem Junggesellinnen-Lifestyle. Schon in den österreichischen Alpen ist Gina-Lisa klar: Sie will heiraten. Nun steht der Beschluss, dass es in kürzester Zeit so weit sein soll. Aber auf wen im „Forsthaus Rampensau Germany" hat Gina-Lisa ein Auge geworfen? Und kann der abenteuerliche Heiratsplan aufgehen? Im neuen Spin-off zur Joyn-Reality-Show "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" sucht Gina-Lisa Lohfink die Liebe ihres Lebens.

Im Frühjahr 2024 startet das Hochzeits-Abenteuer der 37-Jährigen. Ob Gina-Lisa ihr großes Glück findet, bleibt spannend. Um die Zeit bis zum Start der neuen Show zu überbrücken, kannst du die 37-Jährige zusammen mit ihren 17 Mitbewohner:innen im "Forsthaus Rampensau Germany" sehen. Und wer weiß: Vielleicht hat einer von ihnen Heiratspotenzial. Kleiner Spoiler: Schon in Folge drei knistert es im Forsthaus.

Mit "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" drehen wir gerade die Fortsetzungsgeschichte. Und dieser Titel verrät: In den nächsten Wochen wird im "Forsthaus Rampensau Germany" noch einiges passieren. Thomas Münzner, <strong>Joyn-Content-Chef</strong>

Anzeige

Im Clip: Gina-Lisa und Elsa ziehen ins Forsthaus ein

Fortsetzung nach erfolgreichem Reality-Neustart

In Österreich war "Forsthaus Rampensau" auf dem Sender ATV ein Hit. Jetzt bricht die deutsche Adaption "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+ Rekorde. Die Promi-Reality-Show ist der bislang erfolgreichste Reality-Neustart in der Geschichte von Joyn PLUS+.

"'Forsthaus Rampensau Germany' übertrifft unsere hohen Erwartungen und ist der bislang beste Neustart einer Reality-Show bei Joyn PLUS+. Deshalb freue ich mich umso mehr, ein Spin-off des erfolgreichen Programms anzukündigen", so Joyn-Content-Chef Thomas Münzner. Aus dem überragenden Erfolg der Show resultiert nun die Fortsetzung mit Kandidatin Gina-Lisa. Wir dürfen uns auf weitere Reality- und Dating-Action freuen.

Bis dahin siehst du "Forsthaus Rampensau Germany" jeden Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.