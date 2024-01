Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du hier.

Beverly Cmua und Natascha Beil ziehen zusammen als die Beautys in das Forsthaus ein.

Im Interview verraten sie uns, was sie sich von dem Format und den Promis erwarten, wie ihre Taktik aussieht und was sie unter einer waschechten Rampensau verstehen.

Beverly und Natascha ziehen als ehemalige "Beauty and the Nerd"-Kandidatinnen in das Forsthaus in den Kärntner Bergen ein. Als Beautys sollten sie jedoch auf keinen Fall unterschätzt werden. Wie sie vorhaben zu gewinnen, liest du hier.

"Forsthaus Rampensau Germany" – das Interview mit Natascha und Beverly

Was macht für euch eine richtige Rampensau aus?

Beverly: Eine Rampensau wird - so wie wir - oft unterschätzt, sie geht über eigene Grenzen hinaus und schafft Unterhaltung.

Natascha: Kampfgeist und Entertainment - alles außer langweilig!

Warum wollt ihr unbedingt ins "Forsthaus Rampensau" einziehen?

Beverly: Wir lieben es, bei Challenges Vollgas zu geben und allen zu zeigen, was wir draufhaben.

Natascha: Ich liebe neue Herausforderungen und freue mich auf coole Spiele. Ich liebe es auch, immer neue Leute kennenzulernen. Da ich allein wohne, wird eine WG für mich zur absoluten Herausforderung.

Fahrt ihr auch privat in die Berge? Oder seid ihr eher Team Strandurlaub? Warum?

Beverly: Team Strandurlaub, ganz klar. Ich erhole mich lieber am Meer.

Natascha: Ich liebe die Berge und den Strand. Als Kind war ich früher oft mit meiner Familie in den Bergen. Ich finde die Natur sehr beruhigend.

Wie werdet ihr damit zurechtkommen, mit vielen anderen Menschen im Forsthaus auf sehr engem Raum leben zu müssen?

Beverly: Es wird bestimmt schnell Beef geben. Durch andere Shows ist man zwar gewohnt, mit fremden Menschen zusammen auf begrenztem Raum in einem Haus zu leben, doch sind das meistens komfortable Villen und kein einfaches Forsthaus. Man wird schnell merken, wer mit wem kann und wer nicht.

Natascha: Ich glaube, es wird ein kleines Chaos sein. Da ich normalerweise allein zu Hause wohne, kann ich auch nackt durch meine Bude rennen. Das muss ich jetzt wohl erst mal sein lassen ;).

Welche Strategie habt ihr, um euch gegen die anderen Paare durchzusetzen?

Beverly: Wir sind Kämpferinnen, geben nicht auf und wir wissen, dass wir bei Challenges richtig Gas geben werden. Deshalb sind wir bereit, eventuelle Ängste zu überwinden, Vollgas zu geben, auch dann, wenn die körperliche Fitness nachlässt.

Natascha: Ich persönlich verfolge keine Strategie! Ich muss erst mal ankommen und schauen, was mich so erwartet. Das Einzige, was ich über mich sagen kann, dass ich alles geben werde in den Spielen, um durch einen Sieg den wichtigen Nominierungsschutz zu ergattern.

Habt ihr vorher schon mal so viel Zeit rund um die Uhr miteinander verbracht? Ging das gut?

Beverly: Wir haben uns in einer Show kennengelernt, in der man sich auch durch Challenges safen konnte. Damals hatten wir jede andere Teampartner. Aber wir wissen, dass wir aufgrund unserer Leistungen bei der letzten Show so ein richtig gutes, starkes Team sind.

Natascha: Ich habe vorher mit Beverly auch schon viel Zeit verbracht. Ab und zu gab es kleine Auseinandersetzungen, aber ansonsten haben wir uns immer gut verstanden.

Was sagt ihr zu euren Mitbewohner:innen? Was glaubt ihr, mit wem ihr gut klarkommen werdet und mit wem ihr aneinandergeraten könntet?

Beverly: Ich glaube, im Team teilen wir die Meinung, dass wir nicht alle unsere Mitbewohner toll finden. Viele sind eher langweilig, andere sehr anstrengend. Aber wir haben auch Mitbewohner, mit denen wir uns bestens verstehen.

Natascha: Es ist immer situationsbedingt. Natürlich mag ich keine Sticheleien oder zu viel Drama. Wenn jemand ständig meckert, würde mich das vielleicht nerven.

Das "Forsthaus Rampensau" hält für euch auch absurde Spiele bereit – wie habt ihr euch darauf vorbereitet?

Beverly: Gar nicht, wir lassen alles auf uns zukommen. Wir wissen, was wir können und was wir bereit sind zu geben, um uns den Sieg zu holen.

Natascha: Ich habe absoluten Kampfgeist und bin sportlich fit!

Bezeichnet ihr euch selbst eher als Alphatiere oder als Mitläuferinnen? Woran merkt man das?

Beverly: Alphatiere, definitiv! Mit uns ist immer was los, wir lassen uns nichts gefallen, ziehen unser Ding durch, egal, wie es endet.

Natascha: Oh, ich würde mich selbst als sehr charakterstarke Person bezeichnen, die alles andere als eine Mitläuferin ist, denn ich schwimme auch mal gerne gegen den Strom und stehe für meine Meinung ein.

In den Bergen, weit weg von allem – worauf freut ihr euch am meisten und was ist euer größter Albtraum?

Beverly: Wir freuen uns am meisten auf Challenges, weil sie uns einfach richtig Spaß machen und wir die Herausforderungen lieben. Mangelnder Luxus im Forsthaus könnte ein Stimmungskiller werden.

Natascha: Ich freue mich am meisten darauf, neue Leute kennenzulernen und in den Bergen vielleicht etwas frische Luft schnappen zu können. Auf die eine oder andere Diskussion bin ich auch schon gespannt.

Warum seid ihr die perfekten "Rampensäue"?

Beverly: Bei einer Rampensau genügt es nicht nur, bekannt zu sein. Man muss richtig abliefern und unterhalten können. Man muss präsent sein, egal, ob positiv oder negativ, man muss über die eigenen Grenzen hinaus gehen, alle Hürden meistern und dann auch noch richtig abfeiern. Deswegen sind wir die perfekten Rampensäue.

Natascha: Wir haben Teamgeist und Ehrgeiz und verstehen uns im Team auch sehr gut. Dazu kommt, dass wir auch mit Sicherheit die eine oder andere Party nicht auslassen... ;)

Welchen Hashtag würdet ihr für euer Team nutzen?

Beverly: #WeDontGiveAFuck #Powercouple #Dreamteam #BetterTogether

Natascha: #SchönMitHirn

Von Freundinnen zu Feindinnen?

Nach dem Dreh von "Forsthaus Rampensau Germany", sind die beiden TV-Schönheiten leider gar nicht mehr so dicke, wie es noch während der Folgen den Anschein machte. In einer Instagram Story ordnet Beverly das Verhältnis zwischen ihr und Natascha ein. Es hätte sowohl vor, als auch nach den Dreharbeiten schon zwischen den beiden Streit gegeben. Jetzt hätten sie sich dazu entscheiden, ihre Freundschaft nicht weiter fortzuführen. Die Gründe dafür seien unterschiedlich, doch meinte Beverly, beide hätten sich verändert, seit sie sich kennenlernten und die Freundschaft hätte - zumindest für sie - einfach kein Potenzial mehr.

Wie sie sich bei "Forsthaus Rampensau Germany" schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.