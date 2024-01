"Forsthaus Rampensau Germany" - Jasmin und Philipp im Interview: "Wir kommen überall klar"

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du hier.

Für die recht frische Beziehung von Jasmin Herren und Philipp Bender ist "Forsthaus Rampensau Germany" eine neue Herausforderung.

Im Interview erzählen sie, was sie von der Zeit erwarten.

Anzeige

Ob die junge Beziehung das aushält? Jasmin Herren und ihr neuer Partner Philipp Bender wagen das Experiment im "Forsthaus Rampensau Germany". Was für sie der absolute Albtraum wäre, liest du hier.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+. Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

Anzeige

Anzeige

"Forsthaus Rampensau Germany" - das Interview mit Jasmin und Philipp

Was macht für euch eine richtige Rampensau aus?

Jasmin und Philipp: Eine Rampensau steht für uns nicht nur im Rampenlicht, sondern hat eine gewisse Vorbildfunktion, muss Disziplin, Ehrgeiz und Humor mitbringen und extrovertiert sein. Das heißt auch mal, was aushalten können.

Warum wollt ihr unbedingt ins "Forsthaus Rampensau" einziehen?

Jasmin und Philipp: Wir denken, dass dieses Format für uns genau das richtige ist, um unserer Beziehung den öffentlichen Start zu geben. Wir wollten zeigen, wie wir als Paar miteinander umgehen und uns direkt im Alltagsleben präsentieren, allerdings in dem Fall auf einer Alm.

Fahrt ihr auch privat in die Berge? Oder seid ihr eher Team Strandurlaub? Warum?

Jasmin und Philipp: Wir kommen überall klar. Allein durch unseren Partyschlager-Job sind wir sowohl auf Mallorca als auch im Apres-Ski in den Bergen. Beides hat etwas für sich.

Wie werdet ihr damit zurechtkommen, mit vielen anderen Menschen im Forsthaus auf sehr engem Raum leben zu müssen?

Jasmin: Philipp kommt damit glaube ich ganz gut klar. Ich bin sehr anpassungsfähig, brauche aber auch nach einiger Zeit meine Rückzugsorte und Ruhe. Ich bin definitiv kein WG-Typ und eigentlich eher Einzelgängerin.

Welche Strategie habt ihr, um euch gegen die anderen Paare durchzusetzen?

Jasmin und Philipp: Keine! "Et hätt noch immer jot jejange!" Und „Et kütt wie et kütt". Wir lassen alles einfach auf uns zukommen, haben gute Laune und sind zu jedem freundlich, der es zu uns ist - wie im wahren Leben.

Habt ihr vorher schon mal so viel Zeit rund um die Uhr miteinander verbracht? Ging das gut?

Jasmin und Philipp: Seit wir uns kennen, sind wir 24/7 zusammen und haben uns tatsächlich immer noch nicht gestritten, worüber wir beide sehr verwundert sind. Wird mal Zeit, auch diese Seite kennenzulernen.

Was sagt ihr zu euren Mitbewohner:innen? Was glaubt ihr, mit wem ihr gut klarkommen werdet und mit wem ihr aneinandergeraten könntet?

Jasmin und Philipp: Wir haben aktuell gar keine Ahnung, wer genau drin ist … Alles zur rechten Zeit. The right time is my time!

Das "Forsthaus Rampensau" hält für euch auch absurde Spiele bereit - wie habt ihr euch darauf vorbereitet?

Jasmin und Philipp: Wir haben die österreichische Küche probiert, die übrigens hervorragend war, Philipp schafft mittlerweile einen halben Sit-up und wir haben ausgiebig gekuschelt, falls wir uns mal tatsächlich im Spiel streiten sollten (lachen).

Bezeichnet ihr euch selbst eher als Alphatiere oder als Mitläufer:innen? Woran merkt man das?

Jasmin und Philipp: Wir sind weder noch. Wir machen unser eigenes Ding und sind einfach wir.

Jasmin: Alphatiere sollten den richtigen Ton treffen, denn der macht die Musik.

Philipp: Mit beidem geh’ ich ganz entspannt um. Bei mir hängt es von der Situation ab. Ich kann beides!

In den Bergen, weit weg von allem - worauf freut ihr euch am meisten und was ist euer größter Albtraum?

Jasmin: Ich freu mich, dass mein Handy weg ist. Und auf die urige Idylle Österreichs! Ein Albtraum wäre, wenn keiner mehr Zähne putzen und sich waschen kann.

Philipp: Ich freu mich auf die Berge, das Bier und die Ruhe! Es wird sicher ein schöner "Urlaub" (lacht).

Anzeige

Warum seid ihr die perfekten "Rampensäue"?

Jasmin und Philipp: Aus Gründen.

Welchen Hashtag würdet ihr für euer Team nutzen?

Jasmin und Philipp: #TeamLala – weil wir einen an der Waffel haben. (lachen)

Wie sich das Paar im Haifischbecken voller Rampensäue schlägt, siehst du am Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.