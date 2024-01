"Forsthaus Rampensau Germany" - John und Florian: Sind ihre Witze wirklich lustig?

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Das Comedyduo Erkan und Stefan aka John Friedmann und Florian Simbeck wagen sich ins Reality-Genre und kämpfen um den Titel der größten Rampensau Deutschlands.

Eigentlich ist ihre Taktik purer Humor, doch schon nach kurzer Zeit fällt auf: Nicht alle Mitbewohner:innen finden die beiden lustig.

John Friedmann und sein Kumpel Florian Simbeck dürften uns allen - und den Forsthaus-Bewohner:innen - als Comedyduo "Erkan und Stefan" bekannt sein. Für ihre Gags berüchtigt, wollen sie diese nun in die Realityshow mitbringen. Doch das kommt nicht immer so gut an, wie sie es sich vielleicht erhofft haben.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen

Ein Witz kommt selten allein …

Es beginnt beim ersten gemeinsamen Frühstück: Die Bewohner:innen zaubern sich ein herrliches Buffet. Oberförsterin Jada stellt jedoch während des Schlemmens klar: "Aber gleich muss jemand anderes abwaschen". Sprich - nicht diejenigen, die am Abend zuvor bereits den Dienst hatten. So weit, so klar. Doch in alter Comedian-Manier haut John einen - vermutlich - nicht ganz ernst gemeinten Kommentar raus: "Ach so, ich dachte, ihr wascht jetzt immer ab."

Weder Jada noch Nana finden den Gag lustig:

Diese Witze, in jedem zweiten Satz. Das ist mir zu anstrengend. Nadine "Nana" Miree

Gelacht wird jedenfalls von niemandem.

Johns und Florians Humor wird nicht verstanden

Jada und Joelina verstehen zwar, dass John ein humorvoller Mensch ist - doch sie finden trotzdem:

Man muss halt aber auch ein bisschen verstehen: Okay, nicht jeder versteht meinen Humor. Joelina Karabas

Das scheint auch bei anderen Promis der Fall zu sein. Sam Dylan zum Beispiel hat nicht einmal gemerkt, dass ein Witz gemacht wurde. Als John nach dem Frühstück gemütlich und gesättigt am Tisch sitzt, setzt er noch einen drauf mit: "Der Teller kann jetzt weg." Sie selbst nehmen es mit Humor und amüsieren sich darüber, dass ihre Aussagen nicht als Witze verstanden werden.

Wenn man so 'nen Joke macht, dann kommen so Antworten, wie 'wirklich?' Florian Simbeck

Natürlich ist das alles aber als Witz gemeint. Matthias Mangiapane findet das aber so gar nicht lustig. Er nimmt die vermeintlichen Auffoderungen sehr ernst - und das Recht, sich bedienen zu lassen, hat aus seiner Sicht im Forsthaus niemand.

Ich hab gedacht, ich merk's nicht mehr. Hat der noch alle Gurken im Glas? Matthias Mangiapane

Prompt verlässt der Reality-Star die Küche und verschafft sich bei seinen Kolleg:innen Luft. Er solle seinen Teller gefälligst selbst wegräumen. Er ist davon überzeugt, John sehe "Forsthaus Rampensau Germany" als All-inclusive-Urlaub. Joelina sieht das ähnlich und springt auf Matthias Unmut an.

Denen zeig' ich ganz schnell, dass sie nur Übernachtung und Frühstück gebucht haben. Matthias

Im Clip: Das war die Premiere zu "Forsthaus Rampensau Germany"

Stimmen Matthias Anschuldigungen wirklich?

Dieser genießt natürlich einen gedeckten Frühstückstisch - es könne so weiter gehen. Doch zeigt das auch, dass sich hinter seinen Scherzen ernst gemeinte Anweisungen verbergen?

Kurz darauf sehen wir jedenfalls, wie John ganz brav das Geschirr abspült und sogar den Esstisch abwischt.

Natascha springt ihm zur Seite, denn sie weiß, dass der 52-Jährige auch am Tag zuvor schon mit geholfen hat.

Der hat die ganze Zeit gespült, das stimmt überhaupt gar nicht. Natascha Beil

Doch Matthias ist nicht zu bremsen. Laut ihm sei das das erste Mal, dass sie mithelfen, Natascha schlägt vor, dass er sich neue Kontaktlinsen kaufen soll. Ob sich daraus ein handfester Streit entwickelt?

Natascha ist für Offenheit

Die Beauty lässt sich davon jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen. Sie weiß, was sie gesehen hat, auch wenn Matthias das nicht gelten lassen will. Sie appelliert, es einfach zu sagen, wenn etwas stört. Alles andere sei: Intrigen schmieden.

Hab deine Eier in der Hose und geh rüber und sag's. Ganz einfach. Natascha

Nach diesem kleinen Konflikt, scheint sich das Thema aber vorerst zu erledigen. Mal sehen, ob die Scherze von John und Florian aka. Erkan und Stefan noch einmal für Furore sorgen werden. Der letzte Streit war das aber sicherlich nicht.

Alle verfügbaren ganzen Folgen von "Forsthaus Rampensau Germany" findest du ab dem 8. Dezember 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+.

Seit dem 4. Januar 2024 läuft "Forsthaus Rampensau Germany" auf ProSieben und Joyn. Immer donnerstags, um 20:15 Uhr.