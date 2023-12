"Forsthaus Rampensau Germany" - Nach Schwesternzoff: Bleiben Danni Büchners Töchter nun doch?

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" ist am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+ gestartet. Lies hier alle aktuellen News zur Sendung.

Alle Infos und Sendezeiten zur Show findest du hier.

Erfahre hier, welche Promis bei der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" dabei sind.

Die Karabas-Schwestern sind auch unter normalen Bedingungen kein Herz und eine Seele. Doch nach dem Team-Spiel in Folge 4 fliegen so richtig die Fetzen. Bedeutet das jetzt den Auszug für Jada und Joelina?

Nach ihrem Riesenzoff in Folge 4 sucht Jada die Aussprache mit ihrer Schwester Joelina. Können sie ihren Streit niederlegen oder ziehen sie wirklich freiwillig aus?

Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

+++ Update, 22. Dezember 2023 +++

Es geht von vorne los: Haben Jada und Joelina noch eine Chance?

Können die Karabas-Schwestern noch die Wogen glätten? © Joyn

Die Spiel-Ergebnisse sind da! Wie zu erwarten war, landen Jada und Joelina auf einem niederschmetternden sechsten Platz.

Für Jada ist klar: Ihre Kommunikation muss besser werden! Kurzerhand sucht sie noch einmal das Gespräch mit ihrer älteren Schwester. Doch die ist noch ein wenig zu sehr auf Streit aus und zeigt sich uneinsichtig. Nach einer erneuten Diskussion verlässt Jada wutentbrannt das Zimmer.

"Ach du Heiliger! Jetzt geht es schon wieder von vorne los", beschwert sich Matthias. Die anderen Forsthaus-Bewohner:innen sind das Gezeter der Karabas-Schwestern langsam leid. "Bevor ihr ins Bett geht, regelt ihr das", ermahnt Jasmin die beiden.

"Jetzt heult die schon wieder!"

Jada bricht in Tränen aus, doch Joelina lässt das kalt. "Willst du, dass das ein Ende hat?", will Matthias von der älteren Karabas wissen. "Nein!"- Während die anderen in Party-Laune verfallen und und die "Rampensau" rauslassen, zieht sich Jada schmollend in ihr Bett zurück.

Joelina knickt endlich ein und sucht ihre kleine Schwester. "Es hat mich verletzt, was du gesagt hast, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit dir streiten." Etwas widerwillig nehmen sich die ewigen Streithähne in den Arm. "Wir sind Schwestern und da eskaliert das halt mal", gibt Jada zu bedenken.

Freiwillig ziehen die Karabas-Schwestern schon mal nicht aus. Doch Matthias bringt es auf den Punkt: "Wenn sich zwei streiten, freuen sich die anderen. Denn das ist ein Grund zum Absägen!"

Stehen Jada und Joelina jetzt wirklich ganz oben auf der Liste der anderen Forsthaus-Bewohner:innen?

+++ Ursprüngliche Meldung +++

"Blinde Kuh" und Schwesternstreit

Nach dem Spiel geraten die Schwestern Jada und Joelina in einen heftigen Streit. Werden sie sich wieder vertragen? © Joyn

Im Spiel "Blinde Kuh" wird jeder Fehltritt sofort mit einem fiesen Stromschlag bestraft. Eine Kandidatin bekommt das besonders oft zu spüren: Jada wird von ihrer Schwester Joelina eher schlecht als recht durch den Strom-Parcour geleitet.

Als die ältere Schwester dann auch noch ewig lange für die finale Rechenaufgabe braucht, platzt der 18-Jährigen Jada endgültig der Kragen.

Ich glaube, die Kommunikation ist bei den Spielen quasi nicht vorhanden. Jada Karabas

"Ich raste noch aus mit dir", schreit Jada ihrer Schwester entgegen, die bereits wutentbrannt die Spielwiese verlässt.

Dicke Luft im Forsthaus

Zurück im Forsthaus haben sich die Gemüter der Karabas-Schwestern immer noch nicht beruhigt. Das bekommen auch die anderen Forsthaus-Bewohner:innen zu spüren. "Da war mal wieder das obligatorische Türen-Geknalle", bemerkt Matthias nach der Ankunft der Schwestern sofort.

"Was ist denn jetzt los?", will Sam wissen. Joelina klärt ihn auf, hat jedoch eher weniger nette Worte für ihre jüngere Schwester übrig. Jada kommen inzwischen die Tränen vor lauter Wut. "Es ist nur ein Spiel", versucht Nana die Situation zu deeskalieren.

Doch es hilft alles nichts, die Schwestern holen zu einem neuen Schlagabtausch aus. Jada fühlt sich hintergangen, weil Joelina mit Sam über ihren Streit spricht. Die versteht wiederum die Welt nicht mehr.

Spiele ich hier allein oder zu zweit? Joelina Karabas

Im Interview lenkt Jada ein: "Ich habe beim Spiel nicht alles richtig gemacht und sie hat nicht alles richtig gemacht. Dennoch muss man nicht mit anderen Leuten darüber reden."

Droht jetzt der vorzeitige Auszug?

Hobby-Familientherapeut Cedric versucht zu schlichten und geht auf Joelina zu: "Wenn sie Einsicht zeigt, dann versuch doch noch mal mit deiner Schwester zu sprechen!"

Aber nichts da! Joelina bleibt lieber, stur und Jada sieht nur noch einen Ausweg:

Dann lass uns jetzt ausziehen! Jada Karabas

Macht die 18-Jährige Ernst und verlässt vorzeitig das Haus? Werden sich die Schwestern versöhnen oder bedeutet das den Bruch zwischen Joelina und Jada?

Das erfährst du in der nächsten Folge von "Forsthaus Rampensau Germany". Nur auf JOYN PLUS.