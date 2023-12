"Forsthaus Rampensau Germany" - Verbale Ohrfeige von John: Cedric unter Tränen

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" ist am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+ gestartet. Lies hier alle aktuellen News zur Sendung.

Alle Infos und Sendezeiten zur Show findest du hier.

Erfahre hier, welche Promis bei der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" dabei sind.

Cedric ist fassungslos: Nach seinem Angriff auf Elsa geht ihn plötzlich John an. Diese verbale Ohrfeige bringt den siegessicheren Sport-Freak zum Weinen.

Beim großen Absägen im "Forsthaus Rampensau Germany" teilt Cedric gegen Krawallnudel Elsa aus. Das passt John so gar nicht! Er verpasst dem Sport-Freak eine verbale Ohrfeige, die beim fassungslosen Cedric Tränen fließen lassen.

Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

Cedric plustert sich auf: Er macht Küken Elsa nieder

Allianzen, Absprachen, Strategien: Vor dem großen Absägen in Folge 4 von "Forsthaus Rampensau Germany" beraten sich die Promi-Paare, wen sie als Nächstes in die Wüste schicken sollen. Während sich John und Florian aka "Die Sugardaddys" inzwischen immer besser mit dem Model-Duo Gina-Lisa und Elsa verstehen, können einige Besucher:innen die freche und aufbrausende Art der 18-Jährigen Elsa so gar nicht ab.

Und ganz egal, wie oft die Bewohner:innen von "Taktik und Strategie" sprechen, im Endeffekt entscheiden sich die Kandidat:innen doch immer für und gegen persönliche Beziehungen. Sport-Freak Cedric bringt es auf den Punkt: "Es heißt: die oder wir!"

Elsa wird angesägt

Die große Nominierung steht an und die Kandidat:innen sägen an den Stühlen der übrigen Promi-Paare. Ein Stuhl soll dabei fallen: Die 18-jährige Elsa ist mit ihrem rüpelhaften Verhalten bei einigen Bewohner:innen angeeckt.

Doch während Jasmin und Philipp noch nette Worte für ihr nominiertes Promi-Pärchen finden, teilt Cedric ordentlich aus. Er nominiert Gina-Lisa und Elsa. Bzw. eigentlich nur eine der beiden, wie er ganz deutlich macht:

Unser Absägen geht zu 100 Prozent an Elsa. Wer unter die Menschenwürde geht, ist unten durch bei mir. Cedric

Cedric geht unter die Pädagogen

Cedrics Wortwahl lässt Elsa eher kalt, bringt jedoch einen im Haus regelrecht zum Kochen: John findet die aufgeplusterte Art und Weise des Sport-Freaks "unangebracht und dumm".

Doch Cedric freut sich offenbar über seine ach so schlaue Formulierung und hat selbstverständlich nur Elsas Wohl im Sinn. "Sie muss eben noch ein bisschen lernen. Sie ist jung und ich wollte ihr damit zeigen, dass sie andere Menschen nicht niedriger machen soll als sich selbst", rechtfertigt Cedric seinen pädagogischen Schachzug.

Nach diesen Worten platzt John der Kragen. Er holt zur verbalen Ohrfeige aus:

Ich weiß, du gibst dir immer viel Mühe, besonders wichtig und schlau zu klingen. Aber das Wort Menschenwürde war hier einfach unangebracht. John

Verwirrt und zutiefst schockiert bleibt Hobby-Pädagoge Cedric in der Küche zurück: "Wie er das gerade gesagt hat, hat mich total verletzt. Das hab ich sehr persönlich genommen!"

"Die Gürtellinie des Menschen ist unantastbar"

Immer noch verwirrt und getroffen, sucht Cedric das Gespräch mit John. Der perfekte Ort für die hitzige Aussprache: ganz klar die Sauna. Bereitwillig lässt sich John auf das Gespräch ein, mit der Verfassung griffbereit im Anschlag. "Menschenwürde ist eines der höchsten Güter der westlichen Welt . Dieses Wort in dem Zusammenhang zu verwenden, ist einfach unpassend und dumm", macht der "Erkan"-Star deutlich.

Cedric versucht seine Wortwahl zu erklären: "Ich hätte 'unter der Gürtellinie' sagen sollen. Du hast recht, ich wollte intelligent klingen und habe deshalb 'Menschenwürde' verwendet. Aber das hättest du mir eben schon netter sagen können. Ich habe das total persönlich genommen."

"Das war auch persönlich gemeint", kontert John und sorgt für erneute Fassungslosigkeit bei Cedric. "Aber ich mag dich doch! Du hättest mir das, wie ein Vater, ganz ruhig sagen können."

"Ich bin aber kein Vater", stellt John klar. Cedric - total verwirrt, wer jetzt hier die Rolle von Vater, Mutter, Kind einnimmt, kann seine Gefühle nicht mehr bändigen.

Cedric wird bockig: John steht jetzt auf seiner Liste

Der Hobby-Pädagoge wird mit einem Mal zum bockigen Kind, als er Freundin Hanna von der missglückten Aussprache mit John erzählt. Plötzlich bricht Cedric in Tränen aus und quengelt: "Ich bin doch auch immer lieb zu allen. Das hätte er mir wirklich netter sagen können!"

Eins steht für Cedric nach der Nummer aber fest: "John steht jetzt direkt hinter Elsa auf meiner Abschussliste!"

Wird Cedric seiner "Ex-Forsthaus-Vaterfigur" ab sofort sein Sägeblatt überreichen?

Das erfährst du nur bei "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn.