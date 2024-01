"Forsthaus Rampensau Germany" - "Warum bin ich ein Niemand?": Versöhnung bei Jasmin und Elsa?

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" ist am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+ gestartet. Lies hier alle aktuellen News zur Sendung.

Alle Infos und Sendezeiten zur Show findest du hier.

Erfahre hier, welche Promis bei der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" dabei sind.

In Folge 6 fliegen die Fetzen zwischen Elsa und Jasmin.

Anzeige

Nach dem Safety-Spiel ist die Stimmung zwischen Elsa und Jasmin geladen. Können sich die beiden aussprechen und wird der Frieden im Forsthaus auch bestehen?

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+. Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

Anzeige

Anzeige

Elsa möchte sich entschuldigen

Nachdem Elsa und Jasmin sich beim letzten Safety-Spiel in die Wolle geraten waren, ist die Stimmung immer noch angespannt. Doch die Situation scheint in Elsas Kopf zu rumoren und sie überdenkt ihr Verhalten.

Die 18-Jährige begibt sich zu Jasmin in die Küche und beginnt mit ihrer Entschuldigung: Sie sei von der Situation beim Spiel genervt gewesen und darüber, dass sich alle gegen ihre Busenfreundin Gina-Lisa aufgelehnt hätten. "Geht doch", meint Jasmin mehrfach. Dass das Forsthaus-Küken auf sie zukommt, freut die 44-Jährige.

Ich fand das ganz toll von Elsa, dass sie noch mal angekommen ist und dann scheinbar auch ein bisschen daraus gelernt hat. Jasmin Herren

Scheint, als wäre zwischen den beiden Rampensäuen wieder alles im Reinen. Oder etwa doch nicht?

Anzeige

Jasmin macht Elsa eine Ansage

Eine Sache beschäftigt Jasmin jedoch auch nach Elsas Entschuldigung immer noch. Während die Promis Aussagen vorlesen und zuordnen mussten, die sie übereinander getroffen hatten, bezeichnete Elsa Jasmin als "Niemand".

Diese Aussage der 18-Jährigen ging an Jasmin nicht spurlos vorbei und sie konfrontiert Elsa. "Wie kommst du dazu, zu sagen, ich bin ein 'Niemand'?", beginnt sie direkt mit dem Thema. Das Forsthaus-Küken druckst herum und versucht sich zu erklären, wiederholt jedoch nur die eigene Aussage: "Weil du glaubst, dass du jemand bist."

Jasmin möchte, dass Elsa versteht, wer sie eigentlich ist. Sie zählt auf, was sie im Leben alles erreicht und sich erarbeitet hat. "Und dann kommst du", meint sie vergleichend. "Ich hab jeden Mann, der an meiner Seite war, groß gemacht", betont Jasmin und redet sich immer weiter in Rage.

Ich bin kein fu**ing Niemand! Jasmin Herren

Dass Jasmin die Stimme so erhebt, passt Elsa nicht. Sie steht auf und wendet sich ab. Sie meint, dass die 44-Jährige normal mit ihr reden soll. Elsa steigert sich immer weiter in die Situation hinein und auch Forsthaus-Flirt Flocke kann die 18-Jährige nicht beruhigen. Sie beendet das Gespräch und verzieht sich in ihr Zimmer.

Besteht eine Chance auf Versöhnung?

Ob dieser Zoff noch geklärt werden kann? Jasmin wagt einen weiteren Klärungsversuch und geht Elsa nach. "Elsa, es ist wieder alles gut", beginnt sie. Doch das ehemalige GNTM-Sternchen möchte nichts davon hören und rauscht davon. "Mit dir wird nichts mehr gut", meint sie im Weggehen.

Am nächsten Morgen gibt sich Jasmin nochmals einen Ruck und zieht Elsa in eine Umarmung. "Neuer Tag", meint sie. Beide entschuldigen sich für ihre überkochenden Emotionen und beschließen, das Thema abzuhaken.

Ende gut, alles gut? Das erfährst du bei "Forsthaus Rampensau Germany" - nur bei Joyn PLUS+.