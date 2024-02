Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du ebenfalls hier.

Mittlerweile sind wir in Folge 5 angekommen. Das dritte Absägen steht an. So langsam bilden sich Allianzen und Bindungen, aber auch Feindschaften scheinen zu entstehen.

Wer wen diesmal rauswählen will und wer letztendlich das Haus verlassen muss, liest du in diesem Artikel.

Es ist wieder so weit: Im "Forsthaus Rampensau Germany" werden die Sägeblätter ausgegraben, um das nächste Couple aus dem Konkurrenzpool zu werfen. Wer wird ins "Raus-Rein-Spiel" müssen und wer sagt endgültig "Bye-bye"?

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen

Eine kurze Bestandsaufnahme

Nach den vergangenen Tagen im "Forsthaus Rampensau Germany" haben sich folgende Allianzen ergeben:

Im Clip: Gina-Lisa bekommt ein eigenes Dating-Format

Das bedeutet: Fast jedes Couple hat ein oder mehrere Paare, die er oder sie sicher nicht wählen möchte. Das macht die Wahl natürlich schwieriger für die Promis, doch umso spannender für uns.

Absägen in großem Stil

Als Gewinner des Couple-Spiels sind dieses Mal Diogo und Flocke save. Und das genießen sie sichtlich. Da sitzt es sich mit einem Bierchen in der Hand doch gleich entspannter in der Absäge-Runde.

Mit ihnen auf den Logenplätzen sind Cedric und Hanna, die ebenfalls ein Spiel gewinnen konnten. Alle anderen Paare müssen damit rechnen, angesägt zu werden.

Im Clip: Flocke ist von Jada und Joelina genervt

Flocke eröffnet gleich mal das Feuer. Er und Diogo nominieren Jada und Joelina. Ihm gehe ihr ständiges Streiten und Lästern ordentlich gegen den Strich. Die Schwestern scheinen etwas überrascht und so gar nicht froh darüber. Sie gehen gleich in die Offensive. Denn sie haben (von Philipp) mitbekommen, dass Flocke schlecht über sie geredet hätte. Und dann fällt von Flocke das berühmte Zündwort: die Mutter der beiden, Danni Büchner. Er meint: Jada und Joelina bilden sich zu viel darauf ein, deren Töchter zu sein.

Bereits in früheren Situationen haben die beiden Frauen gezeigt, da hört der Spaß endgültig auf.

Diese Aussage von Flocke war wirklich wie so ein Messer genau ins Herz. Jada Karabas

In dem entbrennenden Schreikonzert ist es ausgerechnet Elsa, die wieder für Ordnung sorgen will. Sie macht eine Ansage in beide Richtungen, sich zu beruhigen und weiterzumachen. Danach scheint erst mal Ruhe einzukehren, doch so leicht ist es dann doch nicht. Unter Tränen beschwert sich vor allem Jada weiter lautstark über Flockes Verhalten. Auf der einen Seite verletzt, auf der anderen Seite traurig, müssen die Schwestern die Entscheidung der Sunnyboys jedoch akzeptieren.

Weiter geht's mit einem regelrechten Nominierungshagel für Gina-Lisa und Elsa. Cedric und Hanna, Jada und Joelina, Matthias und Dagmar, Sam und Nana und Jasmin und Philipp wählen das Modelgespann, um das Forsthaus zu verlassen. Dieses Voting ist klar.

Gina-Lisa und Elsa auf der Abschussliste

Damit müssen die beiden in das "Raus-Rein-Spiel" am nächsten Tag. Doch wer werden ihre Gegner:innen sein? Da sonst nur Jada und Joelina und Sam und Nana jeweils eine Stimme bekommen haben, entscheidet der Spielstand - dabei schneiden die Töchter von Danni Büchner schlechter ab. Das bedeutet, auch sie müssen sich dem "Raus-Rein-Spiel" stellen.

Nach dem Ansägen herrscht erwartungsgemäß dicke Luft. Nachdem der Versuch von Diogo scheitert, ein klärendes Gespräch mit Jada zu führen, versucht Gina-Lisa, die Gemüter zu beruhigen. Als Jada aber auch sie anschreit, schaltet sich Elsa ein. Jetzt fangen diese beiden an zu streiten. Es ist möglicherweise an der Zeit, den Kampf auf das "Raus-Rein-Spiel" zu verlegen.

Ein Stoßgebet an den Reality-Gott

Den Preis für das unbeliebteste Paar im Forsthaus scheinen Gina-Lisa und Elsa schon gewonnen zu haben. Und sie selbst rechnen am Abend damit, dass dies ihre letzte Nacht sein wird. Deshalb lassen sie es noch einmal richtig krachen - besonders Diogo und Gina-Lisa kommen sich näher.

Währenddessen bereitet sich das Zimmer rund um Matthias und Dagmar, Cedric und Hanna, Jasmin und Philipp sowie die "Raus-Rein"-Kandidatinnen Jada und Joelina lieber mit einem Gebet an den Reality-Gott auf den nächsten Tag vor.

Philipp spricht als Priester: "Wir beten an den heiligen Reality-Gott, dass morgen das Spiel zugunsten der Ehrlichkeit ausgeht. Jada und Joelina - wir beten für euch."

Der Reality-Gott wirds richten. So wie immer. Matthias Mangiapane

Rein, raus - oder doch wieder rein?

Als sich am nächsten Tag alle zum "Raus-Rein-Spiel" versammeln, ist die Luft zum Schneiden dick. Weil der Verlust eines der Couples ein echter Verlust wäre, beschließt das Forstamt, diesmal "das Schicksal entscheiden zu lassen". Die Aufgabe ist denkbar einfach: Auf dem Tisch liegen zwei Umschläge - die beiden angesägten Paare müssen jeweils einen davon ziehen und laut vorlesen, was darauf steht.

Gina-Lisa und Elsa beginnen. Sie lesen vor: "Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft weiter im 'Forsthaus Rampensau' bleiben." Die Freude ist auf der Seite groß.

In der Annahme, dass der andere Brief das Ausscheiden verkündet, sind die Gesichter von Jada und Joelina (und ihrer Beführworter:innen) lang. Mit einem knappen "Glückwunsch" verziehen sich beide von der Terrasse zurück ins Haus - ohne ihren Umschlag zu öffnen.

Wenn der letzte Gang noch nicht serviert ist, geht man nicht vom Tisch. Auch wenn man ihn nicht essen möchte. Matthias Mangiapane

Das geht so natürlich nicht. Die Schwestern werden zurückzitiert, um ihren Umschlag zu öffnen und sich der Realität zu stellen. Als sie die Nachricht lesen, erkennen sie, dass es sich manchmal lohnt zu hoffen - auch sie dürfen im Forsthaus bleiben. Vorerst ...

Neuerung: Beide Paare bleiben angesägt, es sei denn ...

Weil noch viel zu klären sei, verlasse dieses Mal keines der angesägten Paare die Hütte. Gina-Lisa sieht das als Arbeitsauftrag an sie und Elsa: "Bisschen mehr in die Gruppe mit einbringen und vielleicht, dass wir nicht die ganze Zeit so miteinander abhängen." Jada und Joelina hingegen wollen gar nichts klären. Viel mehr schießen sie direkt wieder gegen Diogo (und Flocke) wegen ihrer Nominierung.

Dass die Töchter von Danni Büchner so auf Stur schalten, regt nun auch Jasmin Herren langsam auf. Sie wird laut: "Wenn die gesprächbereit sind und ihr nicht, dann wundert euch nicht, wenn ihr nächstes Mal rausgewählt werdet!" Dafür erntet sie sogar von einigen Bewohner:innen Applaus.

Sam wiederum stellt sich dann vor Jada und verteidigt ihre Meinung, nichts tun zu müssen, wenn sie es nicht wolle. Zum Glück kommt in der Zwischenzeit ein zweiter Brief vom Forstamt an mit weiteren Anweisungen.

Denn sowohl Gina-Lisa und Elsa als auch Jada und Joelina dürfen zwar im Forsthaus bleiben, doch sie sind weiterhin angesägt. Erst wenn sie das heutige oder morgige Spiel gewinnen, wird dieser Status aufgehoben. Wichtig: Durch einen Sieg sind sie nicht sicher vor dem Ausscheiden, sondern nur nicht mehr angesägt. Schaffen sie das nicht, bleiben sie auch in der nächsten Entscheidung weiterhin angesägt.

Ob eines der beiden Couples es hinbekommt, ein Spiel zu gewinnen und sich aus der Abschusszone zu befreien, siehst du, wie immer, bei Joyn PLUS+ oder donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben.