Das Wichtigste in Kürze Am 4.1.2024 startet die deutsche Version des österreichischen Erfolgsformats "Forsthaus Rampensau" um 20:15 Uhr auf ProSieben.

"Forsthaus Rampensau Germany" wird in seiner ersten Staffel, in Doppelfolgen exklusiv bei Joyn PLUS+ verfügbar sein.

Wo das neue Reality-Format gedreht wurde, erfährst du hier.

Wer eine ordentliche Reality-Party wie bei "Forsthaus Rampensau Germany" feiern will, braucht natürlich eine geeignete Location. Was bietet sich da besser an als eine einsame Hütte, hoch oben auf den Bergen?

Im Clip: Streit um die Bettenaufteilung im Forsthaus

Eine Hütte, die Reality standhält

Eingefleischte Reality-Fans wissen: Wo Promis wie Matthias Mangiapane, Gina-Lisa Lohfink oder auch Flocke und Diogo aufeinander treffen, passiert so einiges! Dementsprechend muss die Location - neben dem Komfortfaktor - robust sein und vor allem den Kameras Platz bieten.

Diesen Ort haben wir mit einer "geräumigen" Hütte in den Kärntner Bergen in Österreich gefunden. Wie auch beim österreichischen Original begeben sich unsere Promis auf luftige 1.300 Meter Höhe, um ein für alle Mal zu klären, wer die größte Rampensau Deutschlands 2023 ist.

Ein Forsthaus für Rampensäue

Die Hütte selbst befindet sich im österreichischen Kärnten, genauer, im Lavanttal. Die "Dieschger Brentl" liegt einsam umgeben von unberührter Natur, Weiden und Bäumen. Normalerweise lädt dieses Schmuckstück aus einer anderen Zeit zur Erholung, Wandern und Klettern ein.

Aber nicht so unsere Promis - normalerweise für maximal zehn Personen ausgelegt, heißt es hier: Kuscheln. Und das auf 150 m² und im Selbstversorgerstil. Geboten sind drei Mehrbetträume, eine Sauna (immerhin), eine Terrasse mit Whirlpool und eine voll ausgestattete Küche.

Fünf-Sterne-Luxus? Fehlanzeige!

Besonders viel Luxus gibt es hier also nicht - kochen, putzen, aufräumen und Ordnung halten müssen die Promis selbst. Privat- oder gar Intimsphäre sind natürlich ebenfalls so gut wie nicht vorhanden.

Was unseren Couples vielleicht die ein oder andere Entbehrung abverlangt, ist für "Forsthaus Rampensau Germany" der perfekte Ort für feinste Reality-Unterhaltung.

"Forsthaus Rampensau Germany" gibt es ab dem 8. Dezember 2023 jeden Freitag in Doppelfolgen, bei Joyn PLUS+. Am 4. Januar 2024 startet das Format dann auch im TV. Jeden Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.