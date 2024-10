Ab dem 30. November 2024 wird es wieder wild im "Forsthaus Rampensau Germany": Neun Promi-Paare ziehen in die Alpen, um den Titel der größten Rampensau und 25.000 Euro Preisgeld zu ergattern. Zwischen Drama, Herausforderungen und kuriosen Begegnungen erwartet dich jede Menge Reality-Spaß auf Joyn.

Das Wichtigste in Kürze Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 30. November 2024 auf Joyn.

Neun Promi-Teams kämpfen in der Idylle Kärntens um den Titel der größten Rampensau und um 25.000 Euro.

Wir stellen die Promi-Paare vor, die in Staffel 2 des Joyn-Reality-Formats für Spannung und Drama in den Alpen sorgen werden.

"Forsthaus Rampensau Germany": Das Promi-Format geht in die nächste Runde

Der Berg ruft! Joyn lässt neue Promi-Paare ins "Forsthaus Rampensau Germany" einziehen. Am 30. November geht das Abenteuer im Selbstversorgerforsthaus im österreichischen Kärnten los.

Zwischen Berggipfeln, Kuhweiden und dichten Wäldern kämpfen neun Promi-Pärchen um den Titel der "größten Rampensau" und ein Preisgeld von 25.000 Euro. Was sie erwartet? Spannende Aufgaben, schräge Begegnungen und sicherlich ein paar Dramen.

Nachdem schon Staffel 1 von "Forsthaus Rampensau Germany" ein voller Erfolg war, geht das Reality Format mit deutschen Promis in Runde 2. Am Samstag, 30. November 2024, startet Staffel 2 direkt mit zwei Folgen auf Joyn.

Diese Promi-Paare kämpfen um die Rampensau-Krone

Die Auswahl an Stars verspricht jede Menge Unterhaltungswert. Dabei treffen so unterschiedliche Charaktere aufeinander wie Emmy Russ und Cosimo Citiolo, die sich vor der Show noch nie begegnet sind. Es bleibt spannend, wie sich die beiden in der Isolation schlagen. Auch Peter Klein und Yvonne Woelke sind dabei – ob sie auch hier für Gesprächsstoff sorgen?

Emmy Russ & Cosimo Citiolo: Krawall-Queen trifft auf Spaßvogel

Die explosive Kombination aus Reality-Star Emmy Russ (24) und Spaßvogel Cosimo Citiolo (42) verspricht Unterhaltung pur. Obwohl sie vorab voneinander nichts gewusst haben, müssen die beiden als Team zusammenarbeiten. Wird Emmys kurze Zündschnur mit Cosimos lockerer Art harmonieren oder kracht es gleich beim ersten Aufeinandertreffen?

Peter Klein & Yvonne Woelke: Die Schlagzeilen-Champions

Peter Klein (57), Noch-Ehemann von Iris Klein, tritt mit seiner Vertrauten Yvonne Woelke (44, Schauspielerin) an. Ob sie neben dem Forsthaus-Ofen auch die Gerüchteküche direkt wieder anheizen?

Ginger Costello-Wollersheim & Alain Wollersheim: Stiefmama zeigt den Weg

Ginger Costello-Wollersheim (37) bringt ihren Stiefsohn Alain Wollersheim (22) ins Rampenlicht der Reality-Welt. Ob sich Alain als echte Rampensau entpuppt oder lieber am Rockzipfel seiner Stiefmama hängt, wird sich zeigen.

Noëlla Mbomba & Melody Haase: Direktheit mit Stil

Rambazamba vorprogrammiert – aber mit Stil! GNTM-Model Noëlla Mbomba (26) und DSDS-Sängerin Melody Haase (30) sind für ihre Direktheit bekannt und gehen Beef nicht aus dem Weg. Wie locker nehmen sie das Zusammenleben im Selbstversorgerforsthaus auf 1.300 Metern Höhe?

Luisa Krappmann & Gina Alicia: "Main Characters" unter den Rampensäuen?

TV-Verführerinnen Luisa Krappmann (22) und Gina Alicia (26), bekannt als Partygirls und Flirt-Profis, treten selbstbewusst als die "Main Characters" an, wie sie sich selbst bezeichnen. Für sie steht fest: Das Rampensau-Forsthaus gehört ihnen. Bleibt die Frage, ob sie das Forsthaus-Team kuschelig zusammenhalten oder die Ellbogen ausfahren.

Marvin Linke & Béla Klentze: Schauspiel trifft Realität

Die Schauspieler Marvin Linke (31, "Ostwind"-Reihe) und Béla Klentze (35, "Alles was zählt“) sind Neulinge im Reality-TV und müssen sich erst als Rampensäue beweisen und sich Bekanntheit verschaffen. Mit ihrem Charme und einer Prise Ehrgeiz könnten sie das Publikum und die Konkurrenz gleichermaßen überzeugen. Ob sie mehr als den Titel erobern können?

Nico Schwanz & Viktoria "Dodi" Schuler: Die Forsthaus-Lovebirds

"Mr. Model of the World" Nico Schwanz (46) und seine Partnerin Viktoria "Dodi” Schuler (29) sind nicht nur ein schönes Paar, sondern auch ein sportliches und intelligentes Team. Im Forsthaus wollen sie zeigen, dass ihre Liebe unerschütterlich ist und sie bereit sind, sich den Titel der größten Rampensäue zu holen.

Jonas Steinig & Micha Schüler: Angriff ist die beste Verteidigung

Die Reality-Schürzenjäger Jonas Steinig (28) und Micha Schüler (26) bringen ihren Reality-Show-Ruf mit ins Forsthaus: Angriffslustig und immer für eine Überraschung gut. Wie sie sich bei den Challenges schlagen und ob sie beim Wiedersehen mit der einen oder anderen Forsthaus-Diva dann doch lieber kleinlaut werden? Es wird spannend.

Carina Nagel & Chika Ojiudo-Ambrose: Liebes-Comeback in den Alpen

Seit Mai ist Carina Nagel (25) mit ihrer Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose (25) verlobt und wagt das Abenteuer Forsthaus. Für Carina wagt sich Chika nun unter dauerhafter Kamerabeobachtung in die österreichischen Berge. Ob ihre Beziehung den Anforderungen standhält und wie sie als Team agieren, wird zeigen, wie stark ihre Bindung wirklich ist.