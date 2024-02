Buchweizen essen: Das macht das Superfood mit deinem Körper

Lagerung: Bewahre Buchweizen in einem luftdichten Behälter an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf. Feuchtigkeit kann die Qualität des Buchweizens beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen. Buchweizen sollte nicht zu lange gelagert werden, da er mit der Zeit an Frische und Geschmack verlieren kann. © AdobeStock