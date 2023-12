Ja, das geht - auch ohne Bersten und Splitter im Sekt: Mit dem Champagner-Säbel schräg am Hals entlang an den dickeren Flaschenkopf schlagen, der Hals reißt an der dünnsten Stelle unterhalb des Kopfes glatt ab. Der dadurch entweichende Druck nimmt Glasstaub und Splitter mit. Spektakulärer Auftritt, der Übung voraussetzt.

