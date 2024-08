Scientology birgt insbesondere für Familien und Kinder eine Gefahr. Aussteiger:innen berichten von den fragwürdigen Techniken der Sekte, die schon die Jüngsten erdulden müssen. In "Deconstructed: Scientology" will Galileo die Grundfesten der Sekte verstehen und dringt in die tiefen Strukturen der Organisation ein.