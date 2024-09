Deshalb werden manche Bäume unten weiß angemalt

Als Reaktion auf das Waldsterben entstand ein Bienenwald mit zahlreichen Baumarten. Dort blüht es fast das ganze Jahr, was Insekten von Biene bis Schmetterling freut und gegen das Insektensterben hilft. Du kannst dort teilnehmen an, geführten Wanderungen, Exkursionen in Kooperation mit Schulen und an digitalen Lern- und Entdeckertouren.