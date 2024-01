Beim Heizen soll die Wärme im Raum bleiben und nicht verloren gehen. Ist es dann besser, wenn die Türen beim Heizen geschlossen bleiben? Oder sollen sie offen sein, damit sich die Wärme besser verteilt? Wir haben die Antworten für dich.

Das Wichtigste in Kürze Besonders im Winter ist die richtige Temperatur in deiner Wohnung wichtig, um Schimmel zu vermeiden. Neben dem richtigen Lüften ist daher auch das Heizen essenziell.

Besonders viel Energie verbrauchst du fürs Heizen im Zeitraum von Dezember bis Februar . Daher ist ein bedachter Umgang mit der Heizenergie vor allem in den Wintermonaten wichtig, wenn man Geld sparen möchte.

Laut dem Umweltbundesamt gelten folgende Empfehlungen für die Raumtemperatur : Wohnbereich nicht mehr als 20 Grad Celsius, Küche 18 Grad Celsius.

Im Schlafzimmer sollten es etwa 17 Grad Celsius für einen erholsamen Schlaf sein. Dabei spart jedes Grad weniger Heizkosten.

Richtig heizen: So geht’s

Warum sollte man die Türen schließen?

In der kalten Jahreszeit bieten geschlossene Türen einen zusätzlichen, bedeutenden Vorteil: Die Wärme der Heizung bleibt im Raum erhalten, wodurch er schneller aufwärmt. Dies ermöglicht es dir sogar, die Heizung um eine Stufe herunterzudrehen und somit effektiv Heizkosten zu sparen.

Doch sollte sich die Wärme nicht in der gesamten Wohnung verteilen? Beachte, dass nicht alle Räume rund um die Uhr beheizt werden müssen. In Küche, Bad oder Schlafzimmer ist es tagsüber oft gar nicht erforderlich, es übermäßig warm zu haben. Daher empfiehlt es sich, die Heizenergie eher für die Wohnräume zu nutzen. Mit individuell eingestellten Thermostaten an jeder Heizung kannst du bestimmen, wann und in welchem Maße der Raum beheizt werden soll - und so weiterhin deine Heizkosten senken.

Richtig heizen: Fenster und Türen abdichten

Eine weitere Maßnahme ist das Abdichten von Fenstern und Türen. So kannst du verhindern, dass Kälte von draußen oder aus kälteren Räumen durch Spalten in dein behaglich warmes Zimmer eindringt. Wenn du einen Spalt an einer Tür abdichten möchtest, kannst du dazu beispielsweise Dichtungsstreifen aus Schaumstoff oder Gummi verwenden. Im Notfall kann auch ein Handtuch diese Funktion erfüllen.

