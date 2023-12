Forbes-Liste 2023: Das sind die zehn reichsten Deutschen

Jeder kennt Elon Musk, Bill Gates und Co. - aber wer sind eigentlich die reichsten Deutschen? Wir stellen dir die Top 10 der deutschen Super-Reichen vor und verraten, wie sie an ihr Geld kamen. Im Clip: Der reichste Mann Europas.

Anzeige

Die reichsten Deutschen: Das Wichtigste in Kürze Das US-amerikanische Magazin Forbes veröffentlicht jedes Jahr eine Liste mit den reichsten Menschen der Welt.

Unter den Super-Reichen sind oft auch diverse Deutsche - allerdings nicht unter den Top 10 der Welt.

Wie reich sind also die reichsten Deutschen? Und wie schneiden sie im Vergleich zu den internationalen Milliardär:innen ab? Wir haben all das für dich zusammengefasst.

Forbes-Ranking: Die reichsten Deutschen 2023

Das sind laut Forbes-Ranking die reichsten Deutschen 2023. © Galileo

Anzeige

Anzeige

Platz 9: Thomas Strüngmann und Familie

© picture alliance / VisualEyze | Andreas Pohlmann

Thomas Strüngmann und sein Zwillings-Bruder Andreas (73 Jahre) haben 1986 das Pharma-Unternehmen Hexal gegründet und dieses 2005 gewinnbringend verkauft. Der nächste Coup: Die Brüder haben sich sehr früh an dem damals neuen Unternehmen Biontech beteiligt. 2020 gehörten ihnen um die 50 Prozent des Unternehmens. Nachdem Biontech zusammen mit Pfizer den Corona-Impfstoff Comirnaty entwickelte, ging ihr Aktienwert durch die Decke - und die Gebrüder Strüngmann machten riesigen Gewinn. Ihr Vermögen liegt derzeit bei 10,8 Milliarden Euro. International gesehen liegen sie damit auf Platz 148.

Platz 9: Andreas Strüngmann & Familie

Andreas Strüngmann ist der Zwillingsbruder von Thomas Strüngmann. Ihre Investitionen in Biontech tätigten die Brüder zusammen - dementsprechend ist ihr Vermögen gleich hoch. Auch Andreas Gesamtvermögen liegt bei 10,8 Milliarden Euro.

Anzeige

Platz 7: Beate Heister

Beate Heister ist ein Kind und Erbin von Karl Albrecht, dem Gründer von Aldi Süd. Theo Albrecht Junior, der Erben von Aldi Nord ist ihr Cousin, Karl Albrecht Junior ist ihr Bruder. Durch den Erfolg von Aldi Süd mit mehr als 2.000 Filialen alleine in den USA beläuft sich das Gesamtvermögen von Beate Heister und ihrem Bruder auf 14,9 Milliarden Euro. Damit belegen sie zusammen weltweit Platz 108 der Milliardäre.

Platz 7: Karl Albrecht Jr. & Familie

Karl Albrecht Junior ist ein Kind und Erbe von Karl Albrecht, dem Gründer von Aldi Süd. Seine Schwester ist Beate Heister, sein Cousin ist Theo Albrecht Junior, der Erben von Aldi Nord. Während Aldi Nord Geschäfte in ganz Europa hat, konnte Aldi Süd Erfolge in den USA, Großbritannien und Australien feiern. Allein in den USA hat Aldi Süd mehr als 2.000 Läden. Kein Wunder, dass das Gesamtvermögen von Karl Albrecht und seiner Schwester sich auf 14,9 Milliarden Euro beläuft. International liegen sie damit auf Platz 108 der Milliardäre.

Anzeige

Platz 6: Theo Albrecht Jr. & Familie

Theo Albrecht Junior ist der älteste Sohn von Theo Albrecht, Gründer von Aldi Nord. Seit dem Tod seines Vaters ist der 73-Jährige Miteigentümer des erfolgreichen Discounter-Imperiums sowie von der US-amerikanischen Lebensmittel-Kette Trader Joe's. Sein Gesamtvermögen liegt laut Forbes bei 15,5 Milliarden Euro. International liegt er damit auf Platz 101.

Anzeige

Platz 5: Stefan Quandt

© picture alliance / ZB | Arno Burgi

Stefan Quandt gehören Teile des Automobil-Herstellers BMW. Er und seine Schwester Susanne Klatten sind Kinder des Industriellen Herbert Quandt, der BMW nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zum Erfolg brachte. Stefan Quandt ist stellvertretender Vorsitzender des BMW-Aufsichtsrates und in diversen anderen Firmen involviert wie Entrust, Heilmittel Heel und Logwin. Sein Gesamtvermögen liegt bei 23,2 Milliarden Euro. Damit liegt der 57-Jährige im internationalen Vergleich auf Platz 59.

Platz 4: Susanne Klatten

© Imago Images / Eventpress

Susanne Klatten ist die Schwester von Stefan Quandt und besitzt als Erbin ebenfalls Teile des Automobil-Herstellers BMW. Dort ist sie auch Mitglied des Aufsichtsrates. Neben ihrer Arbeit bei BMW ist sie aber noch stark involviert in den deutschen Chemiekonzern Altana AG. Dort ist die Haupt-Aktionärin und ebenfalls Mitglied im Aufsichtsrat. Zusammen mit anderen Investitionen kommt sie so auf ein Gesamtvermögen von 25,9 Milliarden Euro. International ist die 61-Jährige damit auf Platz 51.

Platz 3: Reinhold Würth & Familie

© picture alliance/dpa | Marijan Murat

Reinhold Würth übernahm bereits 1954 die Schrauben-Handlung seines Vaters Adolf. Seitdem hat sich die Würth-Gruppe zu einem weltweit führenden Handelskonzern für Werkzeuge und Befestigungs- sowie Montage-Material entwickelt. Der 88-Jährige ist schon lange nicht mehr operativ tätig, aber noch Vorsitzender des Stiftungs-Aufsichtsrates. Sein Vermögen liegt mittlerweile bei 28 Milliarden Euro. International liegt er damit auf Platz 46. Damit hat er rund ein Zehntel des international 5. platzierten, Warren Buffett.

Platz 2: Klaus-Michael Kühne

© Imago Images / Lars Berg

Klaus-Michael Kühne ist Inhaber des internationalen Logistik- und Gütertransport-Unternehmens Kühne + Nagel, das seine Vorfahren 1890 gegründet haben. Dort ist er auch Vorsitz des Verwaltungsrates. Zudem gehören ihm rund 30 Prozent der Reederei Hapag-Lloyd. Insgesamt kommt Kühne damit auf ein Gesamtvermögen von 36,9 Milliarden Euro. International entspricht das Platz 29.

Platz 1: Dieter Schwarz

Der reichste Deutsche ist Dieter Schwarz. Er ist Eigentümer der Schwarz-Gruppe, zu der die Einzelhandels-Ketten Kaufland und Lidl zählen. Mit über 500.000 Mitarbeiter:innen ist die Schwarz-Gruppe Europas größtes Einzelhandel-Imperium. Seit 2017 gibt es auch Lidl-Filialen in den USA. Dieter Schwarz hat ein Gesamtvermögen von etwa 40,5 Milliarden Euro. Damit ist er auf Platz 27 der reichsten Menschen der Welt.

Das Wichtigste zum Forbes-Ranking

📈 Forbes basiert sein Ranking auf den Aktien- und Wechsel-Kursen der verschiedenen Unternehmen vom 10. März 2023. Daraus und aus dem geschätzten Wert aller Vermögens-Gegenstände errechnet Forbes ein Netto-Vermögen.

💰 Die Forbes-Liste besteht aus 2.640 Milliardären. Diese kommen insgesamt auf ein Vermögen von umgerechnet 11,5 Billionen Euro.

💸 2023 war fast die Hälfte der gelisteten Milliardär:innen ärmer als im Vorjahr.

👶 Der jüngste Neuzugang ist der Deutsche Kevin David Lehmann. Der 20-Jährige ist Erbe der Drogerie-Kette dm.

Die wichtigsten Fragen zum Thema die reichsten Deutschen