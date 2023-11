💬 Das Wort "Kiwi" stammt aus der Maori-Sprache , also von der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Sie tauften den Vogel nach seinem Ruf, der angeblich wie "kiiii-wiiii" klingen soll.

💬 Das Wort "Kiwi" stammt aus der Maori-Sprache , also von der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Sie tauften den Vogel nach seinem Ruf, der angeblich wie "kiiii-wiiii" klingen soll.

🔊 Kiwis nutzen ihren Ruf ausgiebig: Sie sind nachts oft zu hören, und sie können sehr laut werden. Das hört sich meist eher an wie schrilles Pfeifen als nach "kiiii-wiiii" - und ist noch in fünf Kilometern Entfernung wahrnehmbar.

🥝 Der Vogel ist nicht nach der Frucht benannt, sondern umgekehrt: Die Kiwi heißt erst seit 1959 so. Eine Firma hatte sie für den Export so bezeichnet.