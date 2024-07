Motten in der Küche: Das solltest du jetzt tun

Hast du Motten in der Küche oder im Kleiderschrank? Wir zeigen, wie du Lebensmittelmotten und Kleidermotten erkennst, sie loswirst und mit Hausmitteln einem Mottenbefall vorbeugst.

Das Wichtigste in Kürze zum Thema Motten Die Lebensdauer der Kleider- und Lebensmittelmotten beträgt nur ein bis zwei Wochen . Nach mehreren Häutungen spinnen die Larven einen Kokon zur Verpuppung .

Aus diesem Kokon schlüpfen dann die ausgewachsenen Falter und pflanzen sich fort.

Das Hauptproblem sind die Mottenlarven (Raupen), die Lebensmittel oder Kleidung fressen und zwischen 40 Tage bis mehrere Monate zur Entwicklung brauchen.

Motten sind ein Problem im Küchen- oder Kleiderschrank. Ihre Eier gelangen oft unbemerkt über Lebensmittel oder Textilien ins Haus. Erfahre hier, wie du Motten erkennst und loswirst.

Motten im Steckbrief

Ordnung der Schmetterlinge . Im Gegensatz zu ihren tagaktiven Verwandten sind Motten nachtaktiv . Umgangssprachlich werden sie oft Nachtfalter genannt. Weltweit gibt es Zehntausende verschiedene Mottenarten . Motten zählen zur. Im Gegensatz zu ihren tagaktiven Verwandten sind Motten. Umgangssprachlich werden sie oftgenannt. Weltweit gibt es

Allein die Familie der Echten Motten besteht aus über 2.000 Arten - inklusive der Kleidermotte , Pelzmotte und Tapetenmotte.

Lebensmittelmotten gehören zur Familie der Zünsler, die über 6.000 Arten umfasst - darunter die Mehlmotte und die Dörrobst-Motte (auch als Vorratsmotte, Kornmotte oder Hausmotte bekannt). Diegehören zur, die überumfasst - darunter dieund die(auch als Vorratsmotte, Kornmotte oder Hausmotte bekannt).

Kleidermotte: So sieht sie aus

Kleidermotten werden sechs bis neun Millimeter groß. Ihre Flügel sind hellgelb bis dunkelbraun und glänzen im Licht. © Getty Images

Im Gegensatz zu anderen Motten sind die Flügel nicht mit Mustern oder Verzierungen versehen. Daran kannst du Kleidermotten gut von anderen Motten unterscheiden.

Kleidermotten: Anzeichen und Verstecke erkennen

Kleidermotten haben in der Natur eine nützliche Funktion: Als Aasfresser verwerten sie abgestorbenes Fell. Denn: Mottenlarven stehen auf Keratin , und das steckt in Tierhaaren. Die Motten benötigen Keratin zum Wachsen, aber auch für den Bau ihres Kokons.

Wolle, Daunen, Seide, Pelz oder Leder sowie Teppiche aus Naturfasern sind also ein gefundenes Fressen - hier legen die Falter auch am liebsten ihre winzigen Eier ab. Zur Not frisst die Motte auch Baumwolle, obwohl sie sie nicht verdauen kann. Auch Menschenhaare auf den Klamotten locken Textilmotten an. Kleidung aussowiesind also ein gefundenes Fressen - hier legen die Falter auch am liebsten ihre winzigenab. Zur Not frisst die Motte auch Baumwolle, obwohl sie sie nicht verdauen kann. Auch Schweißrückstände undauf den Klamotten locken Textilmotten an.

Motten erkennen ist gar nicht so einfach: Die ersten Anzeichen für einen Kleidermotten-Befall sind viele kleine Löcher in der Kleidung oder im Teppich. Auf Kleidung, die länger nicht getragen wurde, finden sich oftmals auch sogenannte Mottengespinste. Das sind zarte, weiße Fäden oder Kokon-Reste, die die Larven hinterlassen. Ein weiteres eindeutiges Indiz für die Schädlinge: Motten fliegen beim Öffnen des Kleiderschranks heraus.

Motten bekämpfen: Mit diesen Tipps wirst du Kleidermotten effektiv wieder los

👚 Suche das Kleidermotten-Nest: Welche Zimmer sind betroffen? Häufig fängt der Mottenbefall im Schlafzimmer oder Kinderzimmer an - dort stehen in den meisten Haushalten die Kleiderschränke, in denen sich Kleidermotten richtig wohlfühlen. Suche gründlich nach Löchern in der Kleidung und den kleinen Gespinsten.

🚪 Wenn du das Nest entdeckt hast, solltest du alle Türen geschlossen halten. So gibst du der Textilmotte keine Chance, sich auszubreiten. Lüfte nur noch kurz per Durchzug. Lasse ab sofort keine Kleidungsstücke mehr herumliegen - auch nicht für eine Nacht.

🗑 Alles muss raus! Kleidermotten-Eier, -Larven und -Gespinste findest du vor allem auf Textilien und Kleidern aus tierischen Fasern. Entferne die betroffene Kleidung in einem luftdichten Plastikbeutel. Übrigens: Motteneier zu erkennen ist schwierig, da sie weiß und winzig klein sind.

❄️ Jetzt heißt es Motten abtöten - mit Hitze und Kälte: Alles, was du noch retten kannst, gehört in die Waschmaschine (so heiß wie möglich waschen). Danach tötet das Tiefkühlfach (oder im Winter der Balkon) die restlichen Eier und Larven ab. Lege die Kleidung mindestens drei Tage in die Kälte.

✨ Räume alle Kleiderschränke leer und sauge sie aus, insbesondere die Ritzen. Verpacke den Staubsauger-Beutel anschließend luftdicht und entsorge ihn. Putze die Schränke möglichst mit Essig-Reiniger.

📰 Wenn du Kleidungsstücke im Keller oder auf dem Dachboden lagerst, haben Kleidermotten ein leichtes Spiel. Wickle die Kleidung in Zeitungspapier, um Kleidermotten zu bekämpfen - Druckerschwärze mögen die Motten gar nicht!

⚠ Im Handel gibt es viele wirksame chemische Anti-Mottenmittel. Aber Vorsicht: Oft sind darin Substanzen enthalten, die gesundheitsschädlich wirken können - und das nicht nur bei der Motte!

Sind Kleidermotten gefährlich?

Kleidermotten sind zwar lästig, aber für den Menschen sind sie nicht gefährlich und stellen kein gesundheitliches Risiko dar. Die Motten der Kleiderlarven befallen und ernähren sich von keratinhaltigen Materialien wie Wolle, Federn oder Haaren. Anders sieht es bei pflanzlichen Fasern wie Baumwolle aus: Sie werden von den Kleidermotten nicht befallen und höchstens als Baumaterial für die Gespinst-Röhren verwendet.

Besteht ein Mischgewebe aus Baumwolle und Wolle, machen sich die Motten nur am Wollanteil zu schaffen. Besonders bevorzugen sie getragene Textilien, die mit Schweiß oder Nahrungsresten verunreinigt sind und längere Zeit nicht bewegt wurden. Ähnlich verhält es sich bei unbehandelten, wenig genutzten Woll-Teppichen. Haben es sich die Motten einmal bequem gemacht, wirst du sie von alleine nicht wieder los, sondern musst aktiv dagegen angehen.

Die besten Hausmittel gegen Ungeziefer

Wie sehen Lebensmittelmotten aus?

Lebensmittelmotten messen vier bis zehn Millimeter, mit einer Flügelspannweite bis 20 Millimeter. Ihre Vorderflügel zeigen silbergraue bis ockergelbe Töne, die Hinterflügel sind hellgrau, verziert mit braun-schwarzen Mustern.

Dörrobstmotten werden acht bis zehn Millimeter groß. Ihre Vorderflügel sind rötlich und die Hinterflügel hellgrau. Mehlmotten sind silbriggrau und zwischen elf und 14 Millimetern groß. Die Larven sind gelblich-weiß, rötlich oder grünlich und erreichen eine Größe von rund 16 Millimetern. Bei Mehlmottenlarven ist der Kopf dunkelbraun. © Getty Images

Dörrobst-Motten werden acht bis zehn Millimeter groß. Ihre Vorderflügel sind rötlich und die Hinterflügel hellgrau.

Mehlmotten sind silbrig-grau und zwischen elf und 14 Millimetern groß. Die Larven sind gelblich-weiß, rötlich oder grünlich und erreichen eine Größe von rund 16 Millimetern. Bei Mehlmottenlarven ist der Kopf dunkelbraun.

Lebensmittelmotten: Motten in der Küche

Lebensmittelmotten (Mehlmotten und Dörobstmotten) so wie beispielsweise auch Larven . In der Küche treibenso wie beispielsweise auch Brotkäfer ihr Unwesen. Das Problem sind dabei nicht die ausgewachsenen Motten, sondern die

Müsli, Mehl, Nudeln, andere Getreideprodukte, Studentenfutter, Nüsse, Schokolade, Kakao und Hülsenfrüchte . Durch dünnes Plastik oder Pappe fressen sich die Larven einfach durch. Die Mottenlarven lieben. Durch dünnes Plastik oder Pappe fressen sich die Larven einfach durch.

Motten zu erkennen : Anzeichen eines Mottenbefalls sind Löcher in Verpackungen sowie Klumpen und Fäden im Mehl und Brösel in Auch in der Küche ist es gar nicht so einfach,: Anzeichen eines Mottenbefalls sindim Mehl undin Nüssen und Müsli.

Larven sind im Mehl und gut versteckt , dass man den Befall oft erst bemerkt, wenn sie zum Falter werden. Dann fliegen sie herum und suchen den perfekten Platz zur Ei-Ablage : trockene Lebensmittel wie Diesind im Mehl und Müsli so, dass man den Befall oft erst bemerkt, wenn sie zumwerden. Dann fliegen sie herum und suchen den perfekten Platz zur: trockene Lebensmittel wie Mehl oder Nudeln. Die ausgewachsenen Motten trifft man häufig vom Früh- bis Spätsommer an, bei sommerlichen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit herrschen perfekte Wachstums-Bedingungen.

Lebensmittelmotten mögen es lieber etwas wärmer und fühlen sich in beheizten Räumen bei 24 bis 30 Grad am wohlsten. Grund für den Befall sind meist Eier oder Larven an Lebensmitteln oder Verpackungen. Selten fliegen die Motten durchs offene Fenster herein.

Sind Lebensmittelmotten gefährlich?

Laut Umweltbundesamt sind Lebensmittelmotten zwar keine Krankheitsüberträger, ganz ungefährlich sind sie für den Menschen aber nicht.

Die Ausscheidungen der Lebensmittelmotten fördern das Wachstum von Schimmel oder Bakterien in den betroffenen Lebensmitteln. Dadurch kann der Verzehr von Lebensmitteln, die durch Kot, Hautreste und Spinnfäden verunreinigt wurden, zu Allergien, Haut- oder Magen-Darm-Erkrankungen führen. Insbesondere für Menschen mit einem schwachen Immunsystem, etwa Kinder, ältere oder vorerkrankte Menschen, aber auch für Allergiker:innen oder Asthmatiker:innen kann das gefährlich werden.

Lebensmittelmotten bekämpfen: Mit diesen Tipps kannst du Motten loswerden

Effektiv Motten bekämpfen mit natürlichen Repellentien: Lorbeerblätter, getrockneter Lavendel, Nelken, Zedernholz, Pfefferminze und Thujaöl wirken abschreckend und schützen Kleidung sowie Lebensmittel sicher und umweltfreundlich vor Mottenbefall.

🍶 Das Mottennest suchen: Das Versteck der Lebensmittelmotten findest du bei ihrer Nahrungsquelle in der Speisekammer oder in den Küchenschränken - und eher dort, wo es wärmer ist. Einen Befall erkennst du an Löchern in Verpackungen sowie Klümpchen und Bröseln in Lebensmitteln.

✨ Das Nest entfernen: Suche vor allem in Vorrats-Behältern, Ritzen, Löchern, in dunklen Ecken, hinter Schubladen und Schränken - diese Orte lieben Lebensmittelmotten. Um die Lebensmittelmotte zu bekämpfen, entferne die Larven und Falter am besten mit dem Staubsauger und entsorge den Beutel luftdicht verpackt.

🥛 Alle befallenen Lebensmittel solltest du wegwerfen. Schmeiß auch schlecht verschlossene, angebrochene Packungen weg und untersuche verschlossene Packungen auf Löcher, da sich die Larven durch dünnes Plastik fressen können. Alle nicht verunreinigten Vorräte packst du am besten um. Geeignet sind luftdichte Vorratsbehälter aus Glas, Keramik, Edelstahl oder hartem Kunststoff.

💧 Nun heißt es Putzen: Die Schränke solltest du mit einem Essigreiniger gründlich auswischen - bestenfalls auch Bereiche hinter und unter den Küchenschränken.

🌬 Heiße Luft zerstört Motten-Eier und Larven. Richte einen Föhn oder eine Rotlichtlampe in alle Ritzen. Allerdings ist diese Prozedur kleinteilig und langwierig.

⚗ Auch bei Lebensmittelmotten gilt: Chemische Mottenmittel können gesundheitsschädlich wirken. Es gibt aber auch biologische Alternativen.

Mottenlarven: So erkennst du sie

Mottenlarven starten unter ein Millimeter Größe nach dem Schlüpfen aus Eiern, die kaum sichtbare 0,6 Millimeter (Textilmotten) messen. Mit der Zeit wachsen sie deutlich, ernähren sich von Stoffen wie Kleidung oder Lebensmitteln, was zu Schäden führt.

Die Kleidermottenlarve kann unter günstigen Bedingungen in nur etwa zwei bis drei Monaten fast ein Zentimeter lang werden.

Die Larven von Lebensmittel-Motten können je nach Art sogar noch größer werden. Die Mehlzünslerlarve kann bis zu 25 Millimeter lang werden, die Mehlmottenlarve bis zu 14 Millimeter und die weit verbreitete Dörrobstmottenlarve erreicht eine Länge von bis zu 17 Millimeter.

Diese Larven haben eine beige-gelbliche Farbe mit Härchen an den Seiten und einem braunen Ende an einer Seite.

Hausmittel gegen Motten

🌿 Während Menschen den Duft von Lavendel als sehr angenehm empfinden, können Kleidermotten ihn nicht leiden. Als Öl auf ein Stoffsäckchen geträufelt in deinen Schrank gehängt, hält es die Falter fern.

🌲 Zedernholz und Nelken stoßen Motten mit ihrem speziellen Eigengeruch ab. Zedernholz kannst du in Scheiben im Drogeriemarkt kaufen und zum Beispiel als Ring um die Haken von Kleiderbügeln hängen. Nelken gibt es im Supermarkt oder im Bioladen bei den Gewürzen.

💀 DIY-Falle gegen Lebensmittelmotten: Vermische vier Teile Natron (oder Backpulver) in einer Schale mit einem Teil Mehl und stelle es in deinen Schrank. Die Motten legen hier ihre Eier ab - die frisch geschlüpften Larven überleben nicht im Natron. Backpulver hilft übrigens auch gegen Ameisen. Mehr dazu hier.

Schlupfwespen gegen Motten: So funktioniert's

Schlupfwespen sind die natürlichen Feinde der Motte und helfen sowohl bei Lebensmittel- als auch bei Kleidermottenbefall. Mit einer Größe von gerade mal 0,4 Millimeter sind sie winzig und für Menschen ungefährlich.

Du kannst Schlupfwespen über verschiedene anbietende Firmen im Internet kaufen. Auf kleinen Pappkärtchen kleben zwischen 1.000 und 3.000 Eier der Schlupfwespen, die per Post verschickt werden - und zwar so, dass die Schlupfwespen schlüpfen, wenn sie bei dem/der Kund:in ankommen.

In Drogerien werden Schlupfwespeneier nicht verkauft, da sie gekühlt gelagert werden müssen, um ein vorzeitiges Schlüpfen zu verhindern.

So funktioniert die Anwendung:

Die Kärtchen werden direkt an die betroffenen Stellen ausgelegt, also im Kleider- und Vorratsschrank .

Die Schlupfwespe macht sich auf die Suche nach Motten-Eiern - in jedem noch so kleinen Spalt.

Sobald das Ei einer Motte gefunden ist, bohrt sie es mit dem Legestachel an und legt dann ihre eigenen Eier in dem Motten-Ei ab .

Die Larven der Schlupfwespen fressen die Motten-Eier leer .

Sobald es keine Motteneier mehr gibt, sterben auch die Schlupfwespen und zerfallen schließlich zu Staub. Die Lebensdauer der Schlupfwespen beträgt nur wenige Tage bis Wochen .

Die erfolgreiche Mottenbekämpfung mit Schlupfwespen dauert in einem Haushalt mit Lebensmittelmotten mindestens neun Wochen, bei Kleidermotten muss man mit 18 Wochen rechnen und die Pappkärtchen mehrfach auslegen.

Motten-Klebefallen

Mithilfe von Klebefallen mit Sexual-Duftstoffen (Pheromonen) aus dem Bau- oder Drogeriemarkt kannst du prüfen, wie stark der Mottenbefall bereits ist. Die Motten-Männer werden durch den Duft angelockt und bleiben an der Mottenfalle kleben. © Getty Images

Motten vorbeugen: Mit diesen Methoden kannst du sie vermeiden

🧼 Kontrolliere regelmäßig deine Vorratsschränke, miste sie aus und putze sie gründlich. Das Gleiche gilt für deinen Kleiderschrank.

🍞 Lagere nicht zu viele Lebensmittel zu Hause, sondern kaufe nur nach Bedarf.

🧰 Bewahre deine Lebensmittel in luftdichten Vorratsbehältern aus Glas, Keramik, Edelstahl oder hartem Kunststoff auf. Auch Kleidung ist auf dem Dachboden oder im Keller in verschlossenen Plastikboxen oder undurchlässigen Plastiksäcken am besten aufgehoben - oder du wickelst sie in Zeitungspapier ein.

👕 Wenn du Kleidung kaufst, achte vor allem bei gebrauchter Ware auf Gespinste und kleine Löcher.

🌺 Hänge Duft-Elemente mit Lavendel, Zedernholz, Lorbeeren oder Nelken in den Kleiderschrank. Solchen Mottenschutz gibt es auch fertig zu kaufen.

⛓️ Bringe Fliegengitter vor den Fenstern an, sie halten auch Motten davon ab, hineinzufliegen.

🧹 Sauge in deinen Räumen regelmäßig und gründlich.

🔳 Unbehandelte oder ältere Teppiche sollten frei im Raum liegen und regelmäßig abgesaugt oder ausgeklopft werden. Sauge auch Ritzen unter dem Teppich regelmäßig aus. Vermeide dunkle Bereiche unter Schränken, denn dort nisten sich die Motten gerne ein.

🌡 Wasche Gardinen, Kissen und kleine Teppiche regelmäßig bei 60 Grad in der Waschmaschine. Vergiss auch nicht, deine Waschmaschine zu reinigen, um Gardinen & Co. vor schlechten Gerüchen zu schützen.

🙄 Übrigens: Auch Stinkwanzen mögen den Geruch von Nelken nicht. Hier findest du weitere Tipps, wie du Stinkwanzen bekämpfen kannst.

Fun-Facts über Motten Damit das Wegwerfen von Lieblingskleidern und Lebensmitteln nicht so schwerfällt: Die Schamanen sahen in der Motte ein Krafttier. Seine spirituelle Botschaft: Lass Altes los und sei bereit für Neues. © Getty Images Der Atlas-Spinner ist die größte Motte der Welt. Er hat eine Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern und lebt in den Urwäldern Asiens. © Getty Images Das Dreifingerfaultier pflegt eine ungewöhnliche Beziehung zur Motte und zur Alge. Es kultiviert Algen im Fell als Energiesnack neben seiner Blattdiät und nutzt die Motten als Helfer, deren Kot perfekter Dünger für die Algen ist. Durch sein wöchentliches Geschäft am Boden schafft es optimale Bedingungen für die Motten, die dort ihre Eier ablegen. Der Kreislauf beginnt von neuem, wenn die neuen Motten zum Faultier zurückkehren. © Getty Images Ein weiterer Beweis, dass Motten Heldentaten vollbringen: Forschende entdeckten, dass die Larven der Großen Wachsmotte dank einem bestimmten Enzym Plastik fressen und abbauen können. In Zukunft könnte sie bei der Bekämpfung von Umweltproblemen helfen. © Getty Images

Häufige Fragen zu Motten