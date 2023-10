Warum bohre ich in der Nase?

Manche bohren aus Langeweile in der Nase, andere aus einer schlechten Angewohnheit heraus und wieder andere zum Stressabbau wie beim Nägelkauen. Oft empfindet man auch ein störendes Gefühl in der Nase, weil das Nasensekret eingetrocknet ist und dieser Popel dann das Atmen durch die Nase erschwert. Da ist es nur ein natürlicher Reflex, wenn man diesen entfernen will.