Overnight Oats: Kennst du die Vorteile gegenüber Porridge und Haferflocken?

Overnight Oats sind sehr gesund, weil die darin enthaltenen Haferflocken so reichhaltig sind. Sie sind ballaststoffreich und enthalten Magnesium, Zink und Eisen sowie viele Vitamine. Durch das Einweichen über Nacht wird der Gehalt an Phytinsäure verringert, was eine noch bessere Nährstoffaufnahme möglich macht.