Rosenkäfer im Garten: Ist er ein Nützling oder Schädling?

Der Rosenkäfer erweist sich als tatkräftige Unterstützung im Garten. Die Engerlinge, die Larven des Rosenkäfers, gedeihen in verrottetem Holz oder im Erdboden und ernähren sich dort von abgestorbenen Wurzeln. Sie sind besonders wertvoll in Komposthaufen, wo sie große Mengen an abgestorbenem Pflanzenmaterial und Holzbestandteilen abbauen.