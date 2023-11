Manchmal scheint es in der Galaxie doch Dinge zu geben, die schneller sind als Licht. So schießt aus Galaxiekernen ein sehr schneller, energiereicher Strahl hervor - scheinbar mit Überlichtgeschwindigkeit. Doch es stellte sich heraus, dass dies nur bei bestimmten Blickwinkeln so aussieht - eine Art relative optische Täuschung.

© NASA / Hubble