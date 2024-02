In der Nacht von Sonntag, den 11. Februar, auf Montag, den 12., findet der Super Bowl LVIII statt. Es ist der 58. Super Bowl und das Endspiel der Saison 2023. Alles über die Geschichte des Super Bowl findest du hier. Plus: Die Regeln erklärt für Neulinge und kuriose Fun-Facts.

Anzeige

Das Wichtigste zum Thema Super Bowl In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2024 spielen die Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers im 58. Super Bowl .

Das Spiel findet dieses Jahr im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada, statt. In der legendären Halbzeit-Show wird dieses Jahr der Rapper Usher auftreten. Kick-off ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit am 12. Februar.

Der Super Bowl ist das Finale, in dem die Meisterschaft der Amerikanischen Football Liga NFL ausgetragen wird. Jedes Jahr verfolgen rund 900 Millionen Menschen das Spiel weltweit im Fernsehen.

Er gehört zu den größten Sport-Ereignissen und gilt mit einem Umsatz von weit über 650 Millionen Dollar als das wertvollste.

Willst du wissen, welche Teams und Spieler die erfolgreichsten aller Zeiten sind und welche Trophäe vergeben wird? Lies weiter. Außerdem erfährst du kuriose Fakten.

Super Bowl: Diese Teams stehen im Finale

Die Finalisten im 58. Super Bowl sind die Vorjahressieger Kansas City Chiefs, die gegen die San Francisco 49ers antreten.

Anzeige

Anzeige

Kansas City Chiefs

Häuptlinge auf dem Spielfeld: Die Vereinsfarben der Kansas City Chiefs sind Rot, Gold und Weiß. Ihr Maskottchen ist der KC-Wolf. Das Foto zeigt Cornerback Jaylen Watson. Die Chiefs wollen mit ihrem Namen "Häuptlinge" heute das indigene Erbe Amerikas feiern und tragen diesen mit Respekt und unter Einbindung der indigenen Völker. Deshalb verboten sie ihren Fans in den vergangenen Jahren, Federschmuck oder Gesichtsbemalung im Stadion zu tragen. © picture alliance / abaca | TNS/ABACA

🐺 Gegründet: 1960

🏆 Super-Bowl-Teilnahmen: 6

🎉 Gewonnene Super Bowls: 1 (LVII 2023, Saison 2022), 1 (LIV 2020, Saison 2019), 1 (AFL-NFL-World Championship Game, IV 1970, Saison 1969)

🏈 Touchdowns, Saison 2023: 28

🥇 Quarterback: Patrick Lavon Mahomes II

📜 Besitzer: Clark Hunt

🧢 Trainer: Andy Reid

🏟 Stadion: GEHA Field at Arrowhead Stadium

San Francisco 49ers

Die San Francisco 49ers sind ein traditionsreiches American-Football-Team in der NFL Sie wurden 1946 gegründet. Ihre Farben sind Rot, Gold und Weiß. Ihr Maskottchen ist Sourdough Sam. Ihr Name bezieht sich auf die Goldsucher des Kalifornischen Goldrausches von 1849. © picture alliance / Newscom | Stan Szeto

🦅 Gegründet: 1946

🏆 Super-Bowl-Teilnahmen: 8

🎉 Gewonnene Super Bowls: Super Bowl XVI (1981), Super Bowl XIX (1984), Super Bowl XXIII (1988), Super Bowl XXIV (1989), Super Bowl XXIX (1994)

🏈 Touchdowns, Saison 2023: 61

🥇 Quarterback: Brock Purdy

📜 Besitzer: Denise DeBartolo York

🧢 Trainer: Kyle Shanahan

🏟 Stadion: Levi's Stadium

Anzeige

Mit der National Football League zum Super Bowl

Der erste Super Bowl fand 1967 statt. Damals hieß er zwar noch anders und auch davor gab es schon Football-Meisterschaften, doch ab der Saison 1966 entschieden die konkurrierenden Ligen, National Football League (NFL) und American Football League (AFL), ein gemeinsames Turnier abzuhalten. 1970 fusionierten sie schließlich endgültig unter dem Namen NFL. Mit Jahresumsätzen von über 15 Milliarden Dollar gilt die NFL heute als umsatzstärkste Liga der Welt. Hier findest du Vergleichsinfos zum Fußball. Richtig nummeriert wird der Super Bowl mit römischen Zahlen. 2024 steht der Super Bowl LVIII also für das 58. Finale.

Die NFL besteht aus 32 Teams. Diese teilen sich in zwei Gruppen, die Conferences auf. Diese gliedern sich wiederum jeweils in vier geographische Untergruppen, die Divisions. Während der Regular Saison spielt jedes Team 17 Spiele und hangelt sich so in die Play-offs. Dort spielen von jeder Conference sieben Teams im K.O.-Verfahren um den Einzug zum Super Bowl. Im Finale steht also immer ein Meister aus jeder Conference.

Die Liga ist nicht durchlässig. Sie funktioniert nicht wie bei uns die Bundesliga, in der Teams aus einer unteren Liga aufsteigen können. Teams können nur mit Genehmigung ein Franchise der Liga werden oder für diese neu gegründet werden. Deshalb stieg die Anzahl der Teams im Laufe der Geschichte auch an.

Die Teams sind sehr abhängig von ihren Besitzer:innen. Verkauft ein:e Besitzer:in das Team, wechselt dieses die Stadt und den Namen, manchmal auch die Farben oder das Maskottchen. So starteten zum Beispiel die Los Angeles Rams ursprünglich als Cleveland Rams, waren schon einmal Los Angeles Rams, dann St. Louis Rams und sind seit 2016 wieder Los Angeles Rams.

Willst du mehr über den Super Bowl erfahren?

Alle Infos zur National Football League, NFL, findest du hier.

Anzeige

Die Trophäe, die Ringe und das Stadion

Die Trophäe: Die Vince Lombardi Trophy, benannt nach dem erfolgreichen Trainer der Green Bay Packers, Vincent Thomas Lombardi, wurde fünfmal von ihm gewonnen, darunter die ersten beiden Super Bowls 1967 und 1968. Anders als ein Wanderpokal behalten die Sieger die 55 Zentimeter große und 3,5 Kilo schwere Trophäe aus Sterling-Silber, hergestellt von Tiffany & Co. Sie hat einen Wert von rund 25.000 Dollar. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt York Der Ring: Eigentlich sind es mehrere. Und zwar jedes Jahr andere, neu designt. Jeder Spieler und alle anderen Verantwortlichen und Teammitglieder des Siegervereins erhalten einen der aufwendig gestalteten Siegelringe. Oft sind sie aus Gold, mit Edelsteinen verziert. Sie werden erst nach dem Sieg gefertigt und in einer separaten Zeremonie überreicht. Das Foto zeigt den Ring der Tampa Bay Buccaneers von 2021. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Luis Santana Das Stadion: Der Austragungsort für den Super Bowl wird immer gut drei bis fünf Jahre zuvor festgelegt. Das Allegiant Stadion befindet sich im Bundesstaat Nevada und ist für gewöhnlich die Heimat der Las Vegas Raiders. Es besitzt rund 65.000 Plätze kann aber auf 72.000 erweitert werden. Es wurde 2020 eröffnet. © IMAGO/USA TODAY Network

8 Football-Vokabeln zum Mitreden

📏 Yard-Linie: Das Spielfeld misst 120 x 53 Yards, also 109,73 x 48,46 Meter. Ein Yard entspricht rund 91 Zentimetern. Es ist in zwölf Zonen von 10 Yards Länge eingeteilt. Die Mittellinie heißt 50-Yard-Linie. Die zwei Zonen am Ende sind wichtig für das Erringen der Punkte. Sie heißen "Endzone".

🔚 Endzone: Die Fläche an beiden Enden des Spielfeldes misst 10 x 53 Yards. Also rund 9 x 50 Meter. Die "Goalline" markiert den Beginn der Zone bis hin zur "Endline" auf Höhe des Torgestänges. In diese Zone muss der Football getragen oder geworfen werden, damit ein Spieler dort einen Touchdown landen kann.

🥇 Quarterback: Dieser Spieler gilt als wichtigster Gestalter des Matchs. Beim "Snap" gibt der Center dem Quarterback zu Beginn des Angriffs den Ball durch die Beine nach hinten. Nun entscheidet der Quarterback an welchen Spieler er ihn weitergibt. Oder ob er selbst durchstartet. Damit bestimmt er die Spielzüge. Quarterbacks sind die Stars der Teams.

🏈 Touchdown: Gelingt einer Mannschaft am Ende eines Angriffs ein Touchdown, gibt's dafür sechs Punkte. Das ist die Aktion, die im Spiel am meisten Punkte bringt. Hierbei bringt ein Spieler den Ball zum Beispiel mit einem Touchdown-Run in die Endzone oder ein Spieler fängt ihn dort.

3️⃣ Field Goal: An den Enden des Feldes steht ein Torgestänge. Es ähnelt einer Stimmgabel. Kickt ein Spieler aus dem Feld den Ball hindurch, erzielt er ein Tor, ein Field Goal. Das Team erhält drei Punkte.

💥 Tackle: Bei dieser Aktion bringen Spieler des gegnerischen Teams den Ballträger zu Boden oder halten ihn fest. Außerdem gibt es noch Spielerpositionen sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, die die Namen "Offensive Tackle" und "Defensive Tackle" tragen. Ihre Aufgabe ist vor allem das Aufhalten gegnerischer Spieler.

🏄‍♂️ Slide: Das Rutschen ist eine Aktion am Ende eines Laufs. Mit den Füßen voraus slided der Quarterback am Boden, um Verletzungen zu vermeiden. Dann darf der Spieler nicht mehr angegriffen werden.

🏃‍♂️ Wide Receiver: Diese Spieler sind die schnellsten. Sie fangen Pässe und stürmen in Richtung Endzone. Sie sind meist gut an ihrer Körperhaltung zu erkennen, da sie wie ein Staffel-Sprinter auf dem Feld stehen. Ein Bein wie hinten im Startblock, bereit loszurennen.

Anzeige

Spektakuläre Super Bowl-Momente:Kater, Knast und Nipplegate

Premiere mit Kater: Der erste Super-Bowl findet 1967 statt. Im ersten Finale stehen die Green Bay Packers aus Green Bay in Minnesota und die Kansas City Chiefs. Der erste Touchdown gelingt Max McGee von den Packers, die das Finale auch mit 35:10 gewinnen. Gerüchten zufolge soll McGee am Abend zuvor zu viel gefeiert haben stand verkatert auf dem Platz. © picture alliance/AP Photo Chart-Erfolg: Die Chicago Bears von 1985 wurden 2011 nicht nur von US-Präsident Barack Obama zum 25-jährigen-Jubiläum ihres Super-Bowl-Sieges empfangen (Foto). Sie landeten mit dem "Super Bowl Shuffle" auch eine Hit-Single und platzierten sich auf Rang 41 der US-Charts. Das Jubiläumstreffen 2011 fand statt, da ihr eigentlicher Empfang 1986 wegen des Unglücks der Raumfähre Challenger ausgefallen war. © Imago Images / ZUMA Wire Rasenspiel: Bis 1996 fand die Siegerehrung mit dem Überreichen des legendären Pokales äußerst unspektakulär nach dem Spiel in der Umkleidekabine statt. Dann wurde die Vince Lombardi Trophy zum ersten Mal auf dem Rasen an den Besitzer der Mannschaft überreicht. Das Foto zeigt, wie Jerry Jones, Besitzer der Dallas Cowboys sie entgegennimmt. Sein Team gewann mit 27:17 gegen die Pittsburgh Steelers. © Imago Images / DUOMO/PCN Gefängnis: Die Nacht vor dem Super Bowl 1999 verbrachte Eugene Robinson von den Atlanta Falcons in einer Zelle. Auf seinem Zug durch die Stadt gab sich eine Undercover-Polizistin als Prostituierte aus. Er wollte sie buchen und wurde verhaftet. Dennoch durfte er am Spiel teilnehmen. Sein Team verlor. Das Foto zeigt ihn bei einem Interview 2016, bei dem er 17 Jahre später noch auf den Vorfall angesprochen wurde. © Imago Images / ZUMA Wire Nipplegate: Bei der Halbzeit-Show 2004 sangen Janet Jackson und Justin Timberlake "Rock Your Body". Timberlake zog Jacksons Korsage herunter und entblößte ihre Brust. Es wurde spekuliert, ob es Absicht oder ein Unfall war. Als Reaktion strahlen US-Sender Live-Veranstaltungen mit Verzögerung aus, um unerwünschte Inhalte zu verhindern. Janet Jackson Songs und Videos wurden nicht mehr gespielt. © picture alliance/AP Photo | David Phillip Stromausfall: 2013 musste das Spiel zu Beginn der zweiten Halbzeit für 36 Minuten unterbrochen werden. Die Baltimore Ravens und die San Francisco 49ers standen fast im Dunklen. Nur die Notbeleuchtung sorgte im Superdome von New Orleans noch für Licht. Aufgrund von Unregelmäßigkeiten im Stromkreislauf hatte ein Prüfungs-Gerät wohl ein Not-Aus eingeleitet. Am Ende siegten die Ravens mit 34:31. © picture alliance / AP Photo | Charlie Riedel Verlängerung: Die New England Patriots und die Atlanta Falcons lieferten sich 2017 in Houston ein hartes Match und lagen am Ende mit 28:28 gleich auf. Zum ersten Mal ging der Super Bowl in die "Overtime". In der Verlängerung gewannen schließlich die Patriots durch einen Touchdown mit 34:28. Das Foto zeigt James White bei der siegreichen Aktion. © picture alliance/AP Photo | Charlie Riedel Emanzipation: 2019 eroberten sich zwei Männer einen Platz in einer Football-Frauendomäne. Beim Super Bowl feuern nun auch männliche Cheerleader ihr Team an - und zwar die Los Angeles Rams. Quinton Peron und Napoleon Jinnies sorgten für diesen Paradigmenwechsel am Spielfeldrand. Das Foto zeigt Peron beim Casting. © picture alliance / Newscom | Image of Sport Heimsieg: Mit den Tampa Bay Buccaneers spielt 2021 zum ersten Mal ein Team im heimischen Stadion - und zwar im Raymon James Stadion, Tampa, Florida. Und sie setzten noch einen drauf und gewannen das Match mit herausragenden 31:9. Quarterback Tom Brady (Foto) wurde auch als wichtigster Spieler des Super Bowls, "Most Valuable Player" (MVP) ausgezeichnet. © picture alliance / newscom | KEVIN DIETSCH

Skandale beim Super-Bowl: Von Nipplegate bis Mittelfinger

Hier erfährst du mehr zu den größten Super-Bowl-Skandalen.

Teste Dein Wissen im Super-Bowl-Quizz

6 kuriose Fun-Facts zum Super-Bowl

🏟 Name: l Lamar Hunt, Besitzer der Kansas City Chiefs, soll das Finale nach dem Flummiball seiner Kinder benannt haben. Der hieß "Super Ball". Als das Event 1967 ins Leben gerufen wurde, sollte es genauso begeistern wie der Flummi seine Kinder. Viele zweifeln an dieser Version, da erst der 5. Super Bowl 1971 den Namen trug. Zeitungen haben ihn inoffiziell schon davor benutzt. Denn Bowl ist im Amerikanischen ein Wort für Stadion.

🐔 Chicken-Wings: Natürlich wollen die Fans zu Hause während des gut dreistündigen Spiels snacken. Sie essen gut 1,35 Milliarden Chicken-Wings, 4.000 Tonnen Popcorn und 14.500 Tonnen Chips. Ein Elefant wiegt zum Vergleich gut sechs Tonnen. Zum Runterspülen der Snacks nehmen die Fans unter anderem gut 120 Millionen Liter Bier.

📺 TV-Werbung: Für die Werbepause lassen sich viele Unternehmen extra ganz eigene kreative Spots einfallen. Die Sendezeit ist begehrt und werden daher immer teurer. 2023 haben 30 Sekunden im Schnitt sieben Millionen Dollar gekostet. Das sind rund 500.000 Dollar mehr als noch 2022. 2021 waren es etwa 5,6 Millionen und im Jahr 2010 noch 2,8 Millionen.

🚽 Toiletten-Spülung: Angeblich sollen in der Halbzeit-Pause gut 90 Millionen Fans zeitgleich auf die Toilette gehen, dabei 1,4 Milliarden Liter Wasser in die US-Kanalisation spülen und mit dieser Riesenmenge die Wasserversorgung gefährden. Die Wasserwerke haben aber bereits Entwarnung gegeben.

🩺 Krankmeldungen: Im Schnitt melden sich sieben Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner am Montag nach dem Super Bowl krank. Scherzhaft nennen die Fans das die "Super-Bowlitis". Das sind sechs Prozent mehr Krankmeldungen als üblich. Der Verkauf von Kopfschmerz-Tabletten soll sich übrigens um 20 Prozent steigern.

📱 Twitter-Flut: Seit Jahren schwankt die Anzahl der Tweets während der Spielzeit um die 28 Millionen. Dabei werden unterschiedliche Hashtags gezählt, die mit dem Super Bowl zusammenhängen. Zeitweise führt das zu fast 390.000 Tweets pro Minute nach genialen Spielzügen oder anderen spektakulären Szenen.

Der Super Bowl: Die Besten der Besten

Super Bowl: Team mit den meisten Gewinnen bis 2023. © Galileo Super Bowl: Team mit den meisten Gewinnen bis 2023. © Galileo Super Bowl 2023 - Quarterbacks © Galileo

Die häufigsten Fragen zum Super Bowl