Täglich Leinsamen essen? Das sind die Vorteile des regionalen Superfoods

Leinsamen geschrotet oder nicht: Was ist gesünder?

Im Optimalfall isst du Leinsamen in geschroteter Form. Du kannst sie selbst schroten, indem du die Leinsamen mit einem Mörser zerkleinerst oder in eine Gewürzmühle gibst. Weil Leinsamen schnell ranzig werden, am besten immer frisch schroten.