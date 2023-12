Temu: Wie vertrauenswürdig ist die Shopping-App aus China?

Der Online-Shop Temu ist im App-Store die Nummer 1 und das Netz wird mit Temu-Werbung überflutet. Wer steckt hinter dem Online-Shop, ist er seriös, warum sind Produkte dort so billig und worauf musst du achten, wenn du dort bestellst?

Temu: Das Wichtigste in Kürze

Eine Smartwatch für 16 Euro, In-Ear-Kopfhörer für sechs Euro und allerlei andere Schnäppchen für kleines Geld. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Nein, diese Angebote gibt es tatsächlich beim Online-Shop Temu (sprich: Tii-muh).

Dabei handelt es sich bei Temu nicht etwa um einen Fake-Shop. Wer Waren bestellt, erhält sie auch. Die App ist derzeit eine der am meisten heruntergeladenen in den Stores von Apple und Google - noch vor Instagram oder WhatsApp.

Trotzdem wird viel darüber diskutiert, wie seriös der Online-Shop ist, der seinen Sitz in China hat. Denn es gibt auch viel Kritik.

Was steckt hinter Temu?

Auf Instagram, YouTube oder Tiktok ist dir der Name Temu sicher schon einmal begegnet. Der Schnäppchen-Shop macht viel Werbung für seine besonderen Angebote zum Dumping-Preis. Tatsächlich kommt das in Zeiten von steigender Inflation und Sparsamkeit bei vielen gut an.

Kein Wunder, dass die App regelmäßig die Download-Charts bei Apple und Google anführt. Das Motto von Temu: "Shoppen wie ein Milliardär". Wer sich länger mit der App beschäftigt, kommt sich vor wie im Casino. Ständig gibt es neue Rabattaktionen und Sonder-Angebote. Im Sekunden-Takt öffnen sich neue Werbebanner, was durchaus nervig sein kann. Auch viele Influencer machen Werbung für den Shop.

Gegründet wurde das chinesische Unternehmen 2022 in Boston, USA. Es ist ein Tochterunternehmen von PDD Holdings, das an der US-Börse Nasdaq gelistet ist. Zu diesem gehört auch die 2015 gegründete chinesische E-Commerce-Plattform Pinduoduo. Seit September ist Temu in den USA verfügbar, seit April 2023 in Deutschland.

Nach eigenen Angaben auf der Webseite hat man über 10.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Im Frühjahr 2023 verlegte man den Hauptsitz von Shanghai nach Dublin. Irland gilt für Technologieunternehmen als besonders attraktiv in Sachen Steuern.

Wie seriös ist Temu?

Temu ist kein Fake-Shop. Das bedeutet, du kannst bei Temu bestellen und wirst dein Produkt auch bekommen. Allerdings solltest du bei der Lieferung etwas mehr Geduld haben. Da die Waren aus China kommen, kann die Lieferzeit auch mal eine Woche oder mehr betragen. Temu selbst wirbt mit kostenfreiem Versand in fünf bis 14 Tagen für fast alle Bestellungen.

Zudem schreibt Temu auf der Website, dass du Ware innerhalb von 90 Tagen kostenlos zurücksenden kannst. Die Preise werden im Shop bereits inklusive aller Steuern angezeigt. Dazu zählt die Einfuhrumsatzsteuer. Wer allerdings Produkte für über 150 Euro im Warenkorb hat, muss mit Zollgebühren rechnen. Hier bietet es sich an, die Wunschliste auf zwei Bestellungen zu splitten, um den Freibetrag nicht zu übersteigen.

Bei der Bewertungsplattform Trustpilot hat Temu 3,5 von 5 Sternen. Die Bewertungen fallen sehr polarisierend aus. Vor allem die positiven Zusammenfassungen wirken etwas unseriös, weil sie zusätzliche Rabattcodes enthalten.

Anzeige

Erfahrungen mit Temu: Das solltest du wissen

🔖 Während manche Produkte positiv überraschen, enttäuschen andere bei Lieferung in Sachen Qualität. Du solltest also genau auf die Materialien und die Beschreibung der Artikel achten.

🫤 Da man bei verschiedenen unabhängigen Händler:innen bestellt, weiß man nie so genau, mit wem man nun Geschäfte macht.

🙅‍♂️ Der Kundenservice wird in den Bewertungen bei Trustpilot des öfteren kritisiert.

🙄 Unter anderem äußerten Nutzer:innen Probleme mit kaputten Waren, Schwierigkeiten bei der Bezahlung, mit verschwundenen Sendungen und nicht anerkannten Retouren.

♻️ Du willst bewusst shoppen? Das Thema Nachhaltigkeit dürfte bei so günstigen Waren eher keine Rolle spielen.

🔐 Die App Pinduoduo des Mutterkonzerns stand bereits in der Kritik in Sachen Datenschutz, weil sie unter anderem so viele Zugriffsberechtigungen einforderte.

🔥 Es gibt Sicherheitsbedenken, da zum Beispiel schon Produkte getestet wurden, bei denen das Prüfsiegel fehlte oder gefälscht war. Da Temu nur der Marktplatz und nicht der Hersteller ist, lässt sich der Mangel kaum zurückverfolgen. Zudem übernimmt Temu keine Haftung für etwaige Sicherheitsmängel.

Häufige Fragen zur Shopping-App Temu