Verschwörungs-Theorie: Ist die Erde eine Scheibe?

Die Erde ist eine Kugel - na klar! Oder doch nicht? Flat Earther glauben, dass wir in Wahrheit auf einer flachen Scheibe leben. Aber wie kommen sie darauf und was steckt hinter dem Verschwörungsmythos?

Das Wichtigste zum Thema Flache Erde Die Erde ist eine Kugel: Das ist Allgemeinwissen und auf vielen Satellitenbildern zu sehen. Alles über den Schalenbau der Erde liest du hier. Trotzdem glauben manche, dass wir in Wirklichkeit auf einer flachen Scheibe leben. Sie nennen sich Flat Earther, also Flacherdler.

Diese populäre Verschwörungserzählung wird angefeuert von YouTube-Videos und den sozialen Medien. Auch Sänger Xavier Naidoo postete dazu. Es gibt sogar eine Flat-Earth-Society .

Alle Regierungen sollen sich verschworen haben, um die Wahrheit zu vertuschen . Fotos des Erdballs sind angeblich nur Fälschungen .

Sonnen- und Mondaufgang und Tageszeiten sind bei einer flachen Erde unmöglich. Und wieso fallen wir am Rand eigentlich nicht herunter? Flat Earther haben für all das skurrile Erklärungen .

Neu ist der Irrglaube einer Scheiben-Erde nicht: Verschwörungsgläubige deuten Text-Stellen der Bibel auf ihre Theorie hin.

Das Weltbild der Flat Earther

Flatearther stellen sich die Erde als flache Scheibe vor. © Galileo

Wie sich die Flat Earther die Erde vorstellen

🧊Einen Erdball gibt es nicht, wir alle leben auf einer Scheibe - diese Vorstellung steht im Mittelpunkt des Flat-Earth-Mythos. Am Rand begrenze eine Eiswand der Antarktis die flache Erde. Sie soll so ähnlich aussehen wie die riesige Mauer in der TV-Serie „Game of Thrones".

👀Müsste dann nicht schon mal jemand diese Eiswand gesehen haben? Nein, sagen Flat Earther: Der Rand der Welt werde bewacht, damit niemand ihm zu nah kommt.

⬇️Die Erde bewege sich in einer endlosen Spirale nach oben. Nur deshalb würden Gegenstände auf dem Boden landen, wenn sie herunterfallen - die Erdanziehungskraft existiert laut der Verschwörungserzählung nicht.

🗺️Der Nordpol ist laut der Erzählung das Zentrum der Erdscheibe, die Kontinente sollen drumherum angeordnet sein. Der Himmel spannt sich angeblich wie eine Kuppel über die Scheibe.

🌅Mond- und Sonnenaufgang sind für Flat Earther nur optische Täuschungen. Die Sonne wandere in der Kuppel hin und her und beleuchte jeweils einen kleinen Ausschnitt der Erdoberfläche, so ähnlich wie ein Scheinwerfer.

☀️Die beiden Himmelskörper befinden sich angeblich in nur 5.000 Kilometer Höhe über der Scheibe. Die Sonne soll außerdem nur einen Durchmesser von 60 Kilometern haben.

☝️Diese Behauptungen sind falsch: Tatsächlich ist die Sonne im Durchschnitt 149,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und hat einen Durchmesser von 1.392.700 Kilometern. Der Mond befindet sich in einem Abstand von 384.400 Kilometer über uns.

🧑‍🚀Auch Weltall, Astronauten und Raumstationen gibt es für Flachweltler:innen nicht, die Mondlandung war für sie natürlich gefälscht.

Uralter Mythos: die Erde als Scheibe

Viele Flat Earther berufen sich auf Formulierungen in der Bibel : In Offenbarung 7.1 heißt es zum Beispiel, Engel würden an den „vier Ecken der Erde" stehen. Damit ist für die Anhänger:innen klar - Gott hat die Erde als Scheibe geschaffen .

Aber schon früher gab es Schöpfungsmythen , welche die Erde als Scheibe beschrieben - zum Beispiel in Mesopotamien und im frühen Griechenland .

Allerdings waren Gelehrte wie Pythagoras, Platon und Aristoteles schon lange Zeit vor Christus überzeugt, dass die Erde rund sei.

Lange galt es als Tatsache, dass viele Menschen im Mittelalter an eine flache Erde glaubten. Doch das war wohl ein Irrglaube. Die moderne Forschung ist überzeugt: Die meisten Menschen wussten offenbar schon damals, dass die Erde eine Kugel ist.

Die Weltumsegelungen von Ferdinand Magellan und Francis Drake im 16. Jahrhundert bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist.

Im 19. Jahrhundert veröffentlichte der englische Autor Samuel Rowbotham unter dem Pseudonym Parallax dennoch mehrere Werke zur flachen Erde. Er gründete außerdem die erste Flat-Earth-Organisation "Zetetic Society ".

International Flat Earth Society", die bis heute existiert. Auf ihrer Meer flach ist und das Wasser nicht abläuft, wenn die Erde rund sein soll? 1956 entstand in London die „", die bis heute existiert. Auf ihrer Webseite und bei Facebook stellt die Society Fragen, die die Scheibenerde bestätigen sollen. Zum Beispiel: Wie kann es sein, dass dasist und das Wasser nicht abläuft, wenn die Erde rund sein soll?

Im Clip: Warum beim Fußballclub "FC Flat Earth" alle denken, dass die Erde eine Scheibe ist

Flat Earth FC: Dieser Fußball-Club glaubt an bizzare Verschwörungstheorie

Wie verbreitet sind die Flachwelt-Ideen - und wie gefährlich?

🎥 Flat Earther finden vor allem bei YouTube Bestätigung: Dort gibt es immer wieder Videos über die angebliche Scheibenerde. Der Algorithmus sorgt dafür, dass danach ähnliche Clips laufen. Das stärkt die Überzeugung.

🌍 Die Videoplattform ist laut einer Studie vor allem dafür verantwortlich, dass die skurrile Vorstellung bestehen bleibt: Die Texas Tech University befragte 30 Anhänger:innen des Mythos. 29 von ihnen hatten ihre Meinung zur Erde wegen YouTube-Videos geändert.

🗺 Jede:r 6. US-Bürger:in ist sich nicht sicher, ob die Erde wirklich rund ist, so eine Yougov-Umfrage von 2018. Aber auch 3 Prozent der Menschen in Großbritannien und 7 Prozent in Brasilien glauben an eine flache Erde. Für Deutschland gibt es keine Zahlen.

🗨 Es gibt sogar regelmäßige Kongresse, bei denen sich die Flache-Erde-Gläubigen austauschen.

🔬 Die Verschwörungserzählung ist relativ harmlos im Vergleich zu Mythen wie QAnon oder antisemitischen Verschwörungen. Trotzdem ist sie wissenschaftsfeindlich.

🚀 Gefährlich kann es werden, wenn Anhänger:innen beweisen wollen, dass sie recht haben: Der Flat Earther „Mad Mike“ Hughes baute eine Rakete aus Altmetall und hob im Februar 2020 vor laufenden TV-Kameras ab. Doch er stürzte ab und starb.

Flat Earth-Idee widerlegen - mit und ohne Wissenschaft

Bei diversen Weltraummissionen sind Astronaut:innen im All gewesen und es gibt Millionen Satellitenbilder . Um das alles zu fälschen , wäre ein riesiger Aufwand nötig.

kein GPS zur Navigation nutzen. Flat Earther glauben, dass es keine Satelliten gibt. Obwohl diese auch von der Erde aus am Himmel sichtbar sind. Ohne sie könnten wir außerdemnutzen.

Niemand hat bisher die angebliche Eiswand gesehen. Dabei gab und gibt es Expeditionen und Reisen in die Antarktis.

Wenn die Erde flach wäre, gäbe es keinen Horizont . Wir können aber beobachten, wie zum Beispiel Schiffe nach und nach dahinter verschwinden.

Flat Earther haben keine Begründung dafür, warum es auf der Nord- und der Südhalbkugel andere Sternen-Konstellationen gibt.

Richtung Erdmittelpunkt fallen. Die Vorstellung einer ständig nach oben bewegenden Erde ist dagegen nicht bewiesen. Die Gravitation ist eine der 4 Grundkräfte der Physik. Die Theorie kann erklären, warum auf der Erde alle Körper infallen. Die Vorstellung einer ständig nachist dagegen nicht bewiesen.

Behauptung der Flat Earther: Die Erdkrümmung sei nicht erkennbar. Das stimmt nicht. Die Krümmung ist sichtbar, wenn man weit genug von der Erdoberfläche entfernt ist. Davon konnten sich Millionen Fernsehzuschauer:innen überzeugen, als sie 2012 Eine beliebteder Flat Earther: Diesei nicht erkennbar. Das stimmt nicht. Die Krümmung ist sichtbar, wenn manentfernt ist. Davon konnten sich Millionen Fernsehzuschauer:innen überzeugen, als sie 2012 Felix Baumgartners Sprung aus der Stratosphäre beobachteten. Der Base-Jumper sprang aus rund 39 Kilometern Höhe aus einer Ballonkapsel ab. Dabei entstanden Aufnahmen, die die runde Erde erkennen lassen.

Wer soll hinter der gigantischen Erdkugel-Verschwörung stecken?

🌎 Viele Flat Earther glauben an eine Erdkugel-Verschwörung der Regierungen. Angeblich wissen alle Regierungen der Welt, dass die Erde keine Kugel ist.

🛰 Andere Flacherdler beschuldigen die US-Weltraumbehörde NASA, einzelne Regierungen oder angeblich geheime Gruppen wie eine Weltelite: Diese Beschuldigten sollen sich die gigantische Verschwörung ausgedacht haben.

⛪ Aber welche Motivation sollte hinter der Verschwörung stecken? Die Flat Earth Society ist sicher: Damit soll die Wahrheit aus der Bibel verschleiert werden.

