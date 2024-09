Zeitumstellung 2024 auf Winterzeit: Wann werden die Uhren umgestellt?

In Deutschland wird zweimal jährlich die Zeit umgestellt. Am letzten Sonntag im März wechselt man von der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) beziehungsweise Winterzeit auf die Sommerzeit. Am letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren von Sommerzeit auf die Winterzeit zurückgestellt. Dies bedeutet im Frühling eine Vorstellung der Uhr und im Herbst eine Zurückstellung der Uhr.