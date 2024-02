Anzeige

Auf die Topmodel-Anwärterinnen wartet in Staffel 19 ganz neue Konkurrenz - erstmalig werden auch Männer dabei sein. Doch davon lassen sich die Kandidatinnen sicherlich nicht beeindrucken. Hier erfährst du, welche Models in dieser Staffel dabei sein werden.

Das sind die GNTM-Teilnehmerinnen 2024

Die 19. Staffel GNTM soll noch diverser werden. Erstmals gibt Heidi Klum auch Männer-Models die Chance auf den Titel. Alle Infos zu den männlichen Topmodel-Anwärtern findest du im Überblick. Eine Übersicht aller teilnehmenden Models gibt es hier.

Im Video: Der erste Trailer zur neuen Staffel

Alexandra, 21 Jahre, Erfurt

Alexandra ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Höhe und Action? Für Alexandra kein Problem. Die Erfurterin ist angehende Dachdeckerin und fährt in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern Motorrad. Im Interview erklärt die 21-Jährige, warum sie bei "Germany's Next Topmodel" teilnimmt und warum man sie nicht als "typisches Handwerker-Girl" abstempeln sollte.

Fabienne, 20 Jahre, Solingen

Fabienne ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Bei "Germany’s Next Topmodel" will die 20-jährige Fabienne mit ihren langen Beinen überzeugen. Die gebürtige Senegalesin wurde als Baby von einer deutschen Familie adoptiert. Im Interview erzählt die Solingerin von ihrem bewegten Leben und verrät ihre Beinlänge. So viel sei verraten: sehr lang!

Felice, 20 Jahre, Berlin

Felice ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Felice ist eines von Heidi Klums Models der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". Warum sich die 20-Jährige gute Chancen auf den Sieg ausrechnet und welche Charakterzüge sie an anderen Menschen überhaupt nicht leiden kann, erfährst du hier.

Grace, 24 Jahre, Düsseldorf

Grace ist als Kandidatin in Staffel 19 von "Germany's Next Topmodel" dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Grace ist Content Creatorin. Sie produziert Beiträge und veröffentlicht diese online. Ihre Bilder und Videos finden Nutzer:innen auf allen großen Social-Media-Plattformen, wo ihr insgesamt mehrere Millionen Menschen folgen. So unbeschwert war ihr Leben nicht immer, denn die gebürtige Syrerin musste einst aus ihrer Heimat fliehen.

Jana, 24 Jahre, Leimersheim (Kreis Germersheim)

Jana ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Jana hat es geschafft: Die Leimersheimerin begibt sich auf die große Reise "Germany's Next Topmodel" 2024. Warum sich die 24-Jährige gute Chancen auf den Titel ausrechnet und wie sie sich selbst als Mensch beschreibt, erfährst du im Interview.

Kadidja, 21 Jahre, Wien

Kadidja ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Kadidja jongliert zwischen ihren Jobs in der Krankenpflege und als Kosmetikerin. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will die Wienerin ihre kreative Ader ausleben. Im Interview verrät sie, weshalb ihr Freund eine gute Stütze für sie ist und was du bei einem gemeinsamen Essen mit Kadidja tunlichst vermeiden solltest.

Lea, 24 Jahre, Düsseldorf

Lea hat es geschafft: Sie darf mit Heidi Klum auf große Reise bei GNTM 2024 gehen. © ProSieben / Michael de Boer

Mit 1,81 Metern Körpergröße zählt Lea in diesem Jahr zu den größten GNTM-Kandidatinnen. Damit und mit ihrer lebhaften Persönlichkeit fällt sie oft auf. Ob das ein Vorteil ist, um Heidi Klum von sich zu überzeugen? Im Interview verrät sie, was ihr Freund von ihrer Teilnahme hält.

Leoni, 24 Jahre, Hannover

Leoni ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Mit ihrer positiven Ausstrahlung will Leoni in der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" begeistern. Hat die sympathische Studentin aus Hannover das gewisse Etwas? Im Interview erzählt die 24-Jährige von ihren bisherigen Model-Erfahrungen.

Lilli, 22 Jahre, Mannheim

Lilli ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Mit ihrem Buzz Cut und ihrem eher androgynen Kleidungsstil setzt Lilli direkt besondere Akzente. Doch ihr extravaganter Style sorgte in Lillis Vergangenheit nicht nur für Jubelschreie. Warum das so war und weshalb insbesondere ihr Partner eine große Stütze für sie ist, erzählt sie im Interview.

Lilian, 24 Jahre, Hannover

Lilian ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Lilian bezeichnet sich selbst als natürlich, optimistisch und positiv. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will die Erzieherin aus Hannover beweisen, dass sie das Zeug zum Model hat. Warum die 24-Jährige allerdings nie ohne Heilsteine aus dem Haus geht, erfährst du hier.

Lydwine, 21 Jahre, Lemgo

Die extrovertierte Lydwine ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Lydwine wechselt ihre Frisur andauernd und probiert ständig etwas Neues aus. Bei "Germany's Next Topmodel" will die 21-Jährige sich selbst beweisen, was sie alles erreichen kann. Nun verrät Lydwine, warum sie beim Gedanken an ein nahendes Umstyling nur mit den Schultern zucken kann.

Nuri, 21 Jahre, Berlin

Nuri hat es geschafft: Sie darf mit Heidi Klum auf große Reise bei GNTM 2024 gehen. © ProSieben / Michael de Boer

Nuri steht für Gleichberechtigung ein und lässt sich gerne von Dragqueens inspirieren. Neben ihrem Lehramtsstudium malt sie sehr gerne und ist Teil verschiedener Gaming-Communities. Lerne die 21-Jährige jetzt näher kennen.

Marcia, 23 Jahre, Neuenhof (Schweiz)

Marcia ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Marcia stammt aus einer nigerianischen Großfamilie. Mit ihren Eltern und den vier jüngeren Geschwistern lebt die 23-Jährige gemeinsam unter einem Dach in Neuenhof, einer Gemeinde in der Schweiz. Wie sie Modelchefin Heidi Klum von sich überzeugen möchte, verrät Marcia hier.

Mare, 22 Jahre, Gmund am Tegernsee

Mare hat es geschafft: Sie darf mit Heidi Klum auf große Reise bei GNTM 2024 gehen. © ProSieben / Michael de Boer

All eyes on Mare! Die 22-Jährige vom Tegernsee stellt sich der Challenge "Germany's Next Topmodel" 2024. Für Mare steht Wandelbarkeit an allererster Stelle - und das will sie auch bei GNTM 2024 zeigen.

Sara, 28 Jahre, Berlin

Sara ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Die 28-jährige Sara hatte lange mit Selbstzweifeln und Bodyshaming zu kämpfen. Nun bekommt die gebürtige Polin bei "Germany's Next Topmodel" die Möglichkeit, ihren Traum vom Modelberuf zu verwirklichen. Im Interview verrät die 28-Jährige, wie sie ihre Zweifel überwunden hat und warum sie heute mit beiden Beinen im Leben steht.

Stella, 34 Jahre, Dortmund

Stella ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Stella ist Mutter von vier Jungs und Hundebesitzerin. Jetzt will sie endlich ihren Traum verwirklichen und Model werden. Wie sie Heidi Klum und die Gastjuror:innen von sich überzeugen will, erfährst du im Interview.

Tracy, 26 Jahre, Essen

Tracy ist als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Tracy will durch ihre erneute Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" ihre Modelkarriere auf ein neues Level bringen. Noch mehr über 26-Jährige erfährst du hier.

Vanessa, 22 Jahre, Viernheim (bei Mannheim)

Vanessa hat es geschafft: Sie darf mit Heidi Klum auf große Reise bei GNTM 2024 gehen. © ProSieben / Michael de Boer

Vanessa arbeitet als Haushaltshilfe und hat eine große Leidenschaft für Thaiboxen, Kochen und Musik. Jetzt will sich die 22-Jährige bei GNTM 2024 beweisen. Was die Viernheimerin auszeichnet und warum sie, wie sie selbst sagt, "manchmal einen kleinen Dachschaden" hat, erfährst du in dieser News.

Vivien, 24 Jahre, Landau in der Pfalz

Vivien ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Der Einstieg in die Modelwelt ist für Vivien ein Kindheitstraum. Ihre Leidenschaft, TikToks zu drehen, hat ihr bewiesen, dass sie vor die Kamera gehört. Wird sie Heidi Klum mit ihren Qualitäten überzeugen? Mehr über die Topmodel-Anwärterin erfährst du hier.

Xenia, 23 Jahre, Hof

Xenia ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Xenia ist humorvoll, was ihr in ihrer angehenden Laufbahn als Föderlehrerin oft hilft. Ob sie auch Heidi Klum zum Lachen bringen kann? Ein gutes Argument hätte sie nämlich dafür. Und das erfährst du im Interview.

Die Modelporträts in der Übersicht

Du willst noch mehr über die Männer und Frauen der diesjährigen Staffel erfahren? Im Interview erzählen die Topmodel-Anwärter:innen spannende Details über sich und die Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 2024. Lies alle Einzelheiten in den Modelporträts nach. Zur Übersicht der Männer geht es hier lang:

Wer bekommt von Heidi Klum außerdem eine Einladung für die große "Germany's Next Topmodel"-Reise 2024? Das siehst du ab 15. Februar - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Alle Kandidatinnen im Überblick

Alexandra © ProSieben / Michael de Boer Fabienne © ProSieben / Michael de Boer Felice © ProSieben / Michael de Boer Grace © ProSieben / Michael de Boer Jana © ProSieben / Michael de Boer Kadidja © ProSieben / Michael de Boer Lea © ProSieben / Michael de Boer Leoni © ProSieben / Michael de Boer Lilli © ProSieben / Michael de Boar Lilian © ProSieben / Michael de Boer Lydwine © ProSieben / Michael de Boer Marcia © ProSieben / Michael de Boer Mare © ProSieben / Michael de Boer Nuri © ProSieben / Michael de Boer Sara © ProSieben / Michael de Boer Stella © ProSieben / Michael de Boer Tracy © ProSieben / Michael de Boer Vanessa © ProSieben / Michael de Boer Vivien © ProSieben / Michael de Boer Xenia © ProSieben / Michael de Boer