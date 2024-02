GNTM 2024: Alle Vorstellungsvideos der Models auf einen Blick

Aldin: "Ich arbeite seit einem Jahr hauptberuflich als Model"

Aldin modelt bereits seit seinem 16. Lebensjahr und hat schon erfolgreich an "Switzerland's next Topmodel" teilgenommen. In der Schweiz belegte er den 3. Platz, doch bei "Germany's Next Topmodel" 2024 möchte er sich den Sieg holen.