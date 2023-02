Seit Jahren nehmen Kandidatinnen an "Germany's Next Topmodel" teil, um in der Modelwelt langfristig Fuß zu fassen. Hierfür meistern sie waghalsige Challenges, überwinden ihre Ängste und arbeiten an ihren Fähigkeiten. Auch wenn der Weg nicht immer einfach ist, konnten sich einige der Kandidatinnen ihren Traum vom Modelleben erfüllen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Hier siehst du im Überblick zehn Kandidatinnen aus allen Staffeln, die nach ihrer Teilnahme an GNTM erfolgreich modeln. Ob Runway, Berlin Fashion Week oder namhafte Designer: Diese Frauen begeistern.

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick. Die Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Stefanie Giesinger erobert die Laufstege und Herzen

Stefanie Giesinger im Porträt. © picture alliance / abaca

Früh mauserte sich die Brünette zum Zuschauerliebling und ergatterte in Staffel 9 den Job in einem Opel-Werbespot. Auch im Finale setzte sie sich gegen ihre Kontrahentinnen durch und erschien auf dem Cover der "Cosmopolitan". Nach der Show ging es mit ihrer Modelkarriere steil bergauf: Auf der Berlin Fashion Week lief sie für Designer wie Guido Maria Kretschmer, modelte für Dolce & Gabbana und posierte im Look von Louis Vuitton für das Magazin "Vogue".

Stefanie gründete auch ihre eigene Marke Nu-in. Eins ist klar: Das taffe Model ist in der Fashionwelt gefragt.

Unternehmerin und Model Lena Gercke hat es geschafft

Topmodel Lena Gercke © ProSieben / Sina Goertz

Schon vor GNTM wagte Lena Gercke erste Schritte in die Modebranche. Der große Erfolg sollte aber noch etwas auf sich warten lassen. Dann gewann die gebürtige Marburgerin die 1. Staffel von "Germany's Next Topmodel" - und alles änderte sich auf einen Schlag. Lena war bei vielen großen Werbekampagnen dabei, modelte unter anderem für Audi und Katjes.

Zudem lief sie oft auf der Berlin Fashion Week. Lena Gercke setzte sich nicht nur als Model durch, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin mit ihrem Modelabel Le Ger.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Viola arbeitet für Jean Paul Gaultier

© ProSieben/Richard Hübner

In Staffel 17 von "Germany's Next Topmodel" war Viola ein wahrer Aufmerksamkeitsmagnet. Stets wusste die aufgeweckte Studentin die Stimmung zu lockern. Besonderer Erfolg der gebürtigen Bremerin: Auf der Berlin Fashion Week durfte sie exklusiv für Kilian Kerner laufen.

Von ihrem Aus in Folge 10 ließ sich Viola nicht beirren und ergatterte prompt einen Job für Jean Paul Gaultiers Kampagne "Le Musée". Die Kollektion überzeugt mit Print-Artworks und angesagten Werken von Künstlern wie Michelangelo und Botticelli.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Martina räumt auf der Berlin Fashion Week gleich zwei Jobs ab

© ProSieben/Richard Hübner

Best Agerin und Model Martina hatte mit ihrer Präsenz in Staffel 17 gleich zwei Jobs auf der Berlin Fashion Week abgeräumt. So ergatterte die 51-Jährige einen Job bei Marc Cain und durfte für den Designer Kilian Kerner über den Catwalk laufen. Sie überzeugt mit ihrer Anmut und Eleganz. Einfach wow!

Best Agerin Lieselotte auf der Berlin Fashion Week

© ProSieben/Richard Hübner

Mit ihrer authentischen und fröhlichen Art konnte Lieselotte schon in Staffel 17 überzeugen. Ihr lockeres und spritziges Auftreten scheint auch bei Austeller:innen gut anzukommen. Weil sie den "Spirit" der Kollektion versprühte, nahm Designer Marcel Ostertag die Frohnatur mit zur Berlin Fashion Week. Im quietschgelben Mantel strahlte die Best Agerin auch dort gute Laune und Authentizität aus.

Dass Lieselotte den Laufsteg so locker entlanglaufen kann, ist gar nicht so selbstverständlich: Vor einigen Jahren hatte die 66-Jährige einen Verkehrsunfall, nach dem sie wieder laufen lernen musste. Mit ihrer Art und klaren Haltung bringt die Berlinerin jedenfalls frischen Wind in die Modewelt. Es bleibt spannend, welche nächsten Schritte die Best Agerin in ihrer Karriere gehen wird.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Curvy-Model Sarina Nowak startet durch

Model Sarina Nowak. © picture alliance/dpa

Die norddeutsche Blondine schaffte es in der 4. Staffel unter die Top Ten. Wenn sie eines nicht möchte, dann ist es zwanghaft schlank zu bleiben. Nach ihrer Teilnahme bei GNTM vollzog sie einen optischen Wandel und ist seit 2019 als professionelles Curvy-Model international erfolgreich.

Ein absolutes Highlight: Die Zusammenarbeit mit Khloé Kardashian für das Jeanslabel Good American. "Germany's Next Topmodel" ist in ihrem Leben weiterhin präsent, denn in Staffel 17 war sie als Gastjurorin neben Heidi Klum zu sehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Model und Moderatorin Rebecca Mir

Model Rebecca Mir. © picture alliance / Eventpress

Im Jahr 2011 überzeugte die gebürtige Aachenerin Heidi Klum und wurde Zweitplatzierte. Auch nach der Teilnahme bei GNTM hielt der Erfolg für die schlagfertige Brünette an. Unter anderem shootete sie eine Unterwäschekampagne für Hunkemöller und arbeitete mit der Beauty-Firma L'Oréal Paris. Seit 2015 ist das Model glücklich mit Profitänzer Massimo Sinató verheiratet.

Rebecca modelt nicht nur, sondern moderiert. Regelmäßig ist sie bei "taff“ auf ProSieben zu sehen.

Eine steile Karriere: Alisar Ailabouni

Das Model bei einem Shooting für den Lambertz Schokoladen Kalender auf Capri. © picture-alliance / Lambertz

In der 5. Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewann Alisar Ailabouni die Show und glänzte auf dem Cover der "Cosmopolitan". Daraufhin nahm das Leben der gebürtigen Syrerin eine drastische Wendung und die große Karriere begann: Kampagnen mit großen Firmen folgten, etwa mit Gilette und Maybelline.

Doch auch für namhafte Designer wie The Row, durfte sie über den Laufsteg schweben. Ob Berlin, New York oder London: Die Brünette eroberte die Modelwelt schnell. Heute lebt Alisarin in New York und ist international erfolgreich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Louisa Hartema

Model Luisa Hartema Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" 2010 © picture alliance / ZB

Die gebürtige Ostfriesin und Frohnatur gewann 2012 "Germany's Next Topmodel", nachdem sie bereits in der Show viele Jobs und Challenges für sich gewann. Gleich drei Jobs sahnte sie im Rahmen der Show auf der New York Fashion Week ab. So ist es kein Wunder, dass sie als Siegerin gekürt wurde.

Auch danach wurde es nicht still um sie - ganz im Gegenteil. Sie modelte für den Onlinemodeshop Asos sowie Escada und erschien auf dem Cover zahlreicher Hochglanzmagazine. Heute wohnt das talentierte Model in New York, stets fokussiert auf ihre Modelkarriere.

Soulin Omar

© ProSieben/Richard Hübner

Soulin Omar rührte die Zuschauer:innen mit ihrer bewegenden Vergangenheit. Als junges Mädchen war die gebürtige Syrerin nach Deutschland geflohen. Als sich die Hamburgerin Jahre später bei "Germany's Next Topmodel" bewarb, hatte niemand mit einem derartigen Erfolg gerechnet. Bereits während der Show ergatterte Soulin mehrere Jobs, unter anderem bei Levi’s und Joop. Am Ende schaffte Soulin den Finaleinzug und belegte Platz 3.

Doch das sollte erst der Start in der Modelbranche sein. Nach GNTM durfte sie an großen Kampagnen und Shootings mitwirken und stand 2022 für das italienische Modeunternehmen Calzedonia vor der Kamera. In farbenfrohen Bikinis posierte sie neben Farina Opoku und Fitness-Influencerin Pamela Reif für eine Beachwear-Kampagne.

Das könnte dir auch gefallen: