Das Wichtigste in Kürze Linus ist eines der Male-Models der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". Wie der 25-Jährige tickt, liest du hier.

Linus ist sportlich und ambitioniert: Der BWL-Student aus Berlin will bei "Germany's Next Topmodel" 2024 zeigen, was in ihm steckt.

GNTM-Kandidat Linus: "Durch Basketball konnte ich mich aufbauen"

Im GNTM-Interview spricht Kandidat Linus offen über seine Legasthenie. "Mit fünf, sechs Jahren habe ich sehr viele Schwächen im Sprechen und Lesen gehabt", gibt der Berliner preis. Zudem habe er gestottert.

Zuflucht in dieser Zeit fand Linus im Basketball. "Dadurch konnte mich selbst ein bisschen aufbauen", offenbart der BWL-Student und erzählt stolz: "Ich bin trotzdem irgendwie durchgekommen und habe mein Abitur geschafft."

Linus pflegt einen sportlichen Lebensstil

Sport spielt eine große Rolle in Linus' Leben. Neben seiner Leidenschaft für Basketball geht der Berliner regelmäßig ins Fitness-Studio. "Ich mach ungefähr drei-, viermal Sport in der Woche", so der 25-Jährige. Offen für neue Sportarten sei er aber trotzdem. Eine steht bei Linus aktuell hoch im Kurs: "Schwimmen hat mich jetzt auch ein bisschen gepackt."

Inspiration zum Modeln kam in den USA

War es Zufall oder doch Schicksal? Wie Linus im Interview verrät, wurde er während seines Basketball-Auslandsjahres in Amerika angesprochen, ob er sich nicht mal im Modeln versuchen wolle. Das gab dem 25-Jährigen die nötige Inspiration für die ersten Schritte in der Modebranche. Zurück in Deutschland habe der BWL-Student schließlich "ein paar Jobs gemacht".

Mehr Erfahrung darf Linus jetzt bei "Germany's Next Topmodel" 2024 sammeln. Trotz Konkurrenz nimmt der Berliner den Wettbewerb aber sportlich.

Ich gebe mein Bestes - und werd sehen, wie weit ich komme. Gewinnen wäre auf jeden Fall toll. Linus

