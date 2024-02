Darum gibt es keine Best-Ager-Models bei GNTM 2024

Anzeige

Das Warten auf die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" hat ein Ende. Seit Kurzem ist klar: Best-Ager-Models wird es diesem Jahr nicht geben. Den Grund dafür findet ihr hier.

Dieses Frühjahr wird aufregend, anders und neu: Heidi Klum begibt sich zum 19. Mal auf die Suche nach Germany's Next Topmodel und nimmt in diesem Jahr erstmalig auch Männer mit. Nun hat die Modelchefin gegenüber "TV Digital" verraten, dass es nicht bei dieser Änderung bleibt.

Keine Best-Ager-Models in Staffel 19

Obwohl noch nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" 2024 bekannt sind, herrscht jetzt Gewissheit: In Staffel 19 werden keine Best Ager:innen an den Start gehen.

Obwohl sich viele Menschen beworben haben, konnte ich keinen Best Ager und keine Best Agerin finden. Heidi Klum

Dieses Jahr, so Heidi Klum gegenüber "TV Digital", habe sie schlichtweg keine passenden Best Agerinnen finden können. "So was kann man eben nicht erzwingen. Und nur, weil jemand alt ist, will ich die jetzt auch nicht mitnehmen, sondern wirklich nur die Besten, die in meinen Augen das Zeug dazu haben, die Show zu gewinnen", holt der Weltstar im Interview weiter aus.

Aber dafür seien je ein männliches und ein weibliches Petite-Model mit dabei. Schließlich spiele Diversität für sie weiterhin eine große Rolle, so Klum.

Ich finde es nach wie vor extrem wichtig, divers zu denken und auf dem Laufsteg ein Spiegelbild von dem zu liefern, was wir auch auf der Straße sehen - das wirkliche Leben! Und in dem sehen wir nun mal alle unterschiedlich aus. Heidi Klum

Selbstredend werden in Zukunft auch Best-Ager-Models wieder die Möglichkeit haben, sich bei GNTM zu bewerben.

Viele Änderungen in 2024

Mit der erstmaligen Teilnahme von Male-Models in Staffel 19 ergeben sich natürlich einige gravierende Änderungen im Regelwerk. Welche das sind und warum sogar eine goldene GNTM-Regel dieses Jahr gebrochen wird, erfährst du hier.

So viele Best Agerinnen waren voriges Jahr dabei

Wir erinnern uns: Zu Beginn der vergangenen Staffel hat Heidi Klum verraten, dass im weiteren Verlauf der Show noch Models hinzukommen werden. In Folge 8 war es schließlich so weit: Fünf Best-Ager-Models stießen zur Gruppe der Kandidatinnen und mischten die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" gehörig auf.

Wer bekommt von Heidi Klum eine Einladung für die große "Germany's Next Topmodel"-Reise 2024? Das siehst du ab 15. Februar - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.