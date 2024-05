Das Datum für das große GNTM 2024 Finale steht fest!

Das Finaldatum der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel" steht! Wann und wo das Finale stattfindet, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Endlich steht der Termin für das große Finale von "Germany’s Next Topmodel" 2024 fest: Am 13. Juni findet es statt.

Der Austragungsort der fulminanten Liveshow ist ebenfalls bekannt. Köln darf sich über den Zuschlag freuen. Alle Details dazu liest du im Artikel.

Achtung: Das Halbfinale wird nicht wie gewöhnlich an einem Donnerstag, sondern am Dienstag, 11. Juni , ausgestrahlt, also zwei Tage vor dem Live-Finale. Damit finden Halbfinale und Finale in einer Woche statt - das gab's noch nie!

Premiere! Heidi Klum kürt im Finale erstmals eine Gewinnerin und einen Gewinner

Sie sind über herausfordernde Catwalks gelaufen, heirateten für den Fotografen unter Wasser, haben sich spannenden Challenges gestellt und die jeweils aktuelle Staffel von "Germany’s Next Topmodel" zu einer ganz besonderen gemacht: Die 38 Kandidatinnen und Kandidaten der 19. GNTM-Staffel.

Grund genug für Heidi Klum, noch einmal einen draufzusetzen! Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany’s Next Topmodel" kürt die Modelchefin im Finale am Donnerstag, 13. Juni, eine Gewinnerin und einen Gewinner.

Siegerin und Sieger erhalten je 100.000 Euro und werden jeweils auf dem Cover der deutschen "Harper’s Bazaar" zu sehen sein. Ein männliches Model auf dem Modemagazin? Das gab's noch nie!

Köln bleibt Austragungsort

Doch nicht nur das Datum ist bekannt. Auch der Austragungsort steht bereits. Die Stadt Köln kann sich freuen, ein weiteres Mal das große Finale austragen zu dürfen. Denn an diesem Abend wird auch geklärt, wer Germany's Next Topmodel 2024 wird.

Achtung, GNTM-Power-Woche: Halbfinale am Dienstag vor dem Finale

Wer ins Finale einzieht, sehen die Zuschauer:innen zum ersten Mal an einem Dienstag. ProSieben zeigt das Halbfinale am 11. Juni, um 20:15 Uhr, also zwei Tage vor der großen Finalshow. Damit finden Halbfinale und Finale in derselben Woche statt.

Wer ist noch im Rennen um den Titel? Die GNTM-Models 2024

Das große Live-Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 siehst du am Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr, das Halbfinale am Dienstag, 11. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.