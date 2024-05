Das sind alle neuen Favoritinnen und Favoriten bei GNTM 2024

Das Wichtigste in Kürze Drei Designer:innen und drei Walks: Die Models stehen in Folge 12 vor einer großen Herausforderung. Einige der Kandidat:innen fanden beim längsten Catwalk der GNTM-Geschichte jedoch besondere Beachtung.

Sind sie die neuen Favorit:innen?

Über 50 Meter! So lang ist der Laufsteg in Woche zwölf und damit der längste Catwalk der GNTM-Geschichte. Da will das Laufen gelernt sein.

Bei den Catwalk-Proben für die anstehenden Fashion-Shows der Designer:innen Kevin Germanier, Ashton Michael und Esther Perbandt wollen die Kandid:innen zeigen, was in ihnen steckt. Schließlich gilt es Opening-und Closing-Walks für alle drei Fashion-Shows zu ergattern.

Die ersten Topmodel-Anwärter:innen, die überzeugen können, sind Lea und Jermaine. Für Esther Perbandt darf Lea die Show eröffnen und Jermaine darf sie schließen. Für Jermaines Walk findet die Modemacherin besonders nette Worte.

Das ist eine Leichtigkeit, das ist nicht gespielt. Man merkt, das steckt einfach so in ihm drin. Esther Perbandt über Jermaine

Diese Models überzeugen gleich mehrfach

Doch damit nicht genug, Lea und Jermaine können in dieser Woche gleich doppelt überzeugen. Auch Designer Ashton Michael entscheidet sich für Jermaine: Er darf die Show des amerikanischen Designers eröffnen, während sich Lea über das Closing für Kevin Germanier freuen darf.

Außerdem kann sich Kadidja die Eröffnung der Germanier-Show und Frieder das Closing der Ashton-Micheal-Fashion-Show sichern.

So läuft's auf der Fashion-Show

Doch können die Models die Performance-Kurve auch nach den Proben bei den Fashion-Shows hochhalten? Sie können!

Die Designer:innen werden von ihrer Auswahl nicht enttäuscht: Kevin Germanier kommt bei Kadidjas Walk ordentlich ins Staunen: "She's amazing!"

Kandidatin Lea erfüllte die Erwartungen ebenfalls, die er an sie hatte: "Honestly, chapeau!", weiß der Designer da nur noch zu sagen und fügt hinzu: "Die Kinnlade war so weit unten."

Als Jermaine den Catwalk der Ashton-Micheal-Fashion-Show betritt, schwärmt Heidi Klum nur so für ihn.

Ich krieg Gänsehaut! Heidi Klum über Jermaine

Und auch Frieder weiß beim Closing zu überzeugen: "Umwerfend! Starke Schultern, supergroß und ein wunderschönes Gesicht. Er läuft mit Selbstbewusstsein. Das liebe ich", resümiert der Designer.

Neben den Opening- und Closing-Kandidat:innen rückt am heutigen Abend aber noch ein anderes Model in den Fokus der Gastjuror:innen. Bei der Fashion-Show von Esther Perbandt kann Sara auf ganzer Linie überzeugen: "Sie hat ein sehr gutes Körpergefühl", findet Heidi Klum, und die Designerin legt sich fest: "Sie ist eine der Besten."

Reicht es für die nächste Runde?

Die gute Kritik zeigt Wirkung. Alle vier Opening- und Closing-Kandidat:innen sowie Sara können sich ein Ticket in die nächste Runde sichern und weiter darauf hoffen, sich ihren Traum zu erfüllen.

Wie es für die Models weitergeht, siehst du kommenden Donnerstag, 9. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.