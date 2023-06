Das Wichtigste in Kürze "Germany's Next Topmodel" goes Drag-Brunch: In Folge 16 wird es laut, schrill, bunt und aufregend.

Auf dem Weg ins Halbfinale treten die Kandidatinnen mit Dragqueens vor einem Livepublikum in Las Vegas auf.

Wer punktet bei Modelchefin Heidi Klum und "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin sowie Gastjurorin Kerstin Schneider mit einer schillernden Showeinlage?

Anzeige

Acht Models sind bei GNTM noch im Rennen und alle haben ein Ziel: es ins Halbfinale zu schaffen. In Folge 16 müssen sie sich beweisen und gemeinsam mit Dragqueens vor Livepublikum auftreten.

Neue Woche, neue Herausforderung. Neben dem Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar" steht ein weiterer Punkt auf dem Programm: Als Dragqueens zeigen die acht verbleibenden Models ihre Performance-Künste.

Bunte Show bei GNTM

Wenn jemand weiß, wie man für großartige Unterhaltung sorgt, sind es Dragqueens. Kein Wunder also, dass Heidi Klum diese versierte Unterstützung für ihre Models anheuert. Mit DeJa Skye, Yara Sofia, Kahanna Montrese und Shannel treten vier Unterhaltungskünstlerinnen mit den Kandidatinnen auf die Bühne in Las Vegas.

Anzeige

Anzeige

Die Models verwandeln sich in Dragqueens

Die Topmodel-Anwärterinnen sind bereit für die Drag-Bühne. © ProSieben / Sven Doornkaat

Um einen schillernden Auftritt zu präsentieren, verwandeln sich die Kandidatinnen selbst in Dragqueens und treten jeweils zu zweit mit einer der professionellen Dragqueens an. Die Models müssen Choreografie, Lip-Sync und ein extravagantes Outftit meistern und die passende Show-Attitude an den Tag legen. Wird ihnen das gelingen?

Anzeige

Die Gruppen in Folge 16

Für den richtigen Flair legen sich die Models passende Namen zu. In diesen Gruppen treten sie an:

Vivien und Coco performen als Lucy und Juicy mit DeJa Skye. Ida und Somajia treten als Fluffy und Puffy mit Kahanna Montrese auf die Bühne. Selma und Nicole zeigen als Foxy und Roxy gemeinsam mit Shannel ihr Können. Olivia und Anna-Maria rocken als Divine und Shine mit Yara Sofia ab.

Anzeige

Anzeige

Gemeinsam mit Dragqueen Shannel performen Selma und Nicole als Foxy und Roxy zu RuPauls "Supermodel". © ProSieben / Sven Doornkaat Olivia und Anna-Maria performen als Divine und Shine gemeinsam mit Yara Sofia zu RuPauls "Cha Cha Bitch". © ProSieben / Sven Doornkaat Als Lucy und Juicy performen Vivien und Coco gemeinsam mit Dragqueen DeJa Skye zu dem Song "Lose Control" von Missy Elliott. © ProSieben / Sven Doornkaat Als Fluffy und Puffy tanzen Somajia und Ida gemeinsam mit Dragqueen Kahanna Montrese zu Beyoncés "Break My Soul". © ProSieben / Sven Doornkaat

Das sind die Dragqueens

DeJa Skye, Yara Sofia, Kahanna Montrese und Shannel sind bekannte Dragqueens, die schon bei "RuPaul's Drag Race" zu sehen waren. Sie wissen also, wie man für ordentlich Stimmung sorgt. Ob die Models das auch drauf haben, siehst du in der 16. Folge von "Germany's Next Topmodel".