GNTM 2025 - Die wichtigsten Infos zur Jubiläums-Staffel: Drehbeginn und Vertragsverlängerung!

Neue Staffel

Leni Klum am GNTM-Set gesichtet: So sieht es aus!

Leni Klum in einem Traumkleid, so stilvoll wie man es von der Tochter von Heidi Klum erwartet. Aber: Wer hier schon im Geist die Hochzeitsglocken bimmeln hört, liegt falsch. Das Traumkleid trug Leni aber dennoch an einem ganz besonderen Ort: Am Set der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel"!