Die Zwillinge im GNTM-Finale 2024: Julian und Lukas Best-of der Staffel

Der Titel zum Greifen nah! Die Zwillinge Julian und Luka haben es ins Finale geschafft. Das amüsante Best-of der beiden sympathischen Baden-Württemberger siehst du hier.

Doppeltes Cover-Glück im Finale?

"Jetzt gerade im Doppelpack seid ihr ein Hingucker" - das gab es noch nie: Luka und Julian shooten gemeinsam ein potenzielles Cover-Foto. © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Novum bei GNTM in Staffel 19: Erstmalig nehmen mit Julian und Luka Zwillinge bei "Germany's Next Topmodel" teil. So weit, so bekannt. Anfänglich werden die beiden 24-Jährigen von so manch einem Fan noch belächelt, schließlich agieren sie ziemlich ulkig, wirken mit ihrer Art fast komödiantisch. Doch die Zwillinge liefern, steigern sich von Woche zu Woche und können jetzt tatsächlich ihren Traum wahr machen, zusammen auf dem "Harper's Bazaar"-Cover zu erscheinen, denn die Twins sind im Finale! Doch von Anfang an …

Berlin, Herbst 2023: Als die Zwillinge beim Casting das erste Mal auf Heidi Klum treffen, kommt es zu einer äußerst amüsanten Szene. Die Modelchefin fragt, ob die beiden zusammen gewinnen wollen, die Brüder bejahen. Klar wolle man auch zusammen aufs Cover der "Harper's Bazaar", was sonst? Heidis Antwort zu diesem Zeitpunkt ist kurz und knapp.

Du bist ja süß - nein! Heidi Klum zu Luka

Julian und Luka glauben an ihren Traum

Nach dem Treffen sind Julian und Luka dennoch zuversichtlich: "Ich hoff mal, dass wir auch ein bisschen Heidis neue Lieblings-Zwillinge sind!" Was damals vielleicht an der ein oder anderen Stelle belächelt wurde, ist heute gar nicht so weit hergeholt.

Denn seitdem ist viel Zeit vergangen. Durch ganze 18 Folgen haben sich die gebürtigen Baden-Württemberger gekämpft, waren in Berlin, sind später nach Teneriffa gereist und schließlich in Los Angeles gelandet.

Beide lernen das Laufen auf dem Catwalk, entwickeln eine gewisse Selbstverständlichkeit für ihre Modeltätigkeit und quasseln sich von Woche zu Woche ein bisschen mehr in die Herzen der Zuschauer:innen. Auch Heidi Klum erkennt die Qualität ihrer Performances.

In der Stadt der Engel liefern die Twins weiter konstant ab. Stets betonen die beiden, dass sie die Challenges am liebsten zusammen bestehen wollen. Doch die Modelchefin will das Geschwisterpaar weiter einzeln prüfen.

Das Brüderpaar wird zum Dreamteam

Dann der große Wandel in Folge 16. Als das Shooting für das "Harper's Bazaar"-Cover ansteht, sieht Heidi Klum ein: die Zwillinge sind unzertrennlich - und sollten es vielleicht auch bei "Germany's Next Topmodel" sein.

Zusammen sind sie einfach besonders. Und so werde ich sie ab sofort auch im Wettbewerb behandeln. Heißt aber auch: Entweder sie gewinnen zusammen oder sie fahren zusammen nach Hause. Heidi Klum

Nur zwei Wochen später stehen die beiden im Finale. Das Best-of ihrer witzigen GNTM-Reise kannst du dir oben im Clip anschauen.

Ob sich die Zwillinge ihren Traum erfüllen können und es wirklich zusammen aufs Cover der "Harper's Bazaar" schaffen werden, siehst du am Donnerstag, 13. Juni, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.