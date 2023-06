Diese Top-3-Tipps hat Nikeata Thompsons  für das GNTM-Finale 2023

Das Wichtigste in Kürze Die Finalistinnen der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" stehen fest. Lies hier nach, wer im Finale um den Titel kämpfen wird.

Sieben Tage lang dauern die Proben mit Choreografin Nikeata Thompson für das GNTM-Finale. Im exklusiven Interview gibt sie den fünf Finalistinnen ihre Top-3-Tipps für den Sieg mit auf den Weg.

Einmal tief durchatmen!

Für das große "Germany's Next Topmodel" -Finale am 15. Juni sind die Proben in vollem Gange! Star-Choreografin Nikeata Thompson verrät, wie hart die Topmodel-Anwärterinnen für ihren großen Auftritt trainieren müssen. Alle Abläufe und Bewegungen sollen in der Liveshow sitzen und dafür muss jedes noch so kleine Detail geübt werden.

Dabei klingt ihr erster Tipp an die angehenden Models zunächst recht simpel:

Mein bester Tipp: Immer atmen! Nikeata Thompson

Die erfahrene Laufsteg-Trainerin weiß jedoch, dass das gar nicht so leicht umzusetzen ist. Hat die Anspannung der Live-Show die Models erst einmal im Griff, fängt das Herz an zu rasen und die Ruhe ist dahin.

Doch gerade dann ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Finalistinnen müssen sich an ihr Training erinnern und dürfen sich ihre Nervosität nicht anmerken lassen.

Oh Gott, oh Gott, oh Gott!

Posen, lächeln, einen Fuß vor den anderen setzen und darauf achten, dass bloß nichts verrutscht! Wenn es für die Finalistinnen auf der großen Bühne ernst wird, können die Nerven schon mal blank liegen. Im gleißenden Scheinwerferlicht an die einstudierten Schritte denken? Wie soll das funktionieren?

Nikeata Thompson weiß, wie herausfordernd der Auftritt im Rampenlicht werden kann. Deshalb rät sie den Models bei der Show:

Immer wieder die Choreografie im Kopf durchgehen, anstatt nur 'Oh Gott, oh Gott, oh Gott' zu denken! Nikeata Thompson

Ihr habt es so weit geschafft!

Anstatt in Panik zu geraten und sich selbst zu verunsichern, sollen sich die Models lieber auf ihren bisherigen Erfolg konzentrieren, rät die 49-Jährige. Über 17 Folgen hinweg haben sich Selma, Olivia, Somajia, Nicole und Vivien gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt. Jetzt dürfen sie auch stolz über den letzten Laufsteg der Staffel laufen.

Nikeatas letzter Tipp deshalb:

Stress weg und FUN anstellen! Nikeata Thompson

Wie werden die Topmodel-Anwärterinnen die Ratschläge der Star-Choreografin umsetzen und wer holt sich am Ende den Titel Germany's Next Topmodel?

Das siehst du im großen Finale von "Germany's Next Topmodel". Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

