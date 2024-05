Die letzten Vorbereitungen für den großen Videodreh laufen, da herrscht plötzlich große Aufregung: Eine Kandidatin wird ohnmächtig und benötigt medizinische Hilfe. Wenig später muss ein weiteres Model ins Krankenhaus und verpasst die Entscheidung. Was ist passiert?

In Woche 13 erwartet die Kandidat:innen ein großes Video-Shooting mit Hollywood-Star Thomas Kretschmann. Die Vorbereitungen darauf werden allerdings von einem Schreck-Moment überschattet: Topmodel-Anwärterin Kadidja erleidet einen Schwächeanfall. Doch sie ist nicht die Einzige, die an diesem Shooting-Tag medizinisch versorgt werden muss.

Schreck-Moment: Kandidatin wird plötzlich ohnmächtig

Kadidja wird nach ihrem Ohnmachts-Anfall von Sanitätern zum Krankenwagen gebracht. © ProSieben

"Mein Tag ist nicht ganz so gut gestartet", erklärt Kadidja rückblickend im Interview. Dabei spielt die Wienerin auf den Vorfall an, der kurz darauf in Folge 13 zu sehen ist. Die 21-Jährige wird am GNTM-Set in den Armen von Mitstreiter Frieder plötzlich ohnmächtig und sackt zu Boden.

Kurz erschreckend, […] wenn jemand einfach neben dir ohnmächtig wird. Frieder

Sofort eilt medizinisches Personal der Topmodel-Anwärterin zu Hilfe. "Vielleicht habe ich einfach zu wenig Zucker zu mir genommen", so Kadidja rückblickend, "plus noch dazu meine Tage, wenn man ein bisschen mehr Blut verliert." Das sei schließlich "auch für den Kreislauf nicht so gut".

Nach ihrem Schwächeanfall wird die 21-Jährige von Rettungskräften abtransportiert. Damit ist auch klar: Kadidja wird das Video-Shooting nicht bestreiten können. Stattdessen werde sie sich im Penthouse ausruhen, erklärt Heidi Klum im Interview. Denn: Gesundheit gehe vor.

Während des Drehs hatte Kadidja im Backstage mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Am Set haben wir immer Sanitäter zur Stelle, die sich sofort um sie gekümmert haben. Heidi Klum

Im Clip: Kreislauf-Probleme auch bei Aldin

Doch das ist nicht der einzige Schreck-Moment an diesem Shooting-Tag. Kurz vor der Entscheidung hat auch Male Model Aldin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Wie der Münchner später erklärt, habe er schon während der Wartezeit im Backstage-Bereich gemerkt, dass sein Kreislauf nicht mehr so ganz mitmache. "Ich habe mich hingelegt, versucht, mich zu beruhigen und wieder Energie zu tanken, hatte dann aber wieder Nasenbluten", so Aldin.

Alles um mich herum hat sich gedreht. Dann kam auch direkt der Sanitäter. Aldin

Auf eigenen Wunsch wird der 23-Jährige schließlich ins Krankenhaus gebracht. Obwohl es ihn "sehr geärgert" habe, dadurch die Entscheidung zu verpassen, habe er "jetzt wirklich mal" auf seinen Körper gehört.

Was passiert jetzt mit Kadidja und Aldin?

Fest steht: Kadidja und Aldin fehlen beide bei der Entscheidung in Woche 13. Ist damit ihr endgültiges Aus bei "Germany's Next Topmodel" 2024 besiegelt?

Heidi Klum gibt Entwarnung: Obwohl Kadidja beim Videodreh nicht teilnehmen konnte, ist sie "aufgrund ihrer sehr guten Leistungen in den vergangenen Wochen" eine Runde weiter. Außerdem gehe es der Wienerin mittlerweile besser, erklärt die Modelchefin.

Und was ist mit Aldin? Auch wenn der Münchner nicht der Stärkste beim Shooting gewesen sei, habe seine schauspielerische Leistung dennoch überzeugt. Auch ihm gehe es "gesundheitlich wieder gut", so Heidi Klum.

