Lange Zeit hat Heidi Klum an ihren Favoriten Marvin geglaubt. Doch in letzter Zeit lässt seine Leistung extrem nach. Steht er nun vor dem Aus?

Das Wichtigste in Kürze Er galt die längste Zeit als Titel-Favorit und nun steht Marvin plötzlich vor dem Aus. Was ist los mit ihm in Woche 14 ?

+++ Update, 16. Mai 2024 +++

"Das ist mir einfach peinlich"

Gemeinsam mit Star-Choreografin Nikeata Thompson üben die Kandidaten für die Entscheidungs-Challenge in Folge 14. © ProSieben / Sven Doornkaat

In Woche 14 steht eine Tanz-Choreografie samt Lip-Sync für die Models auf dem Programm. Trainiert werden sie dabei von Coachin Nikeata Thompson.

Während sich Sara und Aldin auf die Tanzperformance freuen, sind andere Models alles andere als begeistert. Marvin kämpft mit starken Selbstzweifeln.

Ich möchte mich selbst gar nicht dabei ansehen, weil mir das so peinlich ist. Marvin

Nicht nur die Choreografie macht Marvin diese Woche zu schaffen. Auch gesundheitlich geht es ihm nicht gut. Fieber und drückende Kopfschmerzen erschweren ihm die Konzentration.

Ich möchte zeigen, wie sehr ich das hier will! Marvin

Seit einiger Zeit schon bewegt sich der einstige Titel-Favorit auf Glatteis. Marvin braucht eine gute Woche, um auch weiterhin eine Chance auf den Sieg zu haben.

Doch auch in Woche 14 scheint nichts so wirklich zu gelingen. Während einige der männlichen Models zum Calzedonia-Casting mit Rebecca Mir geladen werden, muss er im Penthouse bleiben.

Eigentlich die perfekte Gelegenheit, um noch einmal an der Lip-Sync-Performance zu arbeiten. Doch Marvin fühlt sich "richtig schlecht". Er muss sich zwingen, bei der Sache zu bleiben. Ob es für die Entscheidung reichen wird?

Er macht sein eigenes Ding

Marvin während seiner Lip-Sync-Performance in Woche 14. © ProSieben/Sven Doornkaat

Kurz vor der großen Show geht Star-Choreografin Nikeata Thompson noch mal alle Schritte mit den Models durch. Im hautengen Latex-Anzug geht es schließlich auf die Bühne. Spot on, Musik ab!

Marvin gibt sein Bestes, muss jedoch wegen seiner Kopfschmerzen auf eher weichere und langsamere Moves ausweichen. Die Jury ist alles andere als abgeneigt.

Er macht sein eigenes Ding draus. Das ist gut. Heidi Klum

Trotz einer etwas holprigen Performance sind Nikeata Thompson und Heidi Klum positiv überrascht. "Das sah beim Training noch ganz anders aus", bemerkt die Coachin streng.

Doch in Woche 14 kommt es inzwischen auf jede Kleinigkeit an. Es reicht nicht mehr, einfach nur gut zu sein. Auch im direkten Vergleich zu den anderen Male Models wirkt Marvins Auftritt eher schwach. Er zählt wieder zu den Wackel-Kandidaten.

"Die Luft wird immer dünner"

Marvin, Aldin und Linus: In den Augen der Jury haben diese drei Models eine ähnliche Leistung erbracht. Als Wackel-Kandidaten müssen sie gemeinsam zur Entscheidung antreten. Die Message ist klar: Von jetzt an kommen wirklich nur noch die Besten der Besten weiter!

Marvin hat die Performance nicht so transportiert, wie ich es mir gewünscht hätte. Nikeata Thompson

Heidi Klum ist da ähnlicher Meinung: Ihr ehemaliger Titel-Favorit steht mit einem Mal auf der Kippe.

Du merkst: Die Luft wird immer dünner! Heidi zu Marvin

Doch er hat Glück: In Woche 14 hat es noch einmal gereicht für Marvin. Aldin lag mit seiner Performance minimal hinter ihm und Linus und muss deshalb die Heimreise antreten.

Marvin kann sein Glück selbst kaum fassen: "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich es wirklich noch mal geschafft habe."

+++ Update, 18. April 2024 +++

"Der Druck ist unfassbar hoch!"

Marvin beim Entscheidungs-Walk in Woche zehn. © ProSieben / Sven Doornkaat

In Folge 10 ist niemand mehr sicher. Für immer mehr Models heißt es: "Ich habe heute leider kein Foto für dich." Bereits vor der eigentlichen Entscheidung müssen vier Models gehen. Das wirft den sonst so standfesten Marvin aus der Bahn.

Die Anspannung ist definitiv höher. Es kann sein, dass ich abliefere - oder Heidi nicht überzeugen kann. Marvin

Das Male Model zweifelt an sich. Und das wirkt sich auf seinen Walk aus.

Patzer beim Entscheidungs-Walk: Ist das schon das Aus?

Gegen insgesamt zwanzig Windmaschinen muss Marvin anlaufen und dabei auch noch einen gelassenen, coolen Eindruck machen. Doch der 22-Jährige verliert das Gleichgewicht und schwankt über den Catwalk. Nach seiner zweiten Drehung sei er "fast vom Laufsteg" gefallen, wie er den anderen Models später berichtet. Seine Posen sind der Jury "zu lieb" und "unnatürlich".

Marvin weiß: Bei dieser Entscheidung können schon die kleinsten Fehler für einen Rauswurf sorgen. Der GNTM-Favorit droht plötzlich zum Wackel-Kandidaten zu werden. Hinter den Kulissen bricht er in Tränen aus.

Marvin als Wackel-Kandidat: Hat es dieses Mal noch gereicht?

Nach den starken letzten Wochen muss sich Marvin nun gemeinsam mit fünf anderen Male Models der Entscheidung von Heidi stellen.

Diese hält nur fünf Fotos in den Händen. Einer der Männer muss also definitiv gehen. Doch Marvin ist es nicht. Im Gegensatz zu Dominik darf er sich freuen: Er löst ein Ticket in die nächste Runde.

Ich fühle mich schlecht, weil ich so sehr an mir gezweifelt habe. Marvin

+++ Update, 4. April 2024 +++

Die GNTM-Models machen auf dem Weg nach Los Angeles einen Zwischenstopp in Frankfurt. Und das nicht grundlos: In der Mainmetropole stehen gleich drei Castings an.

Marvin überzeugt beim Casting-Marathon. © ProSieben/Sven Doornkaat

Marvin tanzt sich ins Musikvideo von Mike Singer

Die erste Chance auf einen Job bietet das Casting für einen Videodreh von und mit Mike Singer. Die Kandidat:innen sollen gemeinsam zum neuen Song des Musik-Stars performen. Marvin fällt Mike dabei sofort auf: "Er ist locker und cool!", sagt der Sänger.

Wer so überzeugt, darf in die nächste Runde. Hier sollen die ausgewählten Models vor dem Musiker und vor Martha von Universal Music in Duos eine Streitszene improvisieren. Dabei wirken Marvin und Grace für Mike Singer zwar etwas gestellt, den Part im Musikvideo bekommt der 22-Jährige aber trotzdem. Seine Performance ist dem Sänger einfach zu stark im Gedächtnis geblieben.

Er hat so eine Lebensfreude ausgestrahlt, die wir auch an unserem Set haben möchten. Mike Singer

Zweiter Job für Marvin

Nach dem ersten Casting gibt es allerdings keine Pause für die GNTM-Kandidat:innen. Designer Samuel Gärtner sucht Models für seine Fashion-Show, mit Looks ganz nach dem Motto: "Haute Couture meets Street Style".

Beim Casting will der Modeschöpfer von den Kandidatinnen und Kandidaten ihren Signature-Walk sehen. Sie sollen dem Team des Frankfurter Designers zeigen, wer sie wirklich sind. Marvin hat Blut geleckt und will auch diesen Job ergattern.

Der Plan des Male Models geht auf: "Ich finde, er ist ein cooler Typ", freut sich der Designer. Nur etwas langsamer müsse er werden. Doch ins Fitting darf Marvin trotzdem.

Im pinkfarbenen Outfit begeistert das Male Model das ganze Casting-Team und Samuel Gärtner beschließt, neben den geplanten zwei Models sogar drei Kandidat:innen für seine Show zu buchen.

Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, wenn er läuft. Samuel Gärtner

Neben Marvin können auch Kadidja und Aldin bei Samuel Gärtner punkten und sich damit bereits ihren zweiten Model-Job sichern.

+++ Update, 28. März 2024 +++

Marvins peinlicher Ausrutscher beim Sedcard-Shooting

Als Sohn eines ghanaischen Königs sollte Marvin hohen Besuch in seinem privaten Umfeld normalerweise gewohnt sein. Doch weit gefehlt. Denn wenn es ernst wird, hat der 22-Jährige regelmäßig mit Lampenfieber zu kämpfen. Bereits beim Marketing-Shooting mit Heidi Klum war der Bielefelder mächtig aufgeregt. Und auch beim Sedcard-Shooting in Folge 7 geht dem Topmodel-Anwärter ordentlich die Pumpe.

"Tatsächlich habe ich vor diesem Sedcard-Shooting so Angst gehabt. So nervös war ich glaub ich noch gar nicht. Nicht mal bei der ersten Begegnung mit Heidi", erzählt Marvin im Interview.

Bei so viel Nervosität kann es dann natürlich schnell mal vorkommen, dass man den Fotografen verwechselt …

Marvin beim Sedcard-Shooting in Woche sieben. © ProSieben / Richard Hübner

Der falsche Christian

Denn als Marvin ans Set kommt, stellt sich Star-Fotograf und Gastjuror in Folge 7, Christian Anwander, direkt mit seinem Vornamen vor. Christian - da klingelt doch was im Zusammenhang mit GNTM, oder? Für Marvin ist die Sache jedenfalls klar.

Ah, Christian Schuller! Marvin

"Nein!", antwortet der Fotograf prompt. "Nein?", fragt Marvin peinlich berührt nach. Der Schreck ist dem Bielefelder sofort anzusehen, schließlich sollte der Gastjuror in dieser Woche nicht direkt beim Kennenlernen vergrault werden. Und wie reagiert der? Er nimmt Marvin mächtig auf den Arm und tut so, als wolle er den ghanaischen Prinzen für seinen Fehler des Raumes verweisen.

Umziehen! Raus! Christian Anwander scherzt mit Marvin

Können Christian Anwander und Marvin die Wogen glätten?

"Anwander, Mensch!", korrigiert der Österreicher grinsend. "Ich wollt dich natürlich nur testen", versucht sich Marvin scherzend herauszureden. Doch auch hier lässt eine Antwort nicht lange auf sich warten: "Dann test ich dich jetzt gleich!", entgegnet der Gastjuror. Die passende bedrohliche Stimmlage inklusive.

Heidis Liebe für Marvins Bilder

Marvins Sedcard kann sich sehen lassen! © Seven.One / Christian Anwander

Marvins Performance tut der kleine Fauxpas übrigens keinen Abbruch. "I love", resümiert die Modelchefin nach getaner Arbeit. Auch der Star-Fotograf zeigt sich mehr als zufrieden. Ob das bei Christian Schuller genauso reibungsfrei geklappt hätte? Wir werden es nie erfahren.

+++ Update, 7. März 2024 +++

Marvin ist ganz nah dran an Heidi Klum

Man sollte meinen, ein Prinzen ist an den Kontakt mit berühmten Menschen gewöhnt. Doch beim Kampagnen-Shooting für die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" ist Marvin hin und weg.

Der Grund? Hautkontakt mit der Modelchefin höchstpersönlich! Beim Marketing-Shoot liegt Heidi Klum in der Mitte der oberkörperfreien Male Models. Die Männer sind so miteinander verschlugen, dass sich eine Liegefläche für den Weltstar ergibt. Marvin hat den Platz an Heidis Schultern ergattert, der Arm der Modelchefin liegt auf der Brust des Prinzen.

Ich hatte Hautkontakt mit Heidi. Es war so krass! Marvin

Das Endprodukt kann sich aber wirklich sehen lassen. Doch mach dir selbst ein Bild.

Motiv der Plakatkampagne zu "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" Staffel 19, Fotograf: Rankin © Rankin / Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum / ProSieben Motiv der Plakatkampagne zu "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" Staffel 19, Fotograf: Rankin © Rankin / Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum / ProSieben

+++ Update, 20. Februar 2024 +++

Kann Marvin beim Casting überzeugen?

Mike (21, Berlin - links) und Marvin (22, Bielefeld - rechts) stellen sich Heidi Klums Entscheidung. Für wen geht es in die nächste Runde? © ProSieben / Richard Hübner

Wenn Heidi Klum am Donnerstag ihre Suche nach Germany's Next Topmodel 2024 in den historischen Wilhelm-Hallen in Berlin fortsetzt, wird sie mit Casting-Teilnehmer Marvin auf einen waschechten Adeligen treffen.

Mit seinem lässigen Look und den violetten Haaren sticht der Prinz aus Ghana in der zweiten Folge der 19. Staffel GNTM definitiv aus der Masse hervor. Doch kann der charismatische Bielefelder auch als Curvy Male Model überzeugen?

Prinz Marvin: "GNTM-Titel würde sehr gut zu meinem Prinzen-Titel passen"

Einen bleibenden Eindruck bei Heidi Klum dürfte Marvin schon mal hinterlassen haben. Denn als er zum ersten Mal vor ihr steht, muss die Modelchefin kurz nachdenken: "Darf ich sitzenbleiben oder muss ich jetzt auf die Knie fallen, deine Hand küssen oder dich irgendwie anders ansprechen?"

"Du musst mich nur weiterlassen", antwortet der Prinz lässig und verschmitzt. Der GNTM-Titel würde schließlich sehr gut zu seinem Prinzen-Titel passen, betont der 22-Jährige. Dann sei er "nicht nur in Ghana eine bekannte Person […], sondern auch in Deutschland".

Ich werde beweisen, dass auch ein Prinz die Show gewinnen kann. Marvin

+++ Ursprüngliche News +++

Marvin: Ein Prinz mit Prinzipien

Prince Charming war gestern! Gestatten: Hier kommt Prinz Marvin. Du hast richtig gelesen, Marvin ist ein waschechter Adeliger.

Mein Papa ist König in Ghana - und ich bin der Prinz. Marvin

Was zunächst wahnsinnig wichtig klingt, ordnet der charismatische Bielefelder im Interview wenig später sehr objektiv ein. Es gebe nicht nur einen, sondern mehrere Könige in Ghana, erzählt der 22-Jährige. Nicht jede Stadt, aber jeder Stamm habe einen König. Sein Papa sei König des Dorfes Suma-Ahenkro im Nordwesten des Landes mit mehr als zehntausend Einwohner:innen.

Da ist mein Papa König. Er ist nicht König von ganz Ghana, was oft vielleicht so rüberkommt … Marvin lachend über seine adelige Herkunft

Das Amt habe Marvins Vater von seinem Bruder übergeben bekommen. Somit wurde der Student quasi über Nacht zum Prinzen.

Marvin liebt gefühlvolle Balladen

Damit gehört Marvins Familie definitiv zu den ausgefalleneren in dieser Staffel. Doch was treibt der freundliche Bielefelder denn abseits seines Prinzen-Daseins?

"Ich liebe es zu singen und ich liebe überwiegend Balladen, weil ich ein sehr emotionaler, gefühlvoller und empathischer Mensch bin." In seine Cover und Eigenkompositionen versucht Marvin stets viel Gefühl zu packen, um seine Hörerinnen und Hörer zu berühren.

Mit Humor und positiven Vibes durchs Leben

Sich selbst würde Marvin als humorvoll, liebevoll und ein bisschen crazy bezeichnen.

Ich gehe immer positiv durch die Welt. Marvin

Seine gut gelaunte Art komme in seinem Freundeskreis gut an, erzählt der Bielefelder. Marvin studiert im zweiten Semester Soziale Arbeit und arbeitet seit mehreren Jahren nebenberuflich in einem Supermarkt.

Zu "Germany's Next Topmodel" ist er gekommen, um seine Eltern stolz zu machen. Funfact: Diese wissen noch nichts von Marvins GNTM-Bewerbung. Ob er es ihnen verrät? "Wenn ich weiterkomme, werd ich es ihnen auf jeden Fall sagen. Wenn nicht, wird das ein Thema sein, das nicht angesprochen wird", erzählt der 22-Jährige grinsend.