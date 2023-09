Ex-GNTM-Kandidatin bei "The Voice": So war Mirellas Auftritt

Nach der Staffel ist bekanntlich vor der Staffel ... wir berichten auch dazwischen! Alle News rund um "Germany's Next Topmodel" findest du hier im Überblick.

+++ Update, 25. September 2023 +++

Mirella Janev war in Folge 3 von "The Voice of Germany" bei den Blind Auditions dabei

Mirella Janev war in Folge 3 von "The Voice of Germany" bei den Blind Auditions dabei

Moment! Die Dame kennt man doch! Mirella Janev, die vielen GNTM-Fans noch bestens in Erinnerung sein dürfte, trat in Folge 3 der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" 2023 mit dem Song "Mad World" von Tears For Fears an. Ob die 21-Jährige die Coaches überzeugen konnte, erfährst du hier.

+++ Update, 19. September 2023 +++

Mirella nimmt an Blind Audition von "The Voice of Germany" teil

Trotz ihrer anfänglichen Begeisterung für das Shooting hat Mirella währenddessen mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Enttäuscht erklärt sie nach dem Shooting: "Ich wurde heute überschattet" © Derek Kettela

Eine Ex-GNTM-Kandidatin als Talent bei "The Voice of Germany"? Genau diese Situation gibt es am Sonntag in Folge 3 der Musikshow zu bestaunen!

Mirella, die im Frühjahr noch die Zuschauer:innen mit ihrer bezaubernden Art und tollen Performances bei "Germany's Next Topmodel" begeistern konnte, stellt jetzt ihr Gesangstalent bei "The Voice of Germany" unter Beweis.

Ob und wie viele Buzzer das Model für sich verbuchen kann, siehst du am kommenden Sonntag, 24. September, um 20:15 Uhr in Folge 3 von "The Voice of Germany" auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 20. Juni 2023 +++

So geht es für die Finalistinnen weiter

Das GNTM-Finale ist vorbei - mit Vivien als glücklicher Siegerin. Die Finalistinnen stehen damit aber erst am Anfang einer hoffentlich erfolgreichen Modelkarriere. Hier siehst du, wie es für Selma, Olivia, Nicole, Vivien und Somajia weitergeht.

+++ Update, 15. Juni 2023, 23 Uhr +++

Vivien hat es geschafft: Sie ist Germany's Next Topmodel 2023

Was für ein Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023! Am Ende konnte sich Vivien gegen ihre vier Mitbewerberinnen durchsetzen und ist damit die Gewinnerin der 18. Staffel GNTM. Wie Vivien mit ihrem Gewinn umgeht und was ihre weiteren Pläne sind, liest du hier nach. Außerdem: Das sind die Pläne der Finalistinnen Olivia Hounkpati, Selma May und Co. nach dem großen Finale!

So lief das GNTM-Finale 2023

Heidi Klum beendet Staffel 18 von GNTM mit einem Feuerwerk! Aber mal ehrlich: Wer hätte etwas anderes erwartet? Wie die große Sause mit den Rocklegenden Scorpions, Designer-Ikone Jean Paul Gaultier und Grammy-Gewinnerin Kim Petras lief, erfährst du hier.

Der GNTM-Liveticker zum nachlesen

+++ Update, 15. Juni 2023, 14 Uhr +++

Backstage-Moderation im GNTM-Finale: Katherine löst Cassy ab

Für das Finale sollte eigentlich Cassy die Backstage-Moderation übernehmen. Weil sich die Hamburgerin doch gegen den Job entschieden hat, übernimmt jetzt Katherine. Während der Live-Show wird sie hinter den Kulissen den Finalistinnen so manche Insider-Information entlocken. Cassy ist sich sicher: "Du wirst das richtig gut machen."

Auch ohne Backstage-Moderation wird Cassy natürlich am großen GNTM-Finale teilnehmen, das hat sie ihren Fans bereits bei Instagram bestätigt.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du heute Abend, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 13. Juni 2023, 13 Uhr +++

Bei Finalproben: Nikeata Thompson verrät, wie sie zu GNTM gekommen ist

Satte sieben Tage dauern die Proben des großen GNTM-Finales. Das hat Choreografin Nikeata Thompson jüngst am Set verraten. Diese Zeitspanne sei auch nötig, schließlich sei die Show komplex und die Topmodel-Anwärterinnen seien gleichzeitig keine Profis, erzählt die 42-Jährige. Abläufe und Bewegungen müssen bis ins Detail geprobt werden, damit sie am Finaltag sitzen.

Besonders interessant wird es, als Nikeata Thompson zu ihrem GNTM-Einstieg befragt wird. Die Deutsch-Britin verrät, dass sie zunächst als Choreografin für ein vergangenes GNTM-Finale angefragt worden war, allerdings hinter den Kulissen. Im Zweierteam mit einer Kollegin hat Nikeata diese Final-Choreografie "gerockt".

Im anschließenden Gespräch mit Heidi Klum habe sich die Modelchefin begeistert gezeigt: Die Choreografin sei "souverän und witzig". Klar, dass sich schnell die Frage stellte, ob Nikeata nicht auch vor der Kamera arbeiten wolle. Ein Plan, der schon im Folgejahr in die Tat umgesetzt wurde. "Dann war ich Catwalk-Trainerin vor der Kamera", erzählt die 42-Jährige, die vier Jahre später sogar Teil der Jury wurde.

Mittlerweile ist Nikeata Thompson ein festes Mitglied der GNTM-Familie und aus der Show nicht mehr wegzudenken.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 12. Juni 2023, 13 Uhr +++

Favoritinnen fürs Finale? Heidi Klum gibt ihre Einschätzungen

Das sind die Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben / Richard Hübner

Am Donnerstag steigt das große Finale zu "Germany's Next Topmodel" 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Nun hat Heidi ihre Einschätzung zu den Finalistinnen gegeben und erklärt, weshalb sie die Models fürs Finale gewählt hat. Lies hier den gesamten Artikel.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 12. Juni 2023, 13 Uhr +++

Jennifer Lawrence bringt Oscar-Glamour ins Finale

Hollywood-Glamour im großen GNTM-Finale 2023: Jennifer Lawrence wird dabei sein. Auch Creative Director Thomas Hayo beehrt die Liveshow als Gast. © picture alliance / Genin Nicolas/ABACA | ProSieben / Sven Doornkaat

Hollywood comes to Germany! Sie arbeitete mit Regisseuren wie Steven Spielberg, spielte an der Seite von Christian Bale, Bradley Cooper und Leonardo DiCaprio und gewann nahezu jeden erdenklichen Filmpreis rund um den Globus. Mit insgesamt drei Golden Globes und einer Oscar-Trophäe zählt Jennifer Lawrence zu den erfolgreichsten Schauspieler:innen Hollywoods. Diesen Glamour bringt sie jetzt mit zum großen GNTM-Finale!

Thomas Hayo kommt zur Finalshow 2023

Er gehört seit vielen Jahren zur GNTM-Familie! Wer wäre Thomas Hayo, wenn er sich das große Finale der 18. Staffel entgehen lassen würde? Der Creative Director zählt zu Heidi Klums Gäst:innen in Köln.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 11. Juni 2023, 7:30 Uhr +++

Große Emotion und bittere Tränen: Diese GNTM-Momente bleiben in Erinnerung

Die Models erlebten eine GNTM-Reise, bei der sie über sich hinauswuchsen. © ProSieben/Richard Hübner, ProSieben/Sven Doornkaat

Eine Staffel, so abwechslungsreich wie ihre Models. So lässt sich die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" beschreiben. Es wurde gelacht, geweint und es gab allerhand Wow-Momente. Die schönsten Szenen der Staffel findest du hier auf einen Blick!

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 10. Juni 2023, 7:30 Uhr +++

Das waren die schönsten Shootings der 18. Staffel

Die schönsten Shootings aus Staffel 18. © ProSieben/Sven Doornkaat

Egal ob crazy "Rich-Girl"-Shooting in der Luxus-Suite oder elegante Wüsten-Aufnahmen: Diese Staffel hatte eine Fülle an tollen Shootings. Die besten Shootings haben wir für dich zusammengefasst.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 9. Juni 2023, 15:30 Uhr +++

Der Trailer zum Finale ist da

Am 15. Juni 2023 gibt Heidi Klum den Startschuss für das große Finale der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel"! Nicole, Selma, Vivien, Olivia und Somajia haben die Chance, ihre GNTM-Zeit mit dem Titel zu krönen. Wer wird das Rennen machen? Schau dir jetzt den ersten Trailer an!

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 9. Juni 2023, 15 Uhr +++

So schön sahen die Models beim "Cirque du Soleil"-Shooting aus

"Ich liebe Action, ich liebe Nervenkitzel. Ich hab richtig Lust darauf." Voller Begeisterung schwingt sich Somajia aufs Trapez und überzeugt Heidi Klum und Starfotograf Max Montgomery am Set. Das ist ihr schönstes Foto des "Cirque du Soleil"-Fotoshootings. © ProSieben / Max Montgomery

In Woche 17 war Akrobatik gefragt: Beim "Cirque du Soleil"-Shooting mussten die Kandidatinnen Balance und Körperkontrolle beweisen, denn es galt, galant auf einem Trapez zu posieren. Jetzt nur keine Miene verziehen! Die Highlights des Shootings gibt es hier:

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 9. Juni 2023, 9 Uhr +++

Die Finalistinnen stehen fest

Das sind die Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Die 17. Folge "Germany's Next Topmodel" ist ausgestrahlt. Damit stehen die Finalistinnen für Staffel 18 fest. Am 15. Juni 2023 werden Nicole, Selma, Vivien, Olivia und Somajia um den Titel Germany's Next Topmodel kämpfen.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 5. Juni 2023, 9 Uhr +++

Jean Paul Gaultier, die Scorpions und Leni Klum im Finale!

Das wird fulminant: Die Scorpions, Leni Klum und Jean Paul Gaultier werden beim großen GNTM-Finale 2023 dabei sein. © picture alliance / Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress | ProSieben / Richard Hübner

Ein großes Finale verdient auch große Namen! Mit Jean Paul Gaultier hat Heidi Klum wohl einen der berühmtesten Modemacher weltweit eingeladen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Rocklegenden der Scorpions. Außerdem nimmt Heidis Tochter Leni Klum auf dem Sofa Platz.

Das gesamte Programm und alle Infos zum Ablauf findest du hier.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 2. Juni 2023, 14 Uhr +++

Kim Petras, Christian Cowan und Loreen kommen zur Finalshow

Grammy-Gewinnerin Kim Petras und Stardesigner Christian Cowan treten beim GNTM-Finale 2023 auf. © Prosieben / picture alliance / zz/John Nacion/STAR MAX/IPx

Let the show begin! Am 15. Juni findet das große Finale von "Germany's Next Topmodel" statt. Nun sind die ersten Namen bekannt - und die können sich sehen lassen! Grammy-Gewinnerin Kim Petras, die doppelte ESC-Gewinnerin Loreen und einer der wohl angesagtesten Designer, Christian Cowan, werden dir den Finalabend versüßen!

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.