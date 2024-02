Das Wichtigste in Kürze Franz liebt Kunst und Fashion gleichermaßen. In seiner Freizeit malt der 19-Jährige gern und kauft in Secondhandshops ein. Im Interview erzählt er, wie es als queere und gläubige Person war, auf dem Land aufzuwachsen.

Vielseitigkeit kann man Franz nicht absprechen. Der 19-jährig sprüht vor Kreativität und vereint seinen queeren Lebensstil mit regelmäßigen Besuchen in der Kirche. Warum er den sonntäglichen Kirchenbesuch dann doch manchmal sausen lässt, verrät er im Interview.

Kreativität, Social Media und Fashion

Franz ist einer der ersten männlichen Kandidaten der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Michael de Boer

Franz ist frisch gebackener Abiturient und seit Neuestem auch Auszubildender zum Industrie-Kaufmann. Kunst ist eines seiner größten Hobbys, in seiner Freizeit malt der 19-Jährige sehr viel.

Ich versuch, mich möglichst kreativ auszudrücken in verschiedenen Medien. Franz

Social Media zählt ebenfalls zu Franz' Hobbys. "Ich poste sehr gern und auch sehr regelmäßig", erzählt der Lübecker im Interview. Vor allem Bilder seiner Outfits teilt Franz gern auf den sozialen Plattformen.

Hinsichtlich Fashion muss es nicht immer das Neuste vom Neuesten sein. Ganz im Gegenteil: Am liebsten kauft Franz in Secondhandläden ein.

Ich geh gern Thriften und Secondhandshoppen. Franz

Franz ist überzeugter Christ

Religion hat in Franz' Leben einen hohen Stellenwert. Der 19-Jährige wurde katholisch erzogen und glaubt an Gott. "Er ist eigentlich immer dabei", meint der Auszubildende. Franz versucht, regelmäßig in die Kirche zu gehen, mindestens einmal im Monat. Das sei als junger Mensch aber nicht immer einfach, schließlich gibt es auch im Nachtleben einiges zu entdecken.

Wenn man am Wochenende Party macht, ist es besonders schwierig, Sonntagfrüh aufzustehen und in die Kirche zu gehen. Franz lachend

Stadt, Land, queer

Franz ist queer und vom Land. Das kann durchaus zur Herausforderung werden - glücklicherweise nicht für ihn. Zwar sei es auf dem Dorf ziemlich schwierig gewesen, Gleichgesinnte zu finden, wie er zugibt. Mobbing oder Ausgrenzung musste der 19-Jährige aber Gott sei Dank nicht erfahren. "Das war eine relativ offene Situation da und einfach keine große Sache."

Ich wurde hingenommen, wie ich bin. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Franz

