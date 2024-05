"Germany's Next Topmodel" 2024: Alle Sendetermine und Sendezeiten in der Übersicht

Hier findest du alle Sendetage und Sendezeiten der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" im Überblick. Natürlich verraten wir auch, wann und wo du GNTM in der Wiederholung, im Livestream und on demand sehen kannst.

Das Wichtigste in Kürze Nichts verpassen: Hier findest du alle Infos zu den Sendetagen und Sendezeiten im Überblick.

Alle Sendezeiten in der Übersicht

Die 19. Staffel GNTM ist in vollem Gange. Erstmalig sind in diesem Jahr Männer dabei, weshalb Modelchefin Heidi Klum das Regelwerk etwas anpassen musste. Aber auch wenn vieles in dieser Staffel neu ist, mit einer Sache bleibt man sich treu.

Drinks und Knabbereien zu "Germany's Next Topmodel" gibt es weiterhin donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

GNTM Woche für Woche im Blick

Seit 15. Februar 2024 läuft die 19. Staffel GNTM. Hier siehst du alle bekannten Sendezeiten in der Übersicht.

Folge 1: Donnerstag, 15. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Donnerstag, 22. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Donnerstag, 7. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5: Donnerstag, 14. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 6: Donnerstag, 21. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 7: Donnerstag, 28. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 8: Donnerstag, 4. April 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 9: Donnerstag, 11. April 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 10: Donnerstag, 18. April 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 11: Donnerstag, 25. April 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 12: Donnerstag, 2. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 13: Donnerstag, 9. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 14: Donnerstag, 16. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 15: Donnerstag, 23. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 16: Donnerstag, 30. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 17: Donnerstag, 6. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 18 - Halbfinale: Dienstag, 11. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 19 - Finale: Donnerstag, 13. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Achtung, GNTM-Power-Woche: Halbfinale und Finale in einer Woche

Wer ins Finale einzieht, sehen die Zuschauer:innen zum ersten Mal an einem Dienstag. ProSieben zeigt das Halbfinale am 11. Juni, um 20:15 Uhr, also zwei Tage vor der großen Finalshow. Damit finden Halbfinale und Finale in derselben Woche statt.

Wie lange geht GNTM am 23. Mai 2024?

Am Donnerstag, 23. Mai 2024, läuft GNTM von 20:15 Uhr bis 22:55 Uhr.

Alle Wiederholungen auf sixx

Folge verpasst? Kein Problem, jeden Freitag zeigt sixx die Wiederholung um 20:15 Uhr. Natürlich kannst du alle Folgen auch jederzeit kostenlos auf Joyn nachschauen.

Folge 1: Freitag, 16. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 2: Freitag, 23. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 3: Freitag, 1. März 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 4: Freitag, 8. März 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 5: Freitag, 15. März 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 6: Freitag, 22. März 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 7: Freitag, 29. März 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 8: Freitag, 5. April 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 9: Freitag, 12. April 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 10: Freitag, 19. April 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 11: Freitag, 26. April 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 12: Freitag, 3. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 13: Freitag, 10. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 14: Freitag, 17. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 15: Freitag, 24. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 16: Freitag, 31. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 17: Freitag, 7. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 18 - Halbfinale: Mittwoch, 12. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 19 - Finale: Freitag, 14. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

So siehst du den Livestream

Fehlender Kabelanschluss zur Primetime am Donnerstag? Kein Problem. Denn du kannst alle Folgen auch im Livestream verfolgen.

Schau jetzt "Germany's Next Topmodel" im Livestream.

