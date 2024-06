Nach 19 Wochen Vollgas hat sie es geschafft: Lea ist Germany's Next Topmodel 2024. Was sie jetzt als Erstes macht, wie sie ihr Preisgeld verwendet und was ihre Mutter dazu sagt, liest du hier.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Sieh dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Sie kann es selbst noch gar nicht fassen, doch Lea hat sich den Titel geholt. Wie sie auf den Sieg reagiert hat, liest du hier.

Im großen Finale der 19. Staffel haben Lea und Jermaine das Rennen um den Topmodel-Titel für sich entschieden.

In unserem Liveticker kannst du noch einmal alle Geschehnisse rund um die Finalshow nachlesen.

Anzeige

Anzeige

Komplette Überraschung für Lea

Das Leben als Germany's Next Topmodel - daran könnte sich Lea gewöhnen. Für die 24-Jährige kommt der Sieg laut eigener Aussage allerdings mehr als überraschend. Sie habe zu 100 Prozent damit gerechnet, dass ihre Kontrahentin Xenia gewinnen würde. Umso heftiger war dann natürlich die Überraschung, als sie Heidi ihren Namen sagen hörte. Lea war einige Zeit sprachlos. Später realisiert sie, dass sie vor lauter Freude sogar vergessen habe, ihr eigenes Cover der "Harper's Bazaar" anzuschauen.

Anzeige

Eine "Harper's Bazaar"-Ausgabe wird kaum reichen

Deshalb werde sie sich direkt mehrere Ausgaben des Magazins kaufen, die sie dann an jeden verschenke, der oder die ihr über den Weg laufe, erzählt sie im Interview begeistert. Aber fürs Erste müsse sie ausschlafen und begreifen, was dieser Finalabend eigentlich für sie bedeutet.

Leas GNTM-Reise

Verrückt, Umstyling und einfach geil! Gewinnerin Lea

Mit diesen Worten beschreibt das frisch gekürte Topmodel ihre Reise bei "Germany's Next Topmodel". Sichtlich glücklich wendet sie sich auch noch einmal an ihre Fans und Heidi und bedankt sich von Herzen für die ganze Unterstützung.

Anzeige

Mama ist stolz wie Bolle

Leas Mutter geht es ähnlich wie ihrer Tochter: Auch sie muss erst mal verarbeiten, was das alles gerade bedeutet. Doch unfassbar stolz ist sie selbstverständlich trotzdem.

Vom Preisgeld von 100.000 Euro möchte Lea einen Teil anlegen und außerdem ihrer Mama zum 60. Geburtstag eine unvergessliche Südafrika-Reise schenken (der Papa bekommt der Fairness halber natürlich auch eine Reise geschenkt). Darüber freut sich die Mutter der Siegerin sehr. Sie verrät, dass Lea immer gewusst habe, was sie wolle, und gleichzeitig immer sehr dankbar für die Menschen sei, die sie auf ihrem Weg begleiten.

Auf diese Unterstützung von Familie und Freund:innen kann Lea auch in Zukunft immer setzen. Selbst wenn sie ihre Mama in Zukunft möglicherweise wegen zahlreicher Termine nicht mehr so häufig sehen kann. Doch Leas Mutter gibt sich gelassen.

Sie weiß immer, wo ihr Zuhause ist. Leas Mama

Du hast das Finale verpasst? Alle wichtigen Infos kannst du im Liveticker nachlesen.